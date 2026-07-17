Il nuovo video musicale di LeiKiè "Gioco a PAPmusic Game" svela che PAPgame è un videogioco! Ma quello che vedrete è solo l'inizio...

MILANO, 17 luglio 2026 /PRNewswire/ -- Dopo settimane di interrogativi e ipotesi, la regista LeiKiè pubblica oggi il nuovo singolo e video musicale ufficiale "Gioco a PAPgame", svelando ufficialmente cosa è PAPgame: un videogioco ispirato al film d'animazione PAPmusic – Animation for Fashion.

Guarda il video musicale ufficiale e scopri i primi indizi che conducono a PAPgame:

GIOCO A PAPmusic GAME

Ogni video musicale svela un nuovo indizio.

Questo è il secondo capitolo musicale che conduce a PAPgame.

Nato dall'universo del film d'animazione PAPmusic – Animation for Fashion, diretto da LeiKiè, PAPworld continua ad evolversi attraverso una nuova esperienza interattiva.

Il primo capitolo musicale della campagna, "BREAKING PAPnews", ha generato oltre 2.000 pickup mediatici verificati in tutto il mondo e oltre 20 milioni di visualizzazioni sui social media, dimostrando un interesse internazionale crescente per l'espansione di PAPworld.

Per più di un mese, il pubblico si è chiesto cosa fosse realmente PAPgame: un gioco da tavolo, un gioco di carte, o qualcosa di completamente diverso? Il video musicale "BREAKING PAPnews", pubblicato il 5 giugno, ha lasciato intenzionalmente irrisolto il mistero.

Oggi arriva il primo indizio importante: PAPgame è un videogioco.

Un video gioco raccontato attraverso la musica

I videogiochi vengono tradizionalmente presentati attraverso trailer, filmati di gameplay o demo giocabili. PAPmusic segue un percorso diverso. Dopo l'estetica pop e colorata di "BREAKING PAPnews", LeiKiè adotta un linguaggio visivo completamente diverso. In "Gioco a PAPgame", scene poetiche in bianco e nero ispirate a Pierrot si alternano a vivaci sequenze di gameplay, dove il colorato PAPworld si rivela gradualmente. Invece di limitarsi a promuovere il videogioco, ogni video musicale espande progressivamente il proprio universo narrativo. In PAPworld, la musica non si limita ad accompagnare una storia, continua a scriverla.

Il primo vero sguardo su PAPgame

Per la prima volta, il pubblico è invitato a entrare in PAPgame. L'iconica Piazza Duomo di Milano diventa un surreale universo pop popolato da molti dei personaggi, ambientazioni e oggetti surreali già introdotti nel film d'animazione. Durante il video musicale, l'atmosfera cambia continuamente mentre appaiono simboli misteriosi, mostri, classifiche e oggetti iconici, rivelando solo frammenti di un'esperienza molto più ampia. I cuori diffondono PAPlove e, invece di incoraggiare la violenza, trasformano gli incontri in danza, umorismo e interazioni inaspettate.

Proprio come nel film d'animazione, PAPgame continua a esplorare la realtà attraverso musica, colori, ironia e immaginazione, creando un'esperienza interattiva costruita attorno a positività e partecipazione. Sebbene questo video musicale offra il primo vero sguardo su PAPgame, molti dei suoi indizi restano volutamente non spiegati. Questo secondo capitolo del percorso musicale che introduce il gioco, lascia il pubblico con nuove domande, mentre ogni prossimo video musicale rivelerà nuovi pezzi del puzzle, guidandolo gradualmente verso il lancio ufficiale di PAPgame.

Perché ai PAPfans piace sentirsi 'PAPizzati'

LeiKiè, la creatrice di PAPmusic, dichiara: "La parte più gratificante di questo percorso è stata ascoltare le persone che si sentono 'PAPizzate'.

"Durante un'intervista a Radio Bocconi, ho chiesto a uno dei tre conduttori del programma cosa significasse per lui essere 'PAPizzato'. La sua risposta racchiude perfettamente il nostro universo."

La risposta del conduttore radiofonico:

"Essere 'PAPizzati' significa vedere il mondo con più gioia attraverso gli occhi del cuore e, quando possibile, con uno spirito più leggero e felice che unisce le persone."

Il mistero non è finito: molte domande su PAPgame attendono ancora una risposta.

Sebbene PAPmusic Game abbia finalmente iniziato a svelarsi, molte domande restano intenzionalmente senza risposta:

I prossimi capitoli video musicali continueranno a rivelare nuovi indizi, espandendo gradualmente PAPworld fino al lancio ufficiale di PAPgame.

Informazioni su PAPmusic

PAPmusic è un universo di intrattenimento in espansione creato dalla regista, cantautrice e performer italiana LeiKiè e prodotto da Not Just Music S.r.l. Nato con il film d'animazione PAPmusic – Animation for Fashion, il progetto unisce animazione, musica originale, moda, ironia e narrazione in un ecosistema cross-mediale in evoluzione noto come PAPworld. Dopo l'uscita del film, della musica originale, dei video musicali e del merchandise ispirato alla moda, PAPworld continua ora la sua espansione attraverso PAPgame, un videogioco di prossima uscita che estende lo stesso universo creativo in un'esperienza interattiva. Ogni nuova uscita aggiunge un nuovo capitolo a PAPworld, collegando progressivamente cinema, musica e videogiochi attraverso un approccio narrativo originale.

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