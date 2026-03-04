Huawei lancia NG WAN per favorire una nuova crescita per gli operatori

BARCELLONA, Spagna, 4 marzo 2026 /PRNewswire/ -- In occasione dell'edizione 2026 di MWC a Barcellona, Leon Wang, Presidente della linea di prodotti Data Communication di Huawei, ha presentato l'architettura NG WAN dell'azienda. Leon Wang ha dichiarato che, nell'era dell'Internet of Agents, Huawei sta aggiornando le reti IP di trasporto, focalizzandosi su sicurezza e resilienza, consapevolezza multidimensionale e autonomia di rete. Ciò consentirà agli operatori di creare una base di rete auto-protettiva in grado di garantire la qualità dell'esperienza, accelerare la crescita dei ricavi, migliorare l'efficienza della rete e consentire una connettività intelligente.

Consapevolezza multi-dimensionale

Huawei ha presentato il primo motore per l'identificazione del traffico cifrato del settore, Xingluo Identification Engine. Questo motore vanta una precisione di identificazione superiore al 95% per i flussi di traffico cifrato. Costruisce, inoltre, un database multidimensionale con le caratteristiche del servizio utente, sufficientemente dettagliato da consentire la creazione di profili utente con una precisione del 90%. Ciò consente agli operatori di acquisire rapidamente nuovi clienti.

Le schede di calcolo intelligenti di Huawei lossless consentono la trasmissione senza perdita di pacchetti dei dati in termini di potenza di calcolo, garantendo un'efficienza di calcolo costante. Grazie all'algoritmo lossless Xingluo, Huawei trasforma i dati di addestramento-inferenza in vettori ad alta dimensionalità non alterabili, proteggendo i dati aziendali e consentendo agli operatori di offrire servizi distribuiti e collaborativi di addestramento-inferenza e di separazione tra archiviazione e calcolo.

Sicurezza e resilienza

Huawei fornisce schede di sicurezza intrinseca intelligenti, che consentono ai dispositivi di rilevare immediatamente qualsiasi attività anomala relativa a file, memoria, processi e traffico. Inoltre, tali schede identificano e bloccano tempestivamente le intrusioni, impedendo che gli attacchi si annidino e si diffondano.

Per contrastare il dirottamento di percorso, Huawei ha introdotto una scheda di controllo principale intelligente e resiliente. Basata su un knowledge graph a 40 dimensioni, la scheda individua dinamicamente gli attributi degli indirizzi di routing, dei percorsi e di eventuali manomissioni delle informazioni di routing, evitando di dirottare il percorso in situazioni critiche.

Huawei ha presentato una soluzione di sicurezza quantistica. Questa soluzione consente agli operatori di realizzare reti di trasporto sicure in ambito quantistico, assicurando la totale assenza di fughe di dati degli utenti.

Gli operatori possono avvalersi della soluzione Xsec di Huawei con distribuzione dinamica multipunto per configurare rapidamente connessioni cifrate PQC, migliorando del 60% l'efficienza di implementazione delle linee private quantistiche. Inoltre, per gli operatori che scelgono QKD, Huawei ha introdotto la prima scheda QKD intrinseca del settore: LPUI-Q. Questa scheda può essere inserita direttamente nei router della serie NetEngine 8000. Grazie all'esclusivo algoritmo di soppressione del rumore di Huawei, la scheda consente l'integrazione di QKD con le reti di comunicazione, contribuendo a ridurre l'investimento totale degli operatori di oltre il 60%.

Autonomia di rete

Huawei ha introdotto la soluzione O&M intelligente, per garantire una protezione della rete 24 h su 24. Netmaster, che funge da "cervello intelligente" della rete, simula l'analisi degli esperti, la definizione delle strategie e l'esecuzione delle azioni, favorendo il passaggio da un O&M reattivo a uno proattivo.

