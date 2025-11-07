IL TURISMO SAUDITA CONQUISTA IL PUBBLICO E RAFFORZA LE PARTNERSHIP GLOBALI AL WTM 2025

LONDRA, 7 novembre 2025 /PRNewswire/ -- L'Autorità saudita per il turismo (STA) e i suoi partner hanno concluso una vetrina di grande impatto al World Travel Market (WTM) 2025, affascinando il settore turistico globale con l'incredibile calendario saudita Unreal di eventi e intrattenimento di livello mondiale e le sue destinazioni iconiche: dalle antiche meraviglie di AlUla all'incontaminato Mar Rosso saudita, all'energia culturale di Jeddah e allo spirito dinamico di Riyadh.

La presenza dell'Arabia Saudita al WTM ne ha dimostrato l'impegno nel creare partnership globali significative, sbloccare nuove opportunità di investimento e offrire esperienze turistiche di livello mondiale, dando impulso al prossimo capitolo della crescita del turismo. Nel corso di tre giorni 71 partner sauditi si sono incontrati con esponenti del settore internazionale dei viaggi e del turismo presso l'immersivo padiglione Saudi Land, presentando un'ampia selezione di prodotti prenotabili, nuovi pacchetti viaggio ed esperienze di punta, come le aperture di lusso a Shura Island e il lancio di Six Flags Qiddiya City.

Uno dei momenti salienti del WTM 2025 è stata la cerimonia inaugurale dei DMO Awards presso Saudi Land, pensati per onorare le organizzazioni di gestione delle destinazioni per l'eccellenza e l'autenticità dimostrate durante l'evento. Diriyah ha ricevuto il riconoscimento Best Authenticity per la straordinaria integrazione di autentici elementi sauditi. Qiddiya ha ottenuto il riconoscimento Best Operational Excellence che attesta l'eccezionale erogazione dei servizi, la solida conoscenza del prodotto e l'uso efficace degli strumenti digitali. Infine, Al Madinah ha ottenuto il riconoscimento Best of Show per aver offerto la performance complessiva più eccezionale, combinando autenticità, eccellenza operativa e impatto commerciale misurabile.

Abdullah Alhagbani, Chief Partnerships and Regulatory Affairs Officer presso la STA, ha dichiarato: "Siamo arrivati al WTM 2025 sulla scia di risultati molto positivi – abbiamo accolto quasi 116 milioni di visitatori lo scorso anno e fino a 60 milioni nella prima metà di quest'anno, rafforzando la posizione dell'Arabia Saudita come destinazione turistica in più rapida crescita al mondo. I successi che celebriamo qui sono il frutto dell'impegno dei nostri partner e del commercio in generale, che sono al centro del successo dell'Arabia Saudita.

"L'energia che abbiamo sviluppato presso Saudi Land con i nostri 71 partner è stata straordinaria. La stipula di nove nuovi accordi è una testimonianza della portata delle opportunità e della collaborazione offerte. Grazie al nostro calendario Unreal, alle destinazioni iconiche e agli audaci investimenti nel turismo, stiamo aprendo nuove opportunità per i partner e offrendo esperienze eccezionali ai viaggiatori. I DMO Awards hanno messo in luce i talenti eccezionali delle persone e l'innovazione che danno impulso al turismo saudita. Attestando i risultati eccezionali e gli approcci pionieristici nell'intero ecosistema, i riconoscimenti hanno celebrato coloro che stanno plasmando il futuro del turismo in Arabia Saudita.

"Dopo il successo del WTM, guardiamo con fiducia all'opportunità di dare il benvenuto al settore turistico mondiale a TOURISE, una nuova piattaforma globale che si terrà a Riyadh la prossima settimana e il cui obiettivo è affrontare le sfide chiave, sbloccare gli investimenti e definire una tabella di marcia sostenibile e inclusiva per il futuro del turismo. Guardando al futuro, invitiamo il settore turistico mondiale a unirsi a noi in questo viaggio e a cogliere le immense opportunità che l'Arabia Saudita ha da offrire".

La STA ha siglato nove protocolli d'intesa/accordi

La STA ha saputo cogliere il crescente interesse del settore turistico mondiale, firmando nove nuovi protocolli d'intesa e accordi strategici con leader del settore e marchi globali e tenendo più di 500 incontri con vari player del settore. Inoltre sono stati facilitati ventisette protocolli d'intesa e accordi tra partner sauditi e organizzazioni internazionali per accelerare la crescita, sensibilizzare il pubblico globale e migliorare la connettività internazionale.

Saudi Land ha accolto oltre 14.700 visitatori

I visitatori hanno potuto apprezzare il fascino variegato dell'Arabia Saudita durante tutto l'anno, con un'attenzione particolare al suo calendario Unreal di eventi e spettacoli globali ineguagliati – la Formula 1, MDLBEAST Soundstorm, la Supercoppa italiana e spagnola e la WWE Royal Rumble. Presso Saudi Land i visitatori hanno potuto ammirare esposizioni immersive che offrivano anteprime dettagliate dei pacchetti di viaggio personalizzati dell'Arabia Saudita. Il padiglione ospitava anche una campagna ispirata a Cristiano Ronaldo, sottolineando il ruolo dello sport nel turismo e nell'impegno internazionale.

La cultura saudita ha preso vita nel Cultural Heritage Corner, con esposizioni di artigianato tradizionale e spettacoli culturali dal vivo. I visitatori hanno potuto sperimentare una fusione unica di elementi moderni e tradizionali, tra cui un dinamico set dal vivo del DJ Leen di MDLBEAST, insieme a una cucina autentica e bevande rinfrescanti. Saudi Land ha inoltre svolto il ruolo di Partner Connection Zone, favorendo il coinvolgimento diretto e la conclusione di accordi, consentendo ai partner di esplorare nuovi pacchetti prenotabili e itinerari personalizzati.

Il WTM 2025 ha riaffermato il ruolo dell'Arabia Saudita come attore leader nel settore del turismo globale, fornendo un trampolino di lancio per nuove alleanze, partnership significative e la continua evoluzione del suo panorama turistico. Ha inoltre contribuito a preparare il terreno per TOURISE, una nuova piattaforma globale pionieristica che si terrà a Riyadh dall'11 al 13 novembre e che riunirà oltre 1.000 leader e visionari di tutto il mondo provenienti da molteplici settori – governo, economia, investimenti, turismo e tecnologia –. Insieme, questi leader affronteranno sfide chiave, sbloccheranno gli investimenti, realizzeranno iniziative ad alto impatto e concluderanno accordi trasformativi che daranno vita a un settore turistico sostenibile, equo e orientato al futuro.

Informazioni sulla Saudi Tourism Authority (STA): fondata nel mese di giugno 2020, la STA è responsabile della commercializzazione delle destinazioni turistiche saudite in tutto il mondo e dello sviluppo dell'offerta turistica attraverso programmi, pacchetti e supporto alle imprese. Il suo mandato prevede lo sviluppo delle risorse e delle destinazioni uniche del Paese, l'organizzazione e la partecipazione a eventi di settore e la promozione del marchio di destinazione saudita a livello locale e all'estero. La STA gestisce 16 uffici di rappresentanza in tutto il mondo, attraverso cui serve 38 Paesi. Per saperne di più visitare il sito www.VisitSaudi.com.

