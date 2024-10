La Fondazione Common Crawl e Constellation Network annunciano una partnership per colmare il divario tra blockchain e AI

Constellation Network e la Fondazione Common Crawl rivoluzionano l'accessibilità dei dati web e lo sviluppo dell'AI tramite la tecnologia della blockchain

SAN FRANCISCO, 24 ottobre 2024 /PRNewswire/ -- La Fondazione Common Crawl, un'organizzazione no profit fondata nel 2007 e impegnata nella fornitura di una copia di internet al pubblico, e Constellation Network, un ecosistema blockchain del Web3 noto per aver fornito soluzioni al Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti, oggi annunciano una collaborazione strategica volta a democratizzare e migliorare accessibilità e utilità dei dati analizzati dal web sulla tecnologia blockchain per l'intelligenza artificiale (IA) e le applicazioni di dati.

Questa collaborazione esplorerà le opportunità potenziali per migliorare i grandi modelli linguistici utilizzati dall'AI, a partire dal ricco set di dati di Common Crawl, utilizzato dall'80% dei grandi modelli linguistici (LLM), che a tutt'oggi ha analizzato oltre 250 miliardi di pagine web (19 miliardi nel solo 2024) e che consiste in un archivio di quasi 9 petabyte di dati analizzati e archiviati. Sfruttando Hypergraph, la rete decentralizzata di Constellation, per aggiungere immutabilità, provenienza e verificabilità ai dati, la partnership si allinea per fornire soluzioni congiunte attorno a un'AI responsabile e trasparente.

Si prevede che l'AI arriverà a rappresentare un settore da tre trilioni di dollari USA entro il 2030 e vi è quindi una crescente richiesta di soluzioni sicure per la condivisione di set di dati comuni utilizzati per l'addestramento di grandi modelli linguistici, il miglioramento dell'archiviazione dei dati interrogati e puliti ('cleaned'), le opportunità di monetizzazione dei dati e una maggiore trasparenza sulla loro fonte. Grazie all'approccio esclusivo di Constellation nel fornire strumenti per la convergenza tra l'infrastruttura esistente e le reti distribuite e decentralizzate, e all'esperienza di Common Crawl in materia di dati e alla crescita della loro utilità, questa collaborazione mira a democratizzare ulteriormente i dati.

"Questa partnership rappresenta un progresso importante nel garantire una distribuzione affidabile di Common Crawl", ha dichiarato Rich Skrenta, direttore esecutivo della Fondazione Common Crawl. "Coniugando il nostro archivio web completo con la collaudata implementazione della tecnologia blockchain di Constellation, ricercatori e sviluppatori di tutto il mondo possono fidarsi di quanto fornito da Common Crawl e disporre di un modello per l'autenticazione di grandi set di dati aperti, come quelli utilizzati per l'addestramento dell'AI".

Ben Jorgensen, amministratore delegato di Constellation Network, sostiene: "La partnership tra Constellation Network e Common Crawl evidenzia la diffusa adozione delle soluzioni web3 al di fuori delle camere di risonanza delle criptovalute. Con questo allineamento prosegue la missione di Constellation: utilizzare la nostra rete Zero Trust come bene pubblico per un futuro incentrato sui dati". Jorgensen ha proseguito: "Il nostro obiettivo è attrarre nuovi sviluppatori in misura ancora maggiore, evidenziando capacità quali l'integrazione dell'immutabilità lungo tutti i flussi di lavoro digitali, e differenziarci ulteriormente dalle generazioni precedenti della tecnologia blockchain".

Per implementare questa iniziativa le due organizzazioni adotteranno un approccio graduale, a partire da una sottorete personalizzabile denominata metagrafo, che integrerà un sottoinsieme dei dati di Common Crawl. Questa subnet è attualmente attiva sulla loro rete di prova e sarà presto distribuita su Hypergraph, la rete pubblica di Constellation. Ulteriori dettagli sul metagrafo live saranno forniti nelle prossime settimane, insieme alle informazioni sulla possibilità di partecipazione per organizzazioni e sviluppatori.

Per maggiori informazioni visitare:

Informazioni sulla Fondazione Common Crawl

La Fondazione Common Crawl è un'organizzazione no profit di tipo 501(c)(3) impegnata nella fornitura gratuita al pubblico di una copia di internet. L'archivio web della fondazione è formato da petabyte di dati raccolti in anni di ricerche sul web e rappresenta una risorsa fondamentale per ricercatori, aziende e sviluppatori di tutto il mondo.

Informazioni su Constellation Network

Constellation Network è un ecosistema blockchain Web3 che mette in connessione le cripto-economie con le aziende tradizionali. La sua rete fiore all'occhiello, Hypergraph, fornisce una soluzione per transazioni veloci, scalabili e senza commissioni. Constellation Network è convalidata dal Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti, nostro cliente dal 2019.

Nota: il presente comunicato stampa contiene dichiarazioni a carattere previsionale. I risultati reali potrebbero differire sostanzialmente da quelli previsti.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2537537/ConstellationxCommonCrawl_Logo.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/la-fondazione-common-crawl-e-constellation-network-annunciano-una-partnership-per-colmare-il-divario-tra-blockchain-e-ai-302284990.html