Interhome: le prenotazioni estive di case vacanza sostenibili sono più che raddoppiate nei principali mercati europei

GLATTBRUGG, Svizzera, 21 luglio 2026 /PRNewswire/ -- Interhome, leader in Europa nella gestione degli affitti di case vacanza, lancia la serie "Sustainable Summer Booking Trends". Questa analisi periodica si basa sui dati interni di prenotazione di Interhome e monitora l'evoluzione della sostenibilità nei principali mercati europei delle case vacanza.

Basandosi sui dati di arrivo relativi a soggiorni compresi tra giugno e settembre, l'analisi mostra che in Svizzera, Francia, Germania, Italia e Spagna le prenotazioni estive di strutture sostenibili sono più che raddoppiate tra il 2020 e il 2025.

Nello stesso periodo, la quota delle prenotazioni sostenibili sul totale delle prenotazioni estive di Interhome è passata dal 16,7% al 29,5%, con un incremento di 12,8 punti percentuali, evidenziando un cambiamento strutturale nella domanda di case vacanza durante la stagione estiva.

La velocità e le caratteristiche di questa evoluzione differiscono da mercato a mercato. Nel 2025, l'Italia ha registrato la quota più elevata di prenotazioni sostenibili (40,1%), seguita da Germania (36,1%), Svizzera (35,9%), Spagna (29,3%) e Francia (16,1%).

A livello di singoli elementi, la raccolta differenziata ha registrato i progressi più significativi in tutti e cinque i mercati tra il 2020 e il 2025, con incrementi particolarmente marcati in Francia, Italia e Spagna. Le stazioni di ricarica per veicoli elettrici hanno mostrato la crescita più importante in Francia e Svizzera, mentre i pannelli solari hanno registrato gli incrementi più evidenti in Italia e Spagna.

Nel complesso, i risultati mostrano che la sostenibilità avanza a ritmi diversi nei vari Paesi, sia nella quota attuale di prenotazioni di case vacanza sostenibili sia nella crescita delle singole caratteristiche di sostenibilità. "La nostra ambizione non è solo osservare i cambiamenti nel mercato delle case vacanza, ma contribuire attivamente a plasmarli", afferma Jörg Herrmann, CEO di Interhome. "Per questo lanciamo questa serie: vogliamo fornire regolarmente approfondimenti basati sui dati e favorire un dibattito più informato sul futuro della gestione sostenibile delle case vacanza e dei viaggi."

"L'analisi dimostra chiaramente che un numero sempre maggiore di proprietari sta investendo nella sostenibilità delle proprie case vacanza, sia installando una stazione di ricarica per veicoli elettrici per aumentare l'attrattiva della struttura agli occhi degli ospiti, sia utilizzando impianti fotovoltaici, elettrodomestici da cucina ad alta efficienza energetica e dispositivi per il risparmio idrico al fine di ridurre i costi", ha dichiarato Saskia Weber, Director of Sustainability di Interhome. "Grazie a questi interventi da parte dei proprietari, il numero di strutture sostenibili nel portafoglio di Interhome continua a crescere, così come la loro quota sulle prenotazioni estive."

Visto che la sostenibilità assume un ruolo sempre più centrale nel determinare le scelte dei viaggiatori per le proprie vacanze, Interhome intende continuare a fornire un'analisi periodica per monitorare l'evoluzione del mercato delle case vacanza nelle principali destinazioni.

Informazioni sull'analisi

L'analisi di Interhome si basa sui propri dati di prenotazione relativi a soggiorni compresi tra giugno e settembre 2026 in case vacanza situate in Svizzera, Francia, Germania, Italia e Spagna. Oltre che in base alla raccolta differenziata, all'utilizzo di energia solare e alla presenza di stazioni di ricarica per veicoli elettrici, Interhome valuta i propri appartamenti e case vacanza sulla base di un insieme più ampio di caratteristiche di sostenibilità, tra cui: utilizzo di energia da fonti rinnovabili, assenza di stoviglie monouso, finestre con almeno doppi vetri, sistema di riscaldamento ad alta efficienza energetica, illuminazione a basso consumo, servizi igienici e docce a risparmio idrico e vicinanza ai mezzi di trasporto pubblici.

Informazioni su Interhome

Interhome è l'azienda specializzata nella gestione degli affitti turistici con la più ampia rete di uffici di assistenza locali in Europa. Dispone di un portafoglio esclusivo di oltre 70.000 case vacanza distribuite in più di 20 Paesi europei.

Fondata in Svizzera nel 1965, Interhome combina soluzioni digitali innovative con un'affidabile assistenza sul territorio, garantendo così elevati standard di servizio.

Interhome gestisce oltre 200 uffici locali e agenzie partner in Europa, offrendo ai proprietari una gestione professionale delle case vacanza. L'unione tra la forza del marketing globale e l'esperienza locale sul territorio consente ai proprietari di massimizzare l'occupazione, preservare il valore dell'immobile e generare una rendita da locazione costante.

Interhome fa parte di HomeToGo Group, leader europeo nel settore delle case vacanza.

Prenotazioni di case vacanza: www.interhome.itInformazioni sulla gestione degli affitti di case vacanza: www.interhome.group

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