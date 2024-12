Il Carattere della Città di Ningbo: Il Buzz Online Esplora il Fascino della Città

NINGBO, Cina, 20 dicembre 2024 /PRNewswire/ -- Dal 14 dicembre, figure culturali di spicco come Xu Zhiyuan e Liu Qing hanno acceso un'ondata di conversazioni online sul carattere distintivo della città e sulle sue connessioni globali.

Xu Zhiyuan, noto scrittore e conduttore di un programma di interviste culturali, ha avviato il dialogo con le sue impressioni su Ningbo. Avendo viaggiato ampiamente, ha paragonato il Sanjiangkou (l'Estuario dei Tre Fiumi) di Ningbo ad altre città portuali come Montreal e Macao, sottolineando l'intrinseca inclusività delle città portuali. Ha ulteriormente illustrato l'impronta globale di Ningbo, evidenziando l'impressionante portata della sua diaspora: dai sarti "hongbang", che hanno plasmato la moda nella Chinatown di Yokohama, al fondatore originario di Ningbo della catena di ristoranti Ishingou a Tokyo. Ha anche menzionato figure come il magnate dello shipping Pao Yue-kong ("re il mare"), che ebbe un ruolo nel ritorno di Hong Kong alla Cina, e Wu Jintang, che ha avviato numerose iniziative di beneficenza a Kobe. Xu ha concluso affermando che lo spirito avventuroso di Ningbo e la sua narrativa globale sono profondamente radicati nella sua storia come Mingzhou, un porto vitale connesso al mondo da oltre un millennio.

Il podcast "Fan Yiru", condotto da un residente di Shanghai con radici ancestrali a Yuyao, Ningbo, ha esplorato l'intreccio culturale della regione. Il conduttore ha condiviso la storia della migrazione della sua famiglia da Ningbo a Shanghai, discutendo anche delle sfumature del dialetto di Ningbo e della sua interazione con quelli delle regioni circostanti. Ha inoltre raccontato il fenomeno del "baoyou qu", o "zona di spedizione gratuita", che comprende Zhejiang, Jiangsu e Shanghai, intrecciando storie affascinanti della zona.

Questa esplorazione dell'identità di Ningbo ha trovato risonanza nelle comunità online, accendendo discussioni appassionate. L'utente "Mang Mang" ha descritto Ningbo come una città con un "portamento calmo e composto, senza bisogno di auto-affermazione." "Yue Long Sha" ritiene che "quando visiti Ningbo, capisci perché la città è nel mare e il mare è nella città." "Wei Lei 001" ha definito Ningbo una "città giovane e piena di vitalità", mentre "Super Peanut Butter" ha espresso che la città crea un senso di casa. Anche al di fuori dei confini cinesi, l'utente vietnamita "factdrop" ha condiviso il desiderio di "esplorare la cultura e la storia di Ningbo attraverso questi podcast."

Il crescente buzz online viene amplificato da media come CNR News e Tide News, nonché da piattaforme social come Weibo e Xiaohongshu, con argomenti correlati ampiamente di tendenza. La conversazione proseguirà con i contributi di accademici come il dottor Brent Haas del Dipartimento di Storia dell'Università di Pechino, il professor Liu Qing della East China Normal University e il professor Shi Zhan dell'Istituto per la Storia Globale delle Civiltà della Shanghai International Studies University.

Questo dialogo in corso, che trascende i confini geografici e temporali, permette alle persone di tutto il mondo di vivere e apprezzare l'unico fascino di Ningbo.

