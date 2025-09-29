Julius Meinl celebra la Giornata Internazionale del Caffè con una sorpresa per te

VIENNA, 29 settembre 2025 /PRNewswire/ -- In occasione della Giornata Internazionale del Caffè, Julius Meinl – la storica torrefazione viennese – invita tutti gli amanti del caffè a concedersi un momento di pausa, a riconnettersi e a celebrare la gioia racchiusa in ogni tazzina. Il 1° ottobre 2025, nei locali aderenti all'iniziativa, i clienti che acquisteranno un caffè riceveranno un Gratta&Vinci, con la possibilità di vincerne subito un altro caffè in omaggio!*

Un momento che merita di essere assaporato:

Per Julius Meinl, un caffè è molto più di una semplice bevanda. È un rituale, una pausa dagli impegni della giornata, un momento da gustare. Che sia un'occasione di calma, un'opportunità per condividere tempo con le persone che ami, o una pausa meritata nella frenesia quotidiana, una tazzina di caffè ti accompagna sempre con un sorriso.

"C'è qualcosa di unico, nostalgico e gioioso nei Gratta&Vinci. Quell'attesa che fa crescere la speranza, quella piccola emozione che si accende… è un piccolo gesto che porta un sorriso e cattura perfettamente lo spirito di Julius Meinl."

- Christina Meinl, 5a generazione della famiglia Meinl

Celebra con noi

Visita i locali dove viene servito il caffè Julius Meinl vicino a te questo 1° ottobre e assapora la gioia del caffè: connettiti e aggiungi un pizzico di allegria. Che tu voglia goderti un momento di pace o trascorrere del tempo con le persone che ami, siamo pronti a servire felicità in ogni tazzina. Porta i tuoi amici, gusta qualcosa di speciale e scopri chi avrà la fortuna di vincere.

Alziamo le tazzine e brindiamo ai momenti che contano. Felice Giornata Internazionale del Caffè!

I termini e le condizioni con la lista dei locali aderenti potete trovarli qui.

* Disponibile fino ad esaurimento scorte

Note dell'editore

Julius Meinl: fondata nel 1862, è una delle torrefazioni più storiche al mondo e un marchio iconico della tradizione viennese.La dedizione alla ricerca della qualità rappresenta da cinque generazioni il tratto distintivo dell'azienda. Con oltre 160 anni di esperienza nella selezione, nella creazione di miscele e nella tostatura, i caffè e i tè Julius Meinl sono oggi presenti in più di 50.000 hotel, caffetterie e ristoranti in 70 paesi, così come in un numero sempre crescente di negozi rivenditori.

