I processi di traduzione manuale continuano a frenare le imprese nonostante l'aumento della spesa in AI, cosa è emerso da una ricerca di DeepL

COLONIA, Germania, 10 marzo 2026 /PRNewswire/ -- Il Report 2026 sull'AI linguistica "Borderless Business: Transforming Translation in the Age of AI" realizzato da DeepL, leader globale nella ricerca e nello sviluppo di prodotti di intelligenza artificiale, rivela che, sebbene le imprese stiano investendo sempre di più nell'intelligenza artificiale, molte di queste non hanno ancora integrato l'automazione nei sistemi core e continuano a fare affidamento su processi manuali per gestire operazioni strategiche.

Basato su un sondaggio condotto tra business leader negli Stati Uniti, Regno Unito, Francia, Germania e Giappone, il report analizza come le imprese gestiscono oggi i flussi di lavoro multilingue e individua la traduzione come uno degli ambiti più trascurati, ma fondamentali per le attività quotidiane.

Tra i principali risultati:

"L'AI è ovunque, ma l'efficienza no", ha dichiarato Jarek Kutylowski, CEO e fondatore di DeepL. "La maggior parte delle aziende ha implementato l'AI in qualche sua forma, ma poche raggiungono una reale produttività su larga scala perché i flussi di lavoro core restano progettati attorno alle persone, non ai sistemi. Per questo è fondamentale intervenire sul workflow, non solo sul modello".

Il report evidenzia che la traduzione svolge oggi un ruolo chiave in diverse funzioni aziendali, con le imprese che segnalano il maggiore impatto operativo in:

Allo stesso tempo, il report mostra una crescente consapevolezza della necessità di cambiamento: il 71% dei leader aziendali afferma che trasformare i workflow con l'AI sarà una priorità per il 2026. Guardando al futuro, i rispondenti prevedono i maggiori ritorni dalla traduzione basata su AI in termini di customer experience, produttività dei dipendenti, performance di vendita e riduzione del time-to-market, a testimonianza della crescente pressione sulle organizzazioni per dimostrare un ROI misurabile dell'AI.

"Non si tratta solo di lingua, ma di processi e struttura", ha dichiarato Harry Witzthum, Chief of Digital Transformation and AI di Caritas. "Le organizzazioni devono ripensare se i loro modelli operativi siano davvero progettati per mantenere le promesse che l'AI porta con sé".

Informazioni su DeepL Language AI Report 2026Il report analizza come le imprese stanno affrontando la traduzione e le operazioni multilingue nell'era dell'AI, combinando dati quantitativi provenienti da sondaggi con insight di professionisti del settore. Il report completo è disponibile all'indirizzo: https://www.deepl-reports.com/borderlessbusiness

A proposito di DeepL

DeepL è un'azienda internazionale che si occupa di ricerca e prodotti di IA, specializzata nella creazione di soluzioni sicure e intelligenti per problemi aziendali complessi. Oltre 200 000 clienti business e milioni di utenti in 228 mercati internazionali si affidano alla piattaforma di IA linguistica di DeepL non solo per tradurre con precisione in forma scritta e orale, ma anche per migliorare il modo di scrivere. Con una storia all'insegna dell'innovazione, della qualità e della sicurezza, DeepL continua ad ampliare la propria offerta oltre il campo linguistico con il lancio imminente di DeepL Agent, un assistente IA autonomo progettato per trasformare il modo in cui le aziende e i professionisti svolgono il proprio lavoro. Fondata nel 2017 dall'amministratore delegato Jaroslaw (Jarek) Kutylowski, DeepL conta a oggi oltre 1000 dipendenti appassionati ed è sostenuta da investitori di fama mondiale, tra cui Benchmark, IVP e Index Ventures. Ulteriori informazioni su DeepL sono disponibili all'indirizzo www.deepl.com.

