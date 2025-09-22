Mano ai calendari: è in arrivo la stagione di eventi dell'Abu Dhabi Calendar

ABU DHABI, Emirati Arabi Uniti, 22 settembre 2025 /PRNewswire/ -- Preparati a segnare queste date sul tuo calendario. Tutto è pronto per una stagione indimenticabile: l'agenda dell'Abu Dhabi Calendar offre una serie ininterrotta di eventi per la stagione 2025-2026. Dai concerti che riempiono i palazzetti alle mostre culturali, dai festival gastronomici agli emozionanti eventi sportivi, ogni mese la capitale promette emozioni e intrattenimento senza interruzioni.

L'agenda di quest'anno di Abu Dhabi Calendar offre un programma vivace, con eventi importanti come gli NBA Abu Dhabi Games, Abdul Majeed Abdullah, il Liwa International Festival e l'adrenalinico Gran Premio di F1 di Abu Dhabi 2025. Con una novità da scoprire ogni mese, questa stagione è stata pensata per mantenere viva l'energia e l'azione, un evento dopo l'altro.

A dare il via in settembre sarà la serie di incontri degli UAE Warriors 64, che porteranno MMA ad alta energia nella capitale. Contestualmente, gli amanti della cultura potranno visitare la mostra Mameluks: Legacy of an Empire, la principale esposizione di questa stagione allestita presso il Louvre Abu Dhabi. Aperta fino a gennaio, la mostra vuole mettere in luce l'artigianato di una delle dinastie più influenti del mondo islamico, proponendosi così come un'imperdibile tappa culturale. E per le famiglie, l'emozione di Hot Wheels cresce l'intrattenimento per i fan qualsiasi età.

L'entusiasmo aumenta a ottobre, quando star mondiali e leggende regionali saliranno sul palco, dagli Smashing Pumpkins e Andre Rieu fino a Abdul Majeed Abdullah, con Sebastian Maniscalco che aggiungerà un tocco comico alla serie di eventi. Gli NBA Abu Dhabi Games presentati da ADQ torneranno insieme all'NBA District, per offrire la dinamicità del basket e momenti emozionanti per i fan, seguiti da un fitto programma di sport di combattimento, che include l'Abu Dhabi Showdown Week, l'UFC 321 ed eventi collaterali UFC come gli Open Workout, la conferenza stampa ufficiale e le cerimonie di pesatura. I momenti culturali si affiancheranno all'azione con lo Sheikh Zayed Festival e il Bait Al Oud's Strings Concert e mostre di lunga durata come Golden Ink: A Journey through Arabic and Islamic Manuscripts, Art Here 2025 e Mohamed Ahmed Ibrahim: Two Clouds in the Night Sky, una mostra monografica che celebra l'opera dell'artista pioniere degli Emirati Arabi Uniti Mohamed Ahmed Ibrahim, figura influente nello sviluppo dell'arte contemporanea in questo paese.

Novembre manterrà viva l'azione con un programma di grande impatto con attività ogni fine settimana. I concerti di Enrique Iglesias e Travis Scott saranno i principali appuntamenti del mese, mentre gli amanti della buona cucina potranno concedersi esperienze culinarie al Michelin Guide Food Festival Abu Dhabi, al Taste of Abu Dhabi e all'Open Fire Food Festival.

Tra gli eventi culturali di spicco figurano il Traditional Handicrafts Festival, il Maritime Heritage Festival, Sounds of UAE, Abu Dhabi Art e Manar Abu Dhabi, che offriranno esperienze diverse che metteranno in mostra il patrimonio, la cultura e la creatività. Aggiungendo un tocco teatrale, Beetlejuice The Musical è pronto a conquistare l'Etihad Arena, portando l'energia di Broadway sul palcoscenico di Abu Dhabi.

L'anno si concluderà con il botto: a dicembre le leggende musicali Rod Stewart e Arijit Singh illumineranno i palchi di Abu Dhabi, accompagnati dal ritorno di Saadiyat Nights, che porterà concerti stellari in un'affascinante cornice all'aperto con esibizioni di Ludovico Einaudi e Lewis Capaldi, che aggiungeranno talento classico e melodie soul al programma della stagione.

L'attesissimo Gran Premio di F1 di Abu Dhabi 2025 è destinato a regalare emozioni a tutto gas, mentre festival come il Liwa Village, parte dell'annuale Liwa International Festival e il Mother of the Nation trasformeranno la regione di Al Dhafra, la regione di Al Ain e la città di Abu Dhabi in centri di musica dal vivo, avventure ad alto contenuto energetico e attività adatte alle famiglie.

E questo è solo l'inizio: nel corso della stagione 2025-2026 saranno annunciati altri festival, esperienze dal vivo ed eventi. Non perderti neanche un momento, tieni d'occhio qui l'agenda di Abu Dhabi Claendar per la guida definitiva a tutto ciò che accade nell'emirato.

