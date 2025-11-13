La China National Nuclear Corporation (CNNC) si presenta all'Esposizione dell'Industria Nucleare Mondiale di Parigi 2025

PARIGI, 13 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Dal 4 al 6 novembre (ora locale), l'Esposizione dell'Industria Nucleare Mondiale si tiene a Parigi, in Francia. La CNNC dimostra la solida competenza lungo l'intera filiera e la sincera volontà di condividere le opportunità di sviluppo.

Nel corso un incontro tecnico dal titolo "Dal Sogno alla Realizzazione: le Soluzioni Nucleari della CNNC", i rappresentanti della CNNC presentano la propria offerta integrata, le eccellenti competenze nella progettazione e costruzione di centrali, nonché le tecnologie abilitanti per le applicazioni polivalenti del nucleare. L'evento attira oltre 200 professionisti ed esperti. Sama Bilbao y León, direttore generale dell'Associazione Nucleare Mondiale, elogia la CNNC per le capacità di realizzazione e gestione di progetti all'avanguardia a livello globale dimostrate nella costruzione del reattore "Hualong One".

In un tavolo rotondo tematico, i rappresentanti della CNNC dichiarano che la tecnologia nucleare cinese sta compiendo progressi notevoli, evolvendosi da arrivata in ritardo a protagonista sulla scena globale. Lo sviluppo dell'energia da fusione avanza attraverso una strategia nazionale e un sistema sinergico di industria-università-ricerca, e che la standardizzazione e la digitalizzazione dell'intera filiera di costruzione nucleare contribuiscono alla "Soluzione Cinese".

La vetrina della CNNC mette in mostra un ampio spettro di tecnologie nucleari diversificate dell'azienda, tra cui Hualong One, Linglong One e il reattore modulare ad alta temperatura a raffreddamento a gas (HTGR), insieme alle tecnologie per la fabbricazione degli elementi di combustibile e il trattamento dei rifiuti radioattivi. Durante la fiera, la CNNC conduce incontri con Électricité de France (EDF), Westinghouse Electric Corporation e Framatome, raggiungendo un ampio consenso.

La CNNC è l'unica azienda in Cina a coprire l'intera filiera industriale della scienza e tecnologia nucleare, vantando la seconda capacità nucleare totale installata a livello mondiale per reattori in funzione e in costruzione. In precedenza, la CNNC ha aperto al mondo 12 impianti di ricerca nucleare. In futuro, la CNNC si impegnerà a promuovere una cooperazione pragmatica che generi risultati tangibili. Come ha dichiarato Xin Feng, vice presidente della CNNC, durante la presentazione tematica: "Di fronte alle sfide comuni della transizione energetica e del cambiamento climatico, la CNNC è pronta a collaborare con i partner di tutto il mondo per approfondire l'innovazione e la cooperazione, al fine di creare insieme un futuro energetico più sicuro, efficiente e sostenibile".

YouTube Link: https://youtu.be/wz_HA3tnFTI?si=E7NAJisOehvA8H4L

Video - https://www.youtube.com/watch?v=wz_HA3tnFTI

Comunicato stampa sponsorizzato - Responsabilità editoriale PrNewswire. I giornalisti Adnkronos non sono in nessun modo coinvolti né responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi.