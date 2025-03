Huawei lancia una soluzione per l'archiviazione dati appositamente predisposta per consentire agli operatori di adottare l'IA

BARCELLONA, Spagna, 4 marzo 2025 /PRNewswire/ -- All'MWC 2025 Barcelona, Peter Zhou, Presidente della linea di prodotti Huawei Data Storage, ha tenuto un intervento di apertura su come l'archiviazione dati predisposta per l'IA accelererà la trasformazione degli operatori di telecomunicazioni a imprese basate sulla tecnologia. Il discorso è stato pronunciato durante l'evento di lancio del prodotto e della soluzione.

Peter Zhou ritiene che la trasformazione di vari settori basata sull'IA stia creando un'era d'oro per i dati. Gli operatori globali esplorano costantemente il valore aziendale capitalizzando e monetizzando scenari applicativi quali la casa intelligente e le fabbriche digitali. Ciò comporta requisiti più complessi in termini di archiviazione dei dati, capacità di servizio e modelli aziendali.

Per affrontare queste sfide, "Huawei Data Storage fornisce la soluzione data lake AI-Ready, diversi servizi di archiviazione dati e il modello aziendale FlashEver, consentendo agli operatori di trasformare i propri dati disordinati in risorse di alta qualità per liberarne il valore", ha spiegato Zhou.

Per carichi di lavoro di produzione critici, Huawei lancia la nuova generazione di storage convergente all-flash OceanStor Dorado e l'archiviazione IA ad alte prestazioni OceanStor A Series. Queste soluzioni vantano IOPS pari a 100 milioni, affidabilità di livello finanziario ed efficiente formazione e inferenza dell'IA, supportando decine di miliardi di servizi di addebito giornalieri e solidi servizi finanziari mobili. Inoltre, l'archiviazione avanzata degli oggetti consente l'integrazione dei servizi carrier con applicazioni cloud-native e IA.

Per i dati di massa, l'archiviazione All-Flash Scale-Out OceanStor Pacific di nuova generazione di Huawei garantisce un'elevata densità e un basso consumo energetico, assicurando scalabilità a livello di exabyte per gestire la pressione sui costi derivante da servizi emergenti come streaming live e giochi XR.

Un'altra nuova offerta è il sistema di backup All-Flash di nuova generazione OceanProtect per la protezione dei dati. Il sistema di archiviazione offre un recupero dati cinque volte più veloce rispetto alle alternative del settore, soddisfacendo esigenze di servizio quali esercitazioni di emergenza e sviluppo di applicazioni di IA per proteggere il valore di ogni bit.

Gli operatori devono affrontare diverse sfide nell'adozione dell'IA, tra cui una debole ingegneria dei dati, piattaforme di sviluppo di efficienti modelli di IA inadeguate, lunghi tempi di preparazione dei dati, un lento addestramento dei modelli e uno sviluppo complesso delle applicazioni di IA. La soluzione Huawei DCS AI fornisce una toolchain completa per l'IA e un ambiente containerizzato, accelerando la messa a punto e l'implementazione su larga scala dei modelli IA.

I cambiamenti nei servizi e nelle tecnologie impongono agli operatori una maggiore richiesta di investimenti. Peter Zhou ha illustrato FlashEver, il modello aziendale che protegge gli investimenti, offrendo un'architettura flessibile ed evolutiva per consentire aggiornamenti integrati per le apparecchiature di rete attive. Inoltre, i servizi della piattaforma di archiviazione Huawei offrono opzioni di acquisto flessibili, garanzia riguardo ai contratti di manutenzione (SLA) e diversi servizi di archiviazione e dati, assicurando esperienze di alta qualità ai clienti.

Zhou ha ribadito l'impegno di Huawei verso l'innovazione continua, in particolare creando le basi per un'archiviazione dati predisposta per l'IA e una potenza di archiviazione a prova di futuro per favorire l'adozione dell'IA nel settore degli operatori.

