L'anatomia umana a grandezza naturale con Anatomage Replica

SANTA CLARA, Calif., 4 settembre 2026 /PRNewswire/ -- Anatomage Inc., azienda leader nelle tecnologie per la visualizzazione e la formazione medica, ha annunciato oggi il lancio di Anatomage Replica, una nuova linea di modelli anatomici fisici stampati in 3D e basati su dati ricavati da cadaveri reali.

Progettata per integrare l'esclusiva anatomia digitale di Anatomage basata sul corpo umano reale, Anatomage Replica oﬀre l'accesso a modelli anatomici fisici estremamente accurati e resistenti, che possono essere esplorati ripetutamente in aula, nei laboratori di dissezione e negli ambienti dedicati alla formazione clinica.

La dissezione cadaverica continua a rappresentare una componente importante della formazione medica, poiché consente agli studenti di acquisire esperienza diretta con l'anatomia umana reale. Tuttavia, la dissezione è per sua natura un processo distruttivo e limitato: le strutture anatomiche non possono essere semplicemente ripristinate o conservate per successive consultazioni. Per questo motivo, da tempo i docenti si aﬃdano a strumenti come crani essiccati e modelli anatomici, che permettono agli studenti di riesaminare l'anatomia durante l'intero percorso di studi.

I modelli plastinati rappresentano un'alternativa più dettagliata e utilizzano tessuti umani reali sottoposti a speciali processi di conservazione per creare preparati anatomici asciutti, resistenti e manipolabili. Tuttavia, sebbene la plastinazione consenta di preservare dettagli anatomici complessi, questi preparati possono essere fragili, costosi e visivamente diﬀerenti dall'anatomia vivente o appena conservata. Alcuni di essi, inoltre, si avvalgono di colorazioni dipinte o modificate per distinguere le diverse strutture. Anche la provenienza e l'approvvigionamento etico dei reperti umani possono sollevare interrogativi quando singole parti anatomiche vengono separate e destinate alla distribuzione commerciale.

Anatomage Replica è stata sviluppata per oﬀrire un approccio migliore. Derivata dall'anatomia umana reale rappresentata in Anatomage Table, Replica trasforma i dati cadaverici altamente dettagliati di Anatomage in modelli fisici mediante la tecnologia di stampa 3D.

Anatomage Table è riconosciuto per oﬀrire una rappresentazione dell'anatomia umana reale estremamente accurata e completa, grazie a corpi digitali interamente volumetrici ottenuti da sezioni di cadaveri reali e a cadaveri sintetici di elevatissima precisione. I modelli Replica preservano le caratteristiche visive e i rapporti anatomici presenti nell'anatomia di origine. Muscoli, legamenti e ossa mantengono l'aspetto dei cadaveri congelati originali, mentre le strutture vascolari e i nervi sono chiaramente definiti e colorati per facilitarne l'identificazione. Gli strati esterni rimovibili consentono di osservare le strutture più profonde, permettendo agli studenti di esplorare l'anatomia interna attraverso un esame pratico e diretto.

Il risultato è una rappresentazione fisica progettata per riprodurre fedelmente l'anatomia che gli studenti incontrano nell'ambiente digitale di Anatomage. Ne deriva un'esperienza didattica unificata e multimodale, che collega l'esplorazione tattile alla visualizzazione digitale e aiuta i docenti a rendere l'anatomia complessa più accessibile, coinvolgente e facile da ricordare.

Resistente, sicura da maneggiare e riutilizzabile, Anatomage Replica trasferisce l'anatomia di veri organi umani in modelli fisici che gli studenti possono tenere tra le mani e studiare.

Il primo set Anatomage Replica comprende cuore, cervello, mano, ginocchio e piede. Ogni modello è dotato di componenti rimovibili che consentono un'esplorazione più approfondita dell'anatomia interna. Gli anatomisti si sono dichiarati colpiti dal livello di dettaglio e dalla precisione anatomica, paragonabili a quelli di un cadavere reale, che i modelli Replica mettono a disposizione di docenti e studenti in formato fisico.

Collegando il mondo fisico a quello digitale, Anatomage Replica oﬀre agli studenti un riferimento anatomico coerente, al quale possono tornare durante l'intero percorso formativo. Combina il dettaglio dell'anatomia umana, l'accessibilità di un modello fisico e la flessibilità della visualizzazione digitale, oﬀrendo ai docenti uno strumento pratico ed eticamente responsabile per l'insegnamento pratico dell'anatomia, a un costo considerevolmente inferiore rispetto ai preparati umani plastinati.

Informazioni su AnatomageAnatomage è leader mondiale nelle tecnologie di imaging e formazione medica, capace di trasformare l'apprendimento tradizionale attraverso un'innovazione costante. Con un ecosistema integrato di software e hardware per l'imaging medico, l'azienda fornisce contenuti di anatomia e fisiologia del più alto livello con il massimo grado di accuratezza. Anatomage è impegnata a sviluppare e perfezionare le proprie tecnologie per trasformare lo studio dell'anatomia, la formazione in campo medico, la pianificazione dei trattamenti e rivoluzionare l'educazione in campo scientifico più in generale.

Contatti stampa:dott. Davide Giacomo TommasiAnatomage Italy srlPhone: +39 02 35 99 05 04Email: table.europe@anatomage.com eu.anatomage.com

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