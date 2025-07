Huawei presenta nuovi prodotti e gli XMAGE Awards 2025 al Fashion Next Event di Dubai

DUBAI, Emirati Arabi Uniti, 12 luglio 2025 /PRNewswire/ -- Huawei oggi ha annunciato che ospiterà l'evento di lancio del prodotto Fashion Next a Dubai il 10 luglio. Saranno presentati i dispositivi HUAWEI serie Pura 80 e HUAWEI MatePad 11.5, oltre a importanti aggiornamenti per gli XMAGE Awards 2025, il concorso fotografico mondiale di Huawei che celebra l'eccellenza artistica.

Negli ultimi due anni Huawei ha rafforzato la propria leadership nel mercato cinese, registrando al contempo una forte ripresa a livello mondiale. Il marchio continua a guidare l'innovazione con la tecnologia degli schermi pieghevoli di nuova generazione, funzionalità di imaging superiori e indossabili all'avanguardia. Iniziative come GoPaint, l'intuitiva app di pittura digitale creata da Huawei, e gli XMAGE Awards ne sottolineano l'impegno a creare un ponte tra le culture attraverso l'arte e la tecnologia. Coinvolgendo profondamente le comunità ed espandendo la propria presenza a livello mondiale, Huawei promuove connessioni significative oltre i confini.

Racconta Zhu Ping, Presidente Huawei Device Business Marketing and Sales Services: "Huawei sta facendo progressi costanti nei mercati internazionali, dal lancio di dispositivi di punta alla creazione di legami significativi all'interno delle comunità all'estero. Restiamo fedeli alla nostra visione fondamentale, migliorando costantemente le esperienze e i prodotti tecnologici per i consumatori di tutto il mondo. Oggi a Dubai abbiamo lanciato la serie Pura 80, caratterizzata da eccezionali funzionalità di imaging rese possibili da una tecnologia innovativa, che consente alla fotografia mobile di catturare in modo più vivido i pensieri e le emozioni dei creatori".

Il modello di punta serie Pura 80 segna l'attesissimo ritorno di Huawei nel panorama mondiale degli smartphone, offrendo tre modelli. Originariamente rinominata nel 2024, la serie Pura unisce design all'avanguardia e tecnologia mobile ad alte prestazioni, ridefinendo l'intersezione tra moda e funzionalità. Si prevede che la nuova gamma sarà accolta con una forte domanda da parte dei consumatori.

Nel frattempo, i tablet Huawei continuano a guadagnare terreno nei mercati internazionali, diventando la scelta preferita per l'istruzione e la produttività mobile grazie alle loro applicazioni versatili e basate su scenari. Il MatePad 11.5 ha già affascinato gli utenti di tutto il mondo con le sue prestazioni multi-tasking fluide e la connettività multi-dispositivo integrata, mentre il modello in arrivo è destinato ad alzare il livello in termini di innovazione del display e funzionalità incentrate sulla produttività, rispondendo alle esigenze in continua evoluzione degli utenti.

Oltre a offrire prodotti innovativi, Huawei continua a essere pioniera nella fusione tra moda e connettività emotiva, consentendo agli utenti di diventare artefici della loro vita digitale. Gli XMAGE Awards 2025, lanciati a livello mondiale l'11 giugno, hanno attirato partecipanti da oltre 170 paesi e regioni sin dal loro inizio nel 2017, con quasi 5 milioni di candidature fino ad oggi. Riconosciuto come una delle celebrazioni più influenti al mondo della fotografia mobile, il programma si è evoluto in un ponte culturale che collega Huawei alla sua comunità globale, incoraggiando gli utenti a catturare momenti significativi e a condividere la loro visione personale attraverso le immagini. Con l'esordio mondiale della serie HUAWEI Pura 80, la tecnologia di imaging Huawei XMAGE è destinata a ridefinire la fotografia su smartphone e a trasformare l'esperienza visiva degli utenti in tutto il mondo.

Gli analisti del settore sottolineano la presenza costante di Huawei nella classifica "Global Most Valuable Tech Brands" compilata da Kantar, a dimostrazione del suo solido valore di brand di livello internazionale. Ampliando il suo portafoglio prodotti globale e investendo in modo costante nello sviluppo dei canali, nel retail e nel coinvolgimento della comunità, Huawei non solo soddisfa le diverse esigenze dei consumatori in tutto il mondo, ma rimodella anche l'ecosistema dei dispositivi connessi attraverso l'innovazione tecnologica e promuovendo interazioni più significative tra gli utenti.

