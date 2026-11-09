Laboratoires Pierre Fabre e XtalPi annunciano una collaborazione basata sull'IA per la scoperta di nuovi farmaci

CASTRES, Francia, e SHENZHEN, 9 novembre 2026 /PRNewswire/ -- Laboratoires Pierre Fabre e XtalPi (XtalPi Holdings Limited, 2228.HK) sono lieti di annunciare un accordo di collaborazione per la scoperta di nuovi candidati clinici nell'ambito di diversi programmi di ricerca in oncologia e, potenzialmente, in dermatologia e nelle malattie rare.

In base all'accordo, XtalPi utilizzerà le proprie capacità integrate di intelligenza artificiale e la propria piattaforma robotica per progettare de novo e sviluppare nuovi farmaci a piccola molecola diretti contro target non resi noti. Laboratoires Pierre Fabre metterà a disposizione la propria esperienza nella biologia delle malattie, nella scoperta di farmaci, nella ricerca traslazionale e nello sviluppo clinico per selezionare e portare avanti i composti più promettenti e sarà responsabile del successivo sviluppo clinico e commerciale.

La collaborazione riflette l'interesse condiviso delle parti nell'esplorare target complessi e storicamente difficili da colpire farmacologicamente, un ambito caratterizzato da importanti bisogni medici insoddisfatti e da notevoli opportunità per lo sviluppo di farmaci innovativi.

Per Laboratoires Pierre Fabre, l'accordo rappresenta un'integrazione strategica della propria roadmap di R&S e ne rafforza le capacità nella scoperta di nuovi farmaci. L'accordo contribuisce inoltre a portare avanti gli sforzi di XtalPi nell'applicazione dell'intelligenza artificiale e della robotica alla scoperta de novo di farmaci. Insieme, le due aziende mirano ad accelerare l'identificazione di candidati clinici di elevata qualità nell'ambito di diversi programmi di ricerca in oncologia e, potenzialmente, in altre aree terapeutiche.

Raymond Zheng, Responsabile della ricerca integrata di nuovi farmaci di XtalPi, ha dichiarato: «Siamo onorati di avviare questa collaborazione con Laboratoires Pierre Fabre, una prestigiosa azienda farmaceutica internazionale. Questa partnership unisce le capacità di XtalPi nell'intelligenza artificiale e nella robotica alla consolidata esperienza di Laboratoires Pierre Fabre nello sviluppo di terapie. Il nostro obiettivo è far progredire candidati preclinici promettenti a beneficio dei pazienti con bisogni medici insoddisfatti».

Francesco Hofmann, Responsabile Ricerca e Sviluppo Farmaceutico di Laboratoires Pierre Fabre, ha dichiarato: «La collaborazione con XtalPi rappresenta per noi una tappa importante. Sfruttare le competenze di XtalPi nell'intelligenza artificiale per accelerare l'individuazione di candidati clinici di elevata qualità diretti contro diversi target rappresenta un elemento fondamentale sia della nostra roadmap di R&S in materia di dati e IA sia della nostra piattaforma per la scoperta di nuovi farmaci».

L'accordo prevede un pagamento iniziale, diversi pagamenti al raggiungimento di specifici traguardi e una partecipazione economica nelle fasi successive; i termini finanziari specifici non sono stati resi noti.

Per maggiori informazioni, visitare www.pierre-fabre.com, @Laboratoires Pierre Fabre, @Pierre Fabre Oncology

Contatto media Laboratoires Pierre Fabre:Laure Bregeon-SgandurraLaure.Sgandurra@pierre-fabre.com

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