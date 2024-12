Huawei e il governo del Marocco promuovono la trasformazione dell'istruzione nazionale attraverso il progetto DigiSchool

AGADIR, Marocco, 30 dicembre 2024 /PRNewswire/ -- Huawei ha annunciato il riuscito completamento del progetto DigiSchool 2024 in Marocco e sottolinea il proprio contributo nel garantire un accesso equo alla tecnologia digitale per tutti gli studenti del Regno.

Lanciato nel febbraio 2024 per aiutare a preparare le nuove generazioni alle esigenze di un mondo sempre più connesso, il progetto DigiSchool fa parte della tabella di marcia per la riforma dell'istruzione 2022-2026 varata dal governo. Questo completamento segna il successo della prima fase di un partenariato pubblico-privato tra il Ministero dell'Istruzione Nazionale, dell'Istruzione Materna e dello Sport del Marocco e Huawei Morocco nel quadro dell'iniziativa globale per l'inclusione digitale TECH4ALL di Huawei.

"Il progetto DigiSchool sottolinea quanto sia importante rafforzare le competenze digitali e consolidare il partenariato pubblico-privato come vera e propria leva per potenziare un ecosistema digitale resiliente", ha affermato David Li, amministratore delegato di Huawei Morocco. "Con questa partnership strategica, Huawei si impegna a continuare a investire nella formazione e nell'innovazione e a sostenere le aspirazioni del Marocco per un'istruzione digitale inclusiva e di qualità".

Obiettivo del progetto è sviluppare competenze digitali e offrire formazione a studenti e insegnanti in tecnologie quali intelligenza artificiale, realtà virtuale, web e sviluppo app. Nel corso dell'anno i partecipanti hanno anche avuto modo di sperimentare in prima persona la robotica e la programmazione, oltre a risolvere enigmi tecnologici e migliorare le proprie competenze digitali attraverso giochi interattivi pensati per ispirare creatività e spirito d'iniziativa.

DigiSchool 2024 era strutturato in quattro fasi. La prima fase ha previsto la formazione su competenze ICT di 265 insegnanti di scuole secondarie nelle 12 regioni del Marocco. La seconda fase si è concentrata sul supporto continuativo agli insegnanti qualificati, che hanno utilizzato la formazione ricevuta durante le lezioni, per 2.650 studenti. Nella terza fase, tra maggio e novembre, sono stati organizzati 12 hackathon regionali che hanno interessato le 12 regioni del Marocco, con 714 studenti incaricati di sviluppare soluzioni ICT per superare le sfide prefissate.

La quarta e ultima fase, a dicembre, prevedeva dei bootcamp tecnologici a Fez, Marrakech e Agadir. Organizzati con le rispettive accademie regionali dell'istruzioni, hanno riunito 180 studenti e 60 insegnanti di 12 regioni del Marocco. I bootcamp sono stati progettati per affinare le competenze ICT acquisite durante le lezioni dagli studenti e nel corso degli hackathon organizzati a inizio anno.

I team hanno ricevuto un supporto personalizzato per perfezionare i progetti di hackathon e presentare le rispettive soluzioni a una giuria, con premi assegnati alle proposte più meritevoli.

DigiSchool 2024 si è concluso con un tour di valutazione del bootcamp di Agadir, svoltosi dal 17 al 19 dicembre. La delegazione d'eccellenza era composta da Mohamed Saad Berrada, Ministro dell'Istruzione Nazionale, dell'Istruzione Materna e dello Sport, da Ouafae Chakir, direttore dell'Accademia Regionale dell'Istruzione e della Formazione per la regione di Souss-Massa, da Aida Bougrine, direttore provinciale della provincia di Agadir Ida-Outanane, e da Chen Xiaolei, vicepresidente di Huawei Morocco.

Nel corso del tour gli studenti hanno avuto la possibilità di mettere in mostra le competenze recentemente acquisite illustrando alla delegazione le soluzioni che avevano sviluppato.

Il successo del programma DigiSchool 2024 supporta l'impegno continuativo del governo marocchino verso la digitalizzazione, l'inclusione e l'equità dell'istruzione nazionale, oltre che il suo ruolo di esempio regionale nell'utilizzo della tecnologia come vettore di equità e progresso, ­­un risultato per cui si impegna anche Huawei.

Oltre che in una serie di iniziative educative in corso in tutto il mondo nell'ambito del programma TECH4ALL di Huawei, con partner quali UNESCO, Close the Gap e ministeri governativi, Huawei è impegnata anche nell'implementazione dei progetti DigiSchool in Kenya, Senegal, Sudafrica, Cile e Cina, per connettere a internet le scuole in località remote e potenziare le competenze digitali di studenti e insegnanti.

