SINGAPORE, 25 novembre 2026 /PRNewswire/ -- In occasione del Singapore FinTech Festival 2026 (SFF 2026), Huawei e CMA Small Systems AB (CMA), membro del programma Huawei Global Financial Partner RONGHAI, hanno lanciato congiuntamente una soluzione per i sistemi di pagamento nazionali.

Frank LU, Direttore del dipartimento Vendite di soluzioni della business unit integrata per le banche centrali di Huawei, e Maxim Neshcheret, Direttore regionale per l'Asia di CMA Small Systems AB, hanno partecipato alla cerimonia di lancio. Combinando le competenze software di CMA nell'ambito dei sistemi di pagamento nazionali con le capacità infrastrutturali ICT di Huawei nei settori dell'elaborazione dei dati, dello storage, del networking, del cloud e dei data center, le due aziende mirano a fornire soluzioni congiunte end-to-end alle banche centrali e agli istituti finanziari, accelerando la modernizzazione dei sistemi di pagamento nazionali.

Unire le competenze per realizzare sistemi di pagamento nazionali resilienti

Mentre la trasformazione digitale continua a ridefinire il settore finanziario globale, i sistemi di pagamento si stanno evolvendo verso l'elaborazione in tempo reale, una maggiore efficienza e una migliore interoperabilità. Questa evoluzione impone requisiti sempre più stringenti in termini di prestazioni e sicurezza dei sistemi, continuità operativa e resilienza delle infrastrutture.

Con oltre 30 anni di esperienza nelle infrastrutture dei mercati finanziari, CMA vanta una consolidata esperienza al servizio di banche centrali, banche commerciali, stanze di compensazione e depositari di titoli, con competenze fondamentali nei sistemi di regolamento lordo in tempo reale (RTGS), di compensazione automatizzata (ACH), di pagamento istantaneo (IPS) e di deposito titoli. Huawei, forte della sua vasta esperienza nel settore ICT, offre agli istituti finanziari una gamma completa di funzionalità nell'ambito dell'elaborazione dei dati, dello storage, del networking, del cloud e dei data center.

La soluzione per i sistemi di pagamento nazionali lanciata congiuntamente integra le collaudate soluzioni software di pagamento di CMA con le infrastrutture ICT ad alta affidabilità di Huawei nei settori dell'elaborazione dei dati, dello storage, del networking, del cloud e dei data center, offrendo ai clienti una soluzione integrata che comprende sia le applicazioni di pagamento sia le infrastrutture sottostanti. La soluzione supporta configurazioni ad alta disponibilità e di disaster recovery per garantire la stabilità operativa e la continuità dei sistemi di pagamento critici. Consente inoltre un'implementazione graduale e un'espansione flessibile in funzione dell'evoluzione delle esigenze operative. Attraverso il programma Huawei Global Financial Partner RONGHAI, le due aziende hanno inoltre definito un modello di collaborazione che comprende lo sviluppo congiunto di soluzioni, la realizzazione dei progetti e i servizi ai clienti. Ciò contribuisce a ridurre la complessità dell'integrazione dei sistemi e della governance dei progetti, offrendo al contempo soluzioni su misura per le esigenze dei clienti nei diversi Paesi e regioni.

Rafforzare la partnership per ampliare la presenza sui mercati finanziari globali

Il lancio congiunto rappresenta un ulteriore importante traguardo nel consolidamento della partnership tra Huawei e CMA. Nel 2025, CMA ha aderito al programma Huawei Global Financial Partner RONGHAI. Nel settembre 2026, in occasione di HUAWEI CONNECT 2026, le due aziende hanno sottoscritto un memorandum d'intesa (MoU), definendo ulteriormente gli ambiti di collaborazione nell'integrazione tecnologica, nello sviluppo congiunto di soluzioni, nell'espansione sui mercati e nei servizi ai clienti. L'ultimo lancio segna un ulteriore passo avanti nella partnership, che passa dalla collaborazione nell'ambito dell'ecosistema allo sviluppo congiunto di soluzioni e alla cooperazione commerciale.

Lanciato nel 2024, il programma Huawei Global Financial Partner RONGHAI mira a rafforzare la collaborazione con i partner del settore finanziario e ad accelerare la trasformazione digitale e intelligente dei clienti.

In futuro, Huawei continuerà a collaborare strettamente con CMA per intensificare l'innovazione congiunta e la cooperazione commerciale nell'ambito dei sistemi di pagamento nazionali, introducendo le soluzioni sviluppate congiuntamente in un numero crescente di mercati a livello mondiale e contribuendo alla modernizzazione delle infrastrutture finanziarie globali.

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