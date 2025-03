BARCELLONA, Spagna, 7 marzo 2025 /PRNewswire/ -- James Chen, presidente di Huawei Carrier Business, ha tenuto un discorso programmatico dal titolo "L'innovazione tramite l'AI: per portare a nuovi livelli la creazione di valore per le techco". Chen ha sottolineato che la trasformazione non è l'obiettivo; l'obiettivo finale della trasformazione è creare valore.

Con il rapido sviluppo di tecnologie come 5.5G, cloud e AI, gli operatori si stanno trasformando da tradizionali fornitori di servizi di connessione a fornitori di servizi digitali. Huawei propone il modello delle capacità "Five Ones" (Cinque capacità uniche) per semplificare la trasformazione degli operatori in aziende tecnologiche, o techco. Ciò aiuterà gli operatori a rimodellare il business, le infrastrutture e le operazioni e la manutenzione (O&M), consentendo di cogliere meglio le opportunità di trasformazione e di creazione continua di valore.

Un unico modello di monetizzazione: realizzare un nuovo modello per monetizzare esperienze differenziate

Stanno emergendo nuovi scenari di servizi personali, come il live streaming, i viaggi d'affari e i giochi. Per offrire un'esperienza di rete differenziata a utenti e scenari di servizio diversificati, e monetizzare tali offerte, gli operatori necessitano dei nuovi modelli di servizio resi possibili dalle nuove tecnologie.

L'AI può aiutare gli operatori a consigliare con precisione i pacchetti agli utenti, ad adattarne dinamicamente l'esperienza di rete in base alle esigenze specifiche e a mostrare agli utenti i risultati del miglioramento dell'esperienza in modo intuitivo e in tempo reale.

Finora oltre 35 operatori di tutto il mondo hanno adottato modelli di monetizzazione dell'esperienza modulando le tariffe sulla velocità e sulla qualità.

Un'unica voce per tutti i servizi: creare servizi AI residenziali con supporto dell'interazione multimodale

Le nostre abitazioni stanno diventando sempre più intelligenti. Gli operatori possono fornire servizi personalizzati creando un portale unificato di servizi per la casa intelligente e trasformandosi da fornitori di larghezza di banda a fornitori di servizi AI.

Ad esempio, le compagnie aeree in Cina e Corea del Sud hanno lanciato hub AI residenziali che includono agenti AI. Si tratta di hub che si collegano in modo fluido a vari dispositivi per la casa intelligente attraverso l'interazione multimodale e che richiamano rapidamente applicazioni intelligenti sul cloud in base alle intenzioni dell'utente.

Un'unica piattaforma cloud completa: gestire una piattaforma cloud per i servizi B2B

Per cogliere le opportunità offerte dalla trasformazione digitale e intelligente dei settori, gli operatori devono fornire una piattaforma cloud dotata di convergenza multiservizio per sfruttare più scenari di servizi B2B. La piattaforma deve offrire nuove funzionalità, come il marketplace sul cloud e la generazione intelligente di codici. Tali capacità consentiranno di integrare rapidamente gli operatori nell'ecosistema e aiuteranno gli sviluppatori a tagliare sui tempi necessari per l'innovazione e il lancio delle applicazioni.

Un operatore del Nordafrica ha utilizzato con successo la piattaforma multi-cloud per aiutare migliaia di aziende e clienti in oltre 10 settori ad adottare la trasformazione digitale.

Un unico modello di base per le telecomunicazioni: introdurre agenti AI generali e gemelli digitali

Le tecnologie AI basate su modelli di base possono aiutare le compagnie aeree a reinventare l'efficienza O&M. Realizzando gemelli digitali di reti e servizi, gli operatori possono convertire dati e scenari in conoscenze e capacità, per poi integrare le tecnologie dei modelli TLC di base nei gemelli digitali o negli agenti AI e addestrare e ottimizzare costantemente i modelli, applicando così le tecnologie AI alle attività O&M di routine.

In un caso di successo di O&M intelligente, le tecnologie AI sono state utilizzate per diagnosticare e correggere rapidamente i guasti della rete, riducendo i tempi di risoluzione dei problemi a meno di 30 minuti.

Un'unica architettura sinergica: costruire l'infrastruttura per la collaborazione tra tutti gli elementi

Nell'era dell'AI, l'infrastruttura delle comunicazioni includerà molteplici risorse, tra cui quelle di rete, di archiviazione, del cloud e di elaborazione. È fondamentale pianificare un'architettura in grado di integrare tutti gli elementi di queste risorse.

Questa architettura dovrebbe supportare le seguenti tre caratteristiche: connettività intelligente, con cui gli operatori possono fornire agli utenti garanzia deterministica e connessioni senza perdite; un cloud intelligente, che supporta una potenza di calcolo eterogenea in distribuzioni distribuite e fornisce servizi cloud e servizi di elaborazione intelligenti su richiesta; collaborazione intelligente, che mette in sinergia tutti gli elementi delle risorse, dalla pianificazione alle operazioni.

James Chen ha concluso affermando che l'innovazione tramite l'AI velocizzerà la trasformazione degli operatori in techco. Grazie a prodotti e soluzioni all'avanguardia, Huawei collabora con i clienti per rimodellare il business, l'O&M e l'infrastruttura, per creare insieme un valore sempre maggiore e cogliere le ampie opportunità dell'era dell'AI.

