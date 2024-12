Javier Ferran annuncia il lancio di Terlos, una piattaforma di investimento che supporta i marchi dei beni di consumo nella loro prossima fase di crescita

LONDRA, 11 dicembre 2024 /PRNewswire/ -- Javier Ferran, attualmente presidente di Diageo e di International Airlines Group (IAG), oggi annuncia il lancio di Terlos, una nuova piattaforma di investimento dedicata al supporto dei marchi dei beni di consumo europei a conduzione familiare e di proprietà dei fondatori attraverso competenze operative e di investimento. Terlos si è assicurata una sussidiaria interamente controllata dall'Abu Dhabi Investment Authority ("ADIA") e Javier Ferran come socio accomandatario esclusivo e investirà con un orizzonte temporale e requisiti di governance flessibili, oltre che in varie dimensioni e strutture, per adattarsi alle esigenze sia delle aziende che degli altri azionisti.

Terlos sfrutterà i quattro decenni di successi di Javier Ferran come operatore e investitore nel panorama dei consumatori europei per supportare le aziende che cercano di espandersi e migliorare il proprio vantaggio competitivo in un mercato dinamico.

Terlos ha riunito un team di esperti forti di una comprovata competenza operativa e di investimento, una solida rete nel settore dei beni di consumo e una solida esperienza di partnership con fondatori, investitori e team dirigenziali.

"Terlos è ben posizionata per generare valore a lungo termine nelle aziende dei beni di consumo a conduzione familiare e di proprietà dei fondatori in Europa. La nostra esperienza operativa e il nostro approccio pratico offrono agli azionisti e ai team dirigenziali il supporto di cui hanno bisogno per promuovere la differenziazione del marchio e ampliare le loro operazioni per crescere" – Javier Ferran.

Hamad Shahwan Aldhaheri, direttore esecutivo del Private Equities Department di ADIA, ha affermato: "Il team di Terlos vanta una vasta esperienza di collaborazione con marchi dei beni di consumo per sviluppare e attuare le loro strategie. Terlos è collocata in posizione ideale per individuare, finanziare e supportare le aziende a conduzione familiare e quelle di proprietà dei fondatori che si avviano alla prossima fase della loro crescita".

Informazioni su Terlos Terlos è una società di investimento privata assistita da Javier Ferran, specializzata nei marchi dei beni di consumo europei. Terlos collabora con famiglie, fondatori e team dirigenziali per promuovere la crescita attraverso intuizioni strategiche e competenze operative.

Per ulteriori informazioni contattare info@terlos.com

