ING sceglie bolttech come partner strategico per le sue soluzioni di assicurazione e protezione integrate

AMSTERDAM, 18 giugno 2026 /PRNewswire/ -- La principale banca europea ING e l'azienda di insurtech globale bolttech hanno annunciato una partnership strategica finalizzata ad ampliare l'accesso a soluzioni assicurative e di protezione integrate per i clienti in numerosi mercati europei. La collaborazione rispecchia l'approccio strategico di ING volto a sviluppare l'assicurazione integrata in tutta Europa, in seguito al lancio del suo nuovo modello di abbonamenti a livello globale. La partnership è già attiva nei Paesi Bassi, in Italia, in Polonia e in Belgio, con l'estensione ad altri mercati prevista in futuro.

Insieme, ING e bolttech offriranno ai clienti esperienze assicurative e di protezione integrate, combinando la portata internazionale e l'ampia base di clienti di ING con la piattaforma assicurativa tecnologicamente avanzata e l'esperienza di bolttech nel settore dell'assistenza ai clienti. La partnership mira a semplificare l'accesso dei clienti alla protezione su larga scala, diminuendo al contempo la complessità operativa nei diversi mercati.

Sali Salieski, Global Head of Private Individuals di ING, ha dichiarato: "Ci siamo impegnati a sviluppare costantemente la nostra offerta ai clienti ed esplorare nuove modalità, così da offrire loro valore. La nostra partnership con bolttech offre un supporto a questo obiettivo ambizioso e riflette l'attenzione rivolta all'innovazione, alla semplicità e alle esperienze incentrate sul cliente nei nostri mercati internazionali".

Stephan Tan, Amministratore Delegato EMEA di bolttech, ha dichiarato: "Siamo orgogliosi di collaborare con ING nel perseguimento della nostra comune ambizione di sostenere il futuro dei servizi assicurativi e di protezione. Combinando la piattaforma globale e l'esperienza assicurativa di bolttech con la solida base clienti e l'affidabilità del marchio ING, siamo in grado di cogliere importanti opportunità per offrire, su larga scala, soluzioni di protezione innovative e orientate al cliente".

Informazioni su bolttech

bolttech è una società insurtech globale, che intende creare il principale ecosistema al mondo basato sulla tecnologia, per la protezione e l'assicurazione. bolttech serve clienti in oltre 39 mercati tra Asia, Europa, Nord America e Africa.

Grazie a una suite completa di funzionalità digitali e basate sui dati, bolttech supporta le connessioni tra assicuratori, distributori e clienti, semplificando e rendendo ulteriormente efficiente l'acquisto e la vendita di prodotti assicurativi e di protezione.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.bolttech.io.

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