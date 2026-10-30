HUAWEI WATCH D3 debutta all'ISH-ECS 2026, portando il monitoraggio avanzato della pressione sanguigna nella vita quotidiana

DUBAI, Emirati Arabi Uniti, 30 ottobre 2026 /PRNewswire/ -- La 31a riunione scientifica della Società internazionale di ipertensione e la 17a conferenza annuale della Società cardiaca degli Emirati Arabi Uniti (ISH-ECS 2026) si sono svolte a Dubai dal 22 al 25 ottobre 2026. Essendo un importante incontro internazionale dedicato all'ipertensione, la conferenza ha riunito organizzazioni leader ed esperti di tutto il mondo per discutere le ultime ricerche e sviluppi in materia di prevenzione e gestione dell'ipertensione.

Esperti internazionali hanno presentato i risultati delle loro ricerche utilizzando i monitor portatili della pressione sanguigna della Serie D di HUAWEI WATCH, evidenziando il potenziale della tecnologia indossabile per supportare il monitoraggio e la gestione della pressione sanguigna. Huawei, membro della Società internazionale di ipertensione (ISH), ha anche presentato il suo nuovo HUAWEI WATCH D3 all'evento. Nell'area espositiva di Huawei, i partecipanti hanno avuto l'opportunità di sperimentare in prima persona le capacità di monitoraggio della pressione sanguigna di livello medico del nuovo dispositivo in diversi scenari, offrendo uno sguardo più da vicino su come la tecnologia indossabile avanzata possa rendere il monitoraggio della pressione sanguigna più pratico e accessibile nella vita quotidiana.

Huawei istituisce il Wearable Blood Pressure Technology Innovation Fundper promuovere la ricerca

L'ipertensione è una delle condizioni croniche più comuni in tutto il mondo e uno dei principali fattori di rischio per le malattie cardiovascolari. Nonostante i progressi nella prevenzione e nel trattamento, i tassi di controllo della pressione sanguigna rimangono bassi a livello globale, evidenziando la necessità di un monitoraggio e di una gestione più efficaci.

Per sostenere ulteriori ricerche in questo campo, Huawei ha istituito il Wearable Blood Pressure Technology Innovation Fund in collaborazione con l'ISH. Il fondo si concentra su due aree chiave: la misurazione della pressione sanguigna e la gestione della pressione sanguigna tramite dispositivi indossabili. L'obiettivo è incoraggiare l'innovazione, esplorare nuove applicazioni per la tecnologia indossabile e sostenere i progressi nella prevenzione e nella gestione dell'ipertensione in tutto il mondo.

Alla conferenza sono stati invitati a presentare il loro lavoro i ricercatori responsabili dei primi tre progetti selezionati per il finanziamento, tra oltre 80 candidature. I progetti coinvolgono ricercatori dell'Università di Colombo in Sri Lanka e dell'Università di Edimburgo nel Regno Unito, dell'Ospedale popolare dell'Università di Pechino in Cina e dell'Università di Cambridge nel Regno Unito. Il finanziamento sosterrà ulteriori ricerche sulla gestione della pressione sanguigna utilizzando dispositivi della serie D di HUAWEI WATCH.

I dispositivi indossabili basati su airbag ottengono riconoscimento nelle linee guida sull'ipertensione

Man mano che la tecnologia sanitaria indossabile continua ad avanzare, i monitor della pressione sanguigna indossati al polso che utilizzano polsini gonfiabili e tecnologia di misurazione oscillometrica stanno ottenendo riconoscimento all'interno della comunità medica internazionale.

Questi dispositivi sono stati trattati in diverse linee guida internazionali e dichiarazioni di consenso degli esperti, tra cui i monitor oscillometrici della pressione sanguigna sotto forma di orologio da polso indossabili della Società europea di ipertensione: dichiarazione di consenso, linee guida pratiche sull'ipertensione globale ISH 2026 e linee guida sull'ipertensione asiatica HOPE Asia Network. Queste pubblicazioni riconoscono il ruolo potenziale dei dispositivi oscillometrici validati indossati al polso nell'automonitoraggio della pressione sanguigna. Gli esperti che hanno partecipato alla conferenza hanno anche discusso l'importanza di questi sviluppi e le loro implicazioni per le future applicazioni cliniche.

In Cina, le linee guida cinesi per la prevenzione e la gestione dell'ipertensione (edizione 2024) hanno incluso per la prima volta il monitoraggio della pressione sanguigna oscillometrica tramite dispositivi indossati al polso. Nel frattempo, le raccomandazioni degli esperti per la misurazione ambulatoriale della pressione sanguigna utilizzando dispositivi indossabili raccomandavano l'uso di dispositivi indossabili intelligenti convalidati in base alle norme internazionali per il monitoraggio ambulatoriale della pressione sanguigna. Insieme, questi sviluppi riflettono il crescente riconoscimento internazionale del ruolo che la tecnologia indossabile può svolgere nella gestione dell'ipertensione.

Durante le sessioni di innovazione "HUAWEI Wearable Technology" e pratiche HUAWEI WATCH D3, gli esperti di HUAWEI hanno presentato le tecnologie e le applicazioni alla base dell'approccio dell'azienda alla gestione completa della salute. Gli specialisti internazionali in materia di ipertensione hanno anche condiviso le loro prospettive su HUAWEI WATCH D3 e sul suo potenziale per rendere più accessibile il monitoraggio della pressione sanguigna.

Il professor Wang Jiguang, presidente dell'Associazione cinese per l'ipertensione, ha osservato: "Innovazioni come l'ABPM minimamente invasivo e il promemoria di monitoraggio ambientale di Huawei Watch D3 possono essere fonte di ispirazione per definire una nuova direzione su come automatizzare e integrare la futura gestione della pressione sanguigna senza interruzioni nella vita quotidiana, tramite dispositivi indossabili".

Il professor George Stergiou, presidente della Società internazionale di ipertensione, ha descritto Huawei Watch D3 come un nuovo dispositivo indossabile affidabile che fornisce informazioni sui profili e sui modelli della pressione sanguigna. Ha inoltre osservato che la Società europea di ipertensione (ESH) e l'ISH incoraggiano l'uso clinico di misuratori di pressione sanguigna da polso convalidati, chiedendo al contempo ulteriori ricerche sulla loro implementazione nella pratica clinica.

Il professor Maryam Al Saeed della Mohammed Bin Rashid University of Medicine and Health Sciences ha commentato: "Dubai Health e Huawei stanno collaborando a un'iniziativa di ricerca clinica per valutare la tecnologia indossabile non invasiva per il rischio di diabete precoce, sfruttando i dati sanitari del mondo reale per far progredire la prevenzione personalizzata, consentire un'assistenza sanitaria proattiva e migliorare i risultati sanitari a lungo termine in diverse popolazioni".

HUAWEI WATCH D3 combina il monitoraggio con la comodità di tutti i giorni

Gong Yuansong, vicepresidente della linea di prodotti Smart Wearable and Sports Health di Huawei (Solutions and Ecosystem), ha pronunciato un discorso di apertura alla conferenza. Ha evidenziato un crescente cambiamento di atteggiamento verso la salute personale, con persone che vanno oltre il trattamento per concentrarsi sul monitoraggio proattivo e sulla prevenzione precoce. Anche la gestione della pressione sanguigna si sta evolvendo, andando oltre le misurazioni individuali e le visite ospedaliere per diventare parte delle routine sanitarie quotidiane.

Ha aggiunto: "I dispositivi indossabili intelligenti e le funzionalità complete di analisi dei dati sanitari, come le panoramiche sulla salute, le tendenze e i punteggi di preparazione, promettono di aiutare gli utenti a comprendere e ad agire gradualmente per migliorare la loro qualità di vita".

HUAWEI WATCH D3 è l'ultima aggiunta al portafoglio di dispositivi indossabili di Huawei focalizzato sulla salute. Come la terza generazione di monitor della pressione sanguigna da polso di Huawei, combina capacità di misurazione professionali con un design leggero e funzionalità che supportano la gestione quotidiana della pressione sanguigna.

Dotato di tecnologia di misurazione oscillometrica con airbag ultrasottili, HUAWEI WATCH D3 introduce anche una nuova modalità per misurare la pressione sanguigna prima e dopo l'esercizio fisico. Tracciando i cambiamenti della pressione sanguigna in risposta all'attività fisica, la funzione aiuta gli utenti a identificare risposte potenzialmente anormali e fornisce informazioni e raccomandazioni pertinenti per favorire un esercizio più sicuro e più informato. Questa modalità è la prima del suo genere nel settore a ricevere la certificazione CE dell'UE ai sensi del regolamento sui dispositivi medici (MDR) e la registrazione di dispositivi medici di classe II in Cina.

HUAWEI ha anche collaborato con il Ruijin Hospital, affiliato alla Shanghai Jiao Tong University School of Medicine, per lanciare lo studio sull'ABPM minimamente invasivo. L'iniziativa di ricerca si espanderà anche a Paesi come l'Arabia Saudita e la Malesia attraverso partenariati con istituti di ricerca locali.

Lo studio esplora un approccio di misurazione ibrido che combina il monitoraggio fotopletismografico (PPG) durante l'intera giornata con precise misurazioni oscillometriche basate su airbag per la calibrazione. Questo approccio mira a ridurre da 27 a 7 il numero di misurazioni richieste con il bracciale, contribuendo a ridurre al minimo le interruzioni durante il monitoraggio ambulatoriale della pressione sanguigna.

L'approccio di monitoraggio fornisce inoltre agli utenti una panoramica dettagliata dei loro modelli di pressione sanguigna, comprese le medie di 24 ore, diurne e notturne, nonché grafici che mostrano come la loro pressione sanguigna cambia durante il giorno. Queste informazioni possono aiutare gli utenti a comprendere meglio le tendenze della pressione sanguigna e favorire la gestione a lungo termine.

Dallo scambio accademico all'innovazione tecnologica, l'ISH-ECS 2026 ha evidenziato il potenziale crescente della tecnologia indossabile per trasformare la gestione della pressione sanguigna. Con innovazioni come HUAWEI WATCH D3, Huawei sta portando funzionalità avanzate di monitoraggio della salute oltre gli ambienti clinici e nella vita quotidiana, aiutando le persone a svolgere un ruolo più proattivo nella gestione della propria salute.

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