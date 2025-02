METLEN ENERGY & METALS: FLASH NOTE - RISULTATI FINANZIARI DEL 2024

Nuovo record dell'EBITDA

Livelli di fatturato e utile netto costantemente elevati

ATENE, Grecia, 21 febbraio 2025 /PRNewswire/ -- METLEN (RIC: MYTr.AT) (Bloomberg: MYTIL.GA) (ADR: MYTHY US) annuncia i risultati finanziari del 2024.

Commentando i risultati finanziari, il presidente e CEO della società, Evangelos Mytilineos, ha dichiarato:

"Siamo molto orgogliosi dei nostri ottimi risultati finanziari del 2024, in quanto confermano la posizione solida di METLEN a livelli storicamente elevati. Ciò conferma che la notevole crescita delle nostre prestazioni negli ultimi anni non è stata un fenomeno temporaneo, ma semplicemente il preludio di risultati ancora più grandi.

Il nostro nuovo investimento industriale di punta nella produzione di bauxite, allumina e gallio, annunciato all'inizio di quest'anno, è solo l'inizio della terza fase di trasformazione, nome in codice "Big 3", che, grazie all'esperienza delle nostre due precedenti trasformazioni dal 2017, all'enorme potenza finanziaria e ai nostri piani realistici ma ambiziosi, ha l'obiettivo di raddoppiare le dimensioni dell'azienda entro il 2028 per collocarci tra l'élite delle grandi aziende europee.

Tenendo sempre d'occhio la nostra disciplina finanziaria e con la nostra consueta visione e lungimiranza, rimaniamo impegnati e dediti alla continua creazione di valori per i nostri dipendenti in tutto il mondo, per i nostri partner a monte e a valle, per i nostri azionisti e, in ultima analisi, per la società nel suo complesso.

Il 2024 è stato un anno fondamentale per noi: abbiamo completato la nostra seconda grande trasformazione, che ora si riflette chiaramente nei nostri risultati. La nostra costante espansione internazionale e il consolidamento nei mercati più importanti, uniti al rebranding della nostra azienda, annunciano una nuova era per METLEN, caratterizzata da lungimiranza strategica ed eccellenza operativa. Nel corso dell'ultimo anno abbiamo raggiunto traguardi significativi, stipulando accordi importanti, completando acquisizioni e rafforzando ulteriormente la nostra posizione nei settori dell'energia e dei metalli".

1. DATI FINANZIARI CHIAVE

Importi in milioni di euro 2024 2023 Δ% Fatturato 5 683 5 492 3 % EBITDA 1 080 1 014 7 % Utile netto dopo il risultato di terzi 615 623 -1 % Utile per azione* 4,460 4,505 -1 % Margini (%) Δ (punti base) EBITDA 19,0 % 18,5 % 51 Utile netto dopo il risultato di terzi 10,8 % 11,3 % -49

Il fatturato è stato pari a 5 683 milioni di euro rispetto ai 5 492 milioni di euro del 2023, segnando un incremento del 3% nonostante la significativa diminuzione dei prezzi dell'energia (prezzi dell'elettricità mercato del giorno prima: -25%, prezzi del gas naturale -16%).

Gli utili al lordo di interessi, imposte, deprezzamento e ammortamento (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization, EBITDA) è aumentato del 7% raggiungendo 1 080 milioni di euro, rispetto ai 1 014 milioni di euro del 2023, favoriti da entrambi i pilastri principali della società, le fonti di energia rinnovabili e le attività per le utenze greche nel settore energetico e nel settore dei metalli, che continua a dare un contributo significativo.

METLEN ha realizzato ancora una volta prestazioni annuali da record, guidate dal segmento Energia. Nello specifico, M Renewables (fonti di energia rinnovabili in Grecia e all'estero) ha visto la sua redditività aumentare in modo significativo per un altro anno (circa il 45% rispetto al 2023), supportata da un modello aziendale autofinanziato e diversificato geograficamente con requisiti di capitale inferiori. Quest'ultimo è il vantaggio di M Renewables rispetto ad altri investimenti tradizionali nelle fonti di energia rinnovabili. Nel corso del 2024, METLEN ha assistito a un sostanziale rafforzamento della sua azienda greca di forniture di utenze, il fornitore di energia integrato della nuova era, la cui quota di mercato si è avvicinata al 20% a fine anno, sia per la produzione che per la fornitura di elettricità, sfruttando l'integrazione verticale del settore energetico.

Il settore dei metalli, nel 2024, ha generato un nuovo record di redditività, in parte dovuto sia al rafforzamento dei prodotti premium in alluminio sia al prezzo dell'allumina (API). Altrettanto importanti sono state le azioni tempestive intraprese dalla dirigenza della società per quanto riguarda la sicurezza di prezzi LME favorevoli, sfruttando appieno le opportunità presentate nel periodo precedente e dimostrando al contempo un efficace controllo dei costi. Quest'ultimo, a seguito della scadenza del contratto di appalto pubblico e della successiva elettrificazione dello stabilimento di produzione di alluminio di Protergia, è diventato un fattore determinante per il raggiungimento del nuovo record di redditività del settore dei metalli. Quanto sopra, unito alle sinergie chiave offerte dalla coesistenza dei settori dell'energia e dei metalli, con un esempio lampante rappresentato dalla capacità dello stabilimento di produzione di alluminio di agire come una batteria, ha consentito di sfruttare i prezzi particolarmente bassi dell'energia dovuti all'eccesso di offerta, posizionando METLEN tra i produttori di alluminio e allumina più competitivi a livello mondiale, senza trascurare i costi energetici eccezionalmente elevati (in Europa) e le sfide che questi pongono alle attività produttive.

Nonostante la redditività della società sia triplicata negli anni precedenti, si prevede che le prestazioni finanziarie di METLEN continueranno a rafforzarsi in modo significativo, poiché la società continua a crescere costantemente in modo organico, capitalizzando le opportunità offerte in tutti e tre i pilastri principali delle sue attività. Quanto sopra dovrebbe tradursi in nuovi livelli di redditività significativamente più elevati, poiché i solidi flussi di cassa consentiranno l'esecuzione degli investimenti. Ciò non solo rafforzerà il fatturato di METLEN, ma contribuirà anche a mantenere eccellente il profilo creditizio della società.

Per quanto riguarda le attività di costruzione e concessioni, l'EBITDA è stato pari a 50 milioni di euro, rispetto ai 18 milioni di euro del 2023, registrando un incremento del 178%. L'arretrato dei progetti infrastrutturali si avvicina a 1 miliardo di euro, mentre includendo i progetti in fase avanzata di aggiudicazione, raggiunge gli 1,4 miliardi di euro. Le prospettive per il settore edilizio in Grecia sono positive, soprattutto per quanto riguarda le concessioni e i partenariati pubblico-privati (PPP), in cui il settore delle infrastrutture (METKA ATE e M Concessions) aspira a svolgere un ruolo di primo piano.

2. AGGIORNAMENTI OPERATIVI DELLE UNITÀ COMMERCIALI 2.1. Settore energetico

Importi in milioni di euro 2024 2023 Δ% Ricavi 4 572 4 425 3 % EBITDA 753 766 -2 % Margini (%) Δ (punti base) EBITDA 16,5 % 17,3 % -84

Il settore energetico ha registrato un fatturato di 4 572 milioni di euro, pari all'81% del fatturato totale della società, rimasto agli stessi livelli del 2023. L'EBITDA si è attestato a 753 milioni di euro, in calo del 2% rispetto ai 766 milioni di euro del 2023. È importante sottolineare che queste prestazioni sono state realizzate con prezzi del gas naturale inferiori del 16% rispetto a quelli del 2023 (riferiti a ricavi ed EBITDA).

METLEN ENERGY & METALS, grazie alla sua nuova struttura dinamica e flessibile, è in grado di affrontare le sfide attuali e future. Inoltre, la società è strategicamente posizionata all'avanguardia nella transizione energetica come azienda energetica leader e integrata, con una presenza internazionale nell'intero spettro del settore energetico (energie rinnovabili, gestione e generazione dell'energia, soluzioni energetiche per i clienti, fornitura e commercio integrati e progetti energetici).

Fonti di energia rinnovabili – Portafoglio globale di METLEN Potenza (GW) Fonti di energia rinnovabili in funzione 1,4 Fonti di energia rinnovabili in costruzione 1,4 Fonti di energia rinnovabili RTB e fase avanzata di sviluppo** 2,1 Fonti di energia rinnovabili - fase iniziale di sviluppo 6,2 Totale 11,1

*Include progetti di tutte le tecnologie (fotovoltaico, accumulo di energia, eolico), esclusi i progetti in Canada e i progetti inclusi nei contratti di appalto pubblico **Progetto pronto alla costruzione (Ready to be built, RTB) o che raggiungerà la fase RTB entro i prossimi 6 mesi

Nel 2024 METLEN ha ottenuto risultati significativi, rafforzando la propria posizione di leadership nel settore delle energie rinnovabili e promuovendo lo sviluppo sostenibile attraverso accordi strategici e progetti completati su scala globale.

Il portafoglio operativo della società ha registrato un'espansione dinamica, raggiungendo 1,4 GW di capacità installata entro la fine dell'anno, superando per la prima volta il traguardo di 1 GW. Nel complesso, il portafoglio globale di METLEN ha superato gli 11,1 GW, segnando un incremento totale di circa 0,6 GW rispetto all'inizio dell'anno. Il portafoglio comprende 4,9 GW di progetti operativi e in fase di sviluppo avanzato, nonché 6,2 GW di progetti nelle fasi iniziali di sviluppo.

La produzione globale di energia da fonti rinnovabili, alla fine del 2024, ammontava a 1,6 TWh, con un incremento del 40% rispetto al 2023. Di questo totale, 0,7 TWh sono stati generati da fonti rinnovabili greche, mentre i restanti 0,9 TWh provengono da progetti internazionali. Queste prestazioni straordinarie riflettono la continua crescita dinamica e l'espansione della presenza di METLEN nel settore dell'"energia verde", con progetti operativi in Grecia, Regno Unito, Italia, Irlanda, Australia, Cile e Corea del Sud.

Nel 2024, nell'ambito della sua strategia di crescita, METLEN ha firmato un accordo quadro di cooperazione per appalti pubblici per lo sviluppo e la costruzione di un portafoglio di progetti solari da 2 GW in Italia, Bulgaria, Croazia e Romania, ribadendo il suo impegno a massimizzare l'efficienza del suo portafoglio. L'accordo ha un valore di 2 miliardi di euro e un orizzonte di attuazione di tre anni.

Grazie al suo modello aziendale autofinanziato e diversificato geograficamente, con requisiti di capitale ridotti, il successo del piano di rotazione degli attivi consente alla società di guidare costantemente la crescita della redditività di M Renewables, capitalizzando la sua esperienza internazionale e la sua rete di partner, con operazioni e presenza in oltre 20 paesi. Solo nel 2024, METLEN ha concluso accordi per la vendita di progetti fotovoltaici con una capacità complessiva di circa 1 GW in Europa.

Per quanto riguarda il gasdotto greco di METLEN, nel 2024 è iniziata la costruzione di 0,4 GW di progetti fotovoltaici, 48 MW di progetti di accumulo di energia (BESS) e 13 MW di progetti eolici. Il portafoglio greco utilizza risorse del dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF).

Vale la pena di notare che il settore delle energie rinnovabili, all'interno della divisione energetica, continua a registrare ottime prestazioni, grazie al modello collaborativo tra energia e metalli e al funzionamento impeccabile della gestione dell'energia.

Nel 2024 METLEN ha registrato una crescita significativa nello sviluppo, nella costruzione e nella gestione di sistemi di accumulo di energia (BESS), sia per conto terzi che per progetti propri, consolidando la propria posizione di leader nello sviluppo di energie rinnovabili. La società ha raggiunto una capacità di accumulo totale di circa 0,7 GWh in Grecia, Italia, Regno Unito, Porto Rico, Tunisia e Nigeria. Allo stesso tempo, METLEN è nelle fasi finali della stipula di nuovi contratti per progetti di accumulo di energia di terze parti con una capacità totale di 2,2 GWh, ampliando al contempo il proprio portafoglio con nuovi progetti. Si prevede che questi progetti diventeranno operativi nei prossimi anni, rafforzando ulteriormente la posizione di METLEN nel settore dell'accumulo di energia, che dovrebbe svolgere un ruolo chiave negli investimenti per la transizione energetica verde nei prossimi anni.

Infine, nel corso del 2024, sono stati stipulati nuovi contratti per progetti di terze parti con una capacità totale di circa 1,1 GW in Grecia, Spagna, Italia, Cile, Nuova Zelanda e Regno Unito, con un arretrato contrattuale pari a 463,1 milioni di euro, mentre altri 530 milioni di euro sono nelle fasi finali di negoziazione.

Dati del mercato greco

Produzione per tipo di unità [TWh] 2024 2023 Δ% 2024% di miscela 2023% di miscela Lignite 3,2 4,5 -28 % 6 % 9 % Gas naturale 21,0 15,4 36 % 41 % 31 % Unità idroelettriche 3,5 4,1 -14 % 7 % 8 % Fonti di energia rinnovabili1 24,3 20,4 20 % 47 % 41 % Importazioni nette -0,3 4,9 -106 % -1 % 10 % Totale 51,7 49,2 5,2 % 100 % 100 %

1. Fonti di energia rinnovabili

Generazione di METLEN (TWh) 2024 2023 Δ% Impianti termici 8,7 5,1 71 % Fonti di energia rinnovabili 0,7 0,6 12 % Totale 9,4 5,7 65 %

Il 2024 è stato caratterizzato da un aumento significativo della domanda di energia elettrica, registrando una crescita su base annua del 5%.

La produzione da unità nazionali è stata particolarmente elevata se si considera che, oltre all'aumento dei consumi nel mercato interno, la Grecia ha esportato elettricità verso paesi terzi per la prima volta dal 2000, mentre nel 2023 ha importato circa il 10% della domanda (4,9 TWh) su base netta.

L'incremento maggiore, rispetto al 2023, è stato registrato nella produzione di energia elettrica da impianti termici a gas naturale, aumentata del 36%, seguita da un aumento del 20% da fonti energetiche rinnovabili. Al contrario, la produzione di energia elettrica basata sulla lignite ha continuato il suo costante trend discendente (-28%).

Per quanto riguarda le esportazioni di energia elettrica, si prevede che il 2025 segnerà una svolta per il futuro della strategia energetica della Grecia. Questo sviluppo importante apre le porte a una nuova era, in cui la Grecia non si limita a soddisfare esclusivamente le sue esigenze interne, ma espande la sua influenza nella regione, rafforzando ulteriormente la sua posizione nel settore energetico. Le crescenti aspettative di domanda nei prossimi anni, unite al rafforzamento della capacità di esportazione del paese, porteranno a un costante miglioramento della produzione di energia elettrica nazionale, che nel solo 2024 è aumentata di circa 8 TWh, ovvero del 17%, rispetto al 2023.

La produzione totale di energia in Grecia, sia dalle unità termiche che da quelle rinnovabili della società, è stata pari a 9,4 TWh, pari al 18,2% della domanda totale, dall'11,6% di fine 2023. METLEN, nell'ultimo anno, è riuscita a quasi raddoppiare la sua produzione e quindi si prevede che la sua quota di mercato aumenterà ulteriormente nel prossimo periodo, spinta dall'aumento previsto della produzione da unità rinnovabili. Allo stesso tempo, si prevede che saranno determinanti il contributo sia delle solide partnership che la società ha sviluppato, che in questo specifico settore si palesano principalmente attraverso prezzi del gas naturale più competitivi, sia delle caratteristiche uniche della sua flotta termica e in particolare della maggiore efficienza delle sue unità rispetto al mercato.

METLEN – Fornitura di energia e gas naturale 2024 2023 Δ% Quota di mercato 18,5 % 13,5 % 37 %

Per quanto riguarda l'attività di fornitura di energia elettrica, Protergia sta rafforzando costantemente la propria presenza nel mercato al dettaglio, con una quota di mercato a fine 2024 che ha raggiunto il 18,5% (quote di mercato HEnEx, inclusa la quota di mercato di Volterra), registrando un aumento significativo dal 13,5% di fine 2023. Si prevede che nel prossimo periodo METLEN supererà il 20% del consumo greco, puntando a creare un'azienda di servizi "verde" integrata con presenza internazionale, mentre l'obiettivo finale di raggiungere una quota di mercato del 30%, nei prossimi 2-3 anni, sia tramite acquisizioni che tramite crescita organica, rimane intatto. Sfruttando l'integrazione verticale delle attività della società nel settore energetico, METLEN è riuscita a creare il fornitore di energia integrato della nuova era ("Azienda di servizi del futuro"). Ciò consente all'azienda di resistere alla pressione derivante da notevoli fluttuazioni dei prezzi, a vantaggio dei consumatori. Ciò è stato dimostrato dalla politica dei prezzi di Protergia, che ha mantenuto i prezzi stabili per tutta la seconda metà del 2024 e nel primo trimestre del 2025 (ossia nove mesi in totale nell'arco dell'anno), offrendo così prezzi competitivi ai consumatori. Allo stesso tempo, sta rafforzando costantemente la sua rappresentanza, che ora si avvicina ai 580mila metri, dai 525mila di fine 2023.

Inoltre, METLEN, oltre al mercato greco, è penetrata in modo significativo in altri mercati della regione dell'Europa sudorientale, in termini di fornitura e commercio di gas naturale, nell'ambito della strategia di internazionalizzazione della società. METLEN, mantenendo volumi di gas naturale costantemente elevati, è diventata un importante attore regionale sia nei Balcani che nell'Europa sudorientale in generale, garantendo prezzi di fornitura competitivi.

I benefici di questa attività vengono distribuiti attraverso il modello sinergico di METLEN a tutte le attività della società. Nel complesso, nel 2024 la società è stata un attore leader nel commercio di gas naturale nell'Europa sudorientale, rappresentando il 43% delle importazioni totali del paese.

Progetti energetici METLEN 2024 Arretrati di progetti contrattualizzati 1, 1 miliardi di euro

La divisione M Power Projects rafforza costantemente la propria presenza internazionale in progetti che supportano gli obiettivi di transizione energetica e sviluppo sostenibile, e attualmente sta eseguendo 22 progetti in 8 paesi diversi.

Alla fine del 2024, l'arretrato dei progetti contrattualizzati ammontava a 1,1 miliardi di euro, di cui solo il 9% si riferiva a progetti greci, mentre il resto era nei mercati esteri, principalmente nel Regno Unito e in Polonia. Si prevede che questa attività crescerà in modo significativo, mentre le risorse del Fondo europeo per la ripresa offrono ulteriori prospettive di crescita, in quanto la Grecia riceve i finanziamenti più elevati in percentuale del PIL.

M Power Projects si concentra in particolar modo sulla costruzione e sullo sviluppo di infrastrutture essenziali, specializzandosi in progetti di reti elettriche, interconnessioni, costruzione di centri dati e soluzioni di alimentazione per centri dati. Avendo come priorità principale quella di garantire sistemi energetici affidabili ed efficienti, sfrutta la propria competenza per soddisfare la crescente domanda di soluzioni energetiche solide e affidabili. Grazie al suo impegno verso l'innovazione e la qualità, svolge un ruolo fondamentale nella promozione, nell'ammodernamento e nello sviluppo delle infrastrutture energetiche necessarie per rafforzare l'economia digitale.

2.2. Settore dei metalli

Importi in milioni di euro 2024 2023 Δ% Ricavi 857 942 -9 % EBITDA 297 248 19,7 % Margini (%) Δ (punti base) EBITDA 34,7 % 26,4 % 831

Volumi di produzione totali (kton) 2024 2023 Δ% Allumina 865 869 -0,4 % Alluminio primario 182 183 -0,7 % Alluminio riciclato 56 56 0,0 % Produzione totale di alluminio 238 239 -0,6 %

Prezzi dell'alluminio e dell'allumina ($/t) 2024 2023 Δ% 3M LME 2 456 2 287 7,4 % Indice dei prezzi dell'allumina (API) 503 344 46,2 %

Il settore dei metalli ha registrato un fatturato di 857 milioni di euro, pari al 15% del fatturato totale della società, registrando un calo del 9% su base annua. L'EBITDA si è attestato a 297 milioni di euro, in aumento del 20% rispetto al 2023.

Il prezzo medio dell'alluminio nel 2024 (3M LME) è stato di 2 456 $/t, rispetto ai 2 287 $/t del 2023, con un aumento del 7,4%. Nel corso del 2024, i prezzi dell'alluminio hanno mantenuto il loro andamento al rialzo, raggiungendo il livello di 2 800 $/t a fine maggio, in seguito al divieto di consegne di nuova produzione russa di alluminio da parte del London Metal Exchange (LME).

Di recente, il prezzo dell'alluminio si è stabilizzato al livello di 2 600 $/t , salendo leggermente dopo l'annuncio del nuovo presidente degli Stati Uniti in merito all'imposizione di dazi doganali sull'alluminio. L'attuale tendenza del dollaro statunitense (USD) a rafforzarsi fino a raggiungere livelli prossimi alla parità con l'euro ha un impatto positivo sui risultati finanziari di aziende come METLEN, in quanto la maggior parte dei loro costi è coperta con valuta europea.

Nonostante le fluttuazioni del prezzo dell'alluminio, si prevede che l'impatto dei costi delle billette speciali di alluminio, in particolare nelle regioni in cui opera la società (Europa), sarà altrettanto decisivo. Nel corso del 2024, i costi dei prodotti premium sono aumentati dai 350 $/t di inizio 2024 ai 550 $/t di fine anno. Il costante trend in rialzo dei prodotti premium è dovuto principalmente al fatto che l'Europa resta un mercato fortemente deficitario, con la maggior parte del suo fabbisogno coperto dalle importazioni da paesi terzi.

L'indice dei prezzi dell'allumina (API) ha seguito un forte trend al rialzo, aumentando di quasi il 50%, superando il traguardo di 500 $/t nel 2024, aumentando il contributo dell'allumina ai costi di produzione dei produttori di alluminio non integrati. Questo cambiamento è dovuto principalmente ai ritardi nelle spedizioni di bauxite dalla Guinea e dal Brasile, nonché alla riduzione della fornitura cinese.

Pertanto, la necessità di una maggiore verticalizzazione nel mercato dell'alluminio è ora vista come imperativa, non solo per una gestione dei costi ancora più efficace, ma anche per la continuazione senza interruzioni del processo produttivo, garantendo la fornitura di bauxite, la materia prima per l'allumina, che a sua volta diventa il principale fattore di costo dell'alluminio.

In tale contesto, METLEN, dopo l'acquisizione di Imerys Bauxites ed essendo uno dei maggiori produttori in Europa, sta rafforzando la sua presenza internazionale. Allo stesso tempo, si prevede che il nuovo grande investimento annunciato di recente, per l'espansione della produzione di bauxite e allumina, nonché la costruzione di un nuovo impianto di produzione di gallio, rafforzerà l'autonomia dell'Europa per le materie prime essenziali, sostenendo al contempo la posizione strategica dell'azienda e della Grecia sulla scena mondiale.

In merito a quanto sopra, METLEN ha annunciato ieri un accordo rivoluzionario con RioTinto, che dovrebbe avere un duplicevantaggio per l'azienda, in quanto migliora la sicurezza della fornitura di bauxite, garantendo al contempo la redditività futura dalle quantità incrementali di allumina (+ 400 kton all'anno), a condizioni competitive, con una delle più grandi aziende del settore a livello mondiale. Questa partnership strategica di 11 anni garantisce i rendimenti eccezionali dei nuovi grandi investimenti (annunciati a gennaio), rafforzando al contempo la posizione competitiva di METLEN, e approfondisce la presenza dell'azienda nel mercato globale dell'allumina.

Si prevede che METLEN, a partire dal 2027-28, aumenterà la sua produzione di bauxite di oltre il 65%, coprendo gran parte del suo fabbisogno di bauxite e quasi raddoppiando le vendite di allumina a terzi. Inoltre, la società sta entrando in un nuovo mercato, quello del gallio, che oltre a contribuire in modo significativo alla redditività della società, migliorerà notevolmente la qualità degli utili del segmento dei metalli.

Si prevede altresì che i notevoli vantaggi comparativi offerti dalla coesistenza dei segmenti dell'energia e dei metalli, uniti al fatto che METLEN è riuscita ad assicurarsi prezzi LME favorevoli e un tasso di cambio €/$ vantaggioso, manterranno la società tra i produttori di alluminio e allumina più competitivi a livello mondiale negli anni a venire.

Prospettive

All'inizio del 2025, il contesto economico globale rimane estremamente volatile, caratterizzato da una continua instabilità geopolitica e da una forte competizione tra le nazioni più potenti del mondo. Tuttavia, nonostante queste incertezze e sfide, le eccezionali prestazioni di METLEN nel 2024 forniscono una solida base per il raggiungimento dei nostri obiettivi.

METLEN, da sempre impegnata nella competitività e nella gestione ottimale dei costi e in base ai principi del miglioramento continuo, intensifica i propri sforzi accelerando la propria trasformazione digitale. L'obiettivo è mantenere la resilienza, stimolare la crescita, ridurre i costi e migliorare l'esperienza dei dipendenti.

Allo stesso tempo, l'azienda punta a sfruttare gli strumenti digitali e i progressi già compiuti per massimizzare il valore generato in tutte le sue attività. Nello specifico, nei prossimi cinque anni, si prevede che il piano di trasformazione digitale consentirà una creazione di valore equivalente a un aumento dell'EBITDA di circa il 10%.

In linea con la sua cultura di miglioramento continuo, METLEN ha progettato e lanciato "Trinity", un nuovo modello operativo e di distribuzione del valore attraverso una trasformazione digitale accelerata.

Attraverso questo nuovo modello, che rafforza la collaborazione fra tre pilastri fondamentali (unità aziendali, tecnologia operativa e IT), l'azienda sta creando team interfunzionali che sviluppano soluzioni tecnologiche innovative, studiate su misura per rispondere a reali esigenze e problematiche aziendali.

La trasformazione digitale è supportata da investimenti pari a circa 30 milioni di euro per il 2024 e 50 milioni di euro per il 2025, finalizzati allo sviluppo di oltre 45 prodotti e piattaforme digitali in tutte le sue attività aziendali, nonché nelle funzioni centrali.

Particolare attenzione è rivolta allo sfruttamento dell'intelligenza artificiale: 12 dei 45 prodotti e piattaforme digitali attualmente in fase di sviluppo includono la tecnologia di IA/IA generativa.

Inoltre, il piano è sostenuto da oltre 150 dipendenti (ad oggi) e da un programma di aggiornamento specializzato che offre programmi di apprendimento e sviluppo mirati, si concentra sul potenziamento delle competenze digitali e pone l'intuito digitale al centro delle iniziative di gestione delle prestazioni.

Il programma di aggiornamento professionale, già in atto, ribadisce l'impegno di METLEN nel migliorare le competenze della propria forza lavoro, consentendo loro di promuovere obiettivi strategici e innovazione all'interno dell'organizzazione.

Ulteriori analisi riguardanti i risultati finanziari, le prospettive, gli sviluppi aziendali e la strategia della società saranno fornite dalla dirigenza di METLEN durante la videoconferenza programmata per giovedì 20/2/2025, alle ore 17:00.

Un'ampia presentazione delle prospettive dell'azienda e del programma di investimenti su larga scala incluso nella terza trasformazione dell'azienda (nome in codice "Big 3") si svolgerà durante il Capital Markets Day (CMD, Giorno dei mercati di capitali), che si terrà in una sala speciale presso la Borsa di Londra, su invito, intorno al 28 aprile 2025.

Si noti infine che la presentazione dei risultati finanziari del 2024 è disponibile anche in ambiente interattivo (Metaverso) sulla pagina https://flashnote.metlengroup.com.

È possibile accedere alla presentazione Flash Note qui.

METLEN Energy & Metals è una multinazionale industriale ed energetica, leader nei settori metallurgico ed energetico, focalizzata sulla sostenibilità e sull'economia circolare. La società è quotata alla Borsa di Atene, con un fatturato consolidato e un EBITDA rispettivamente di 5,68 miliardi di euro e 1,08 miliardi di euro. Metlen è un punto di riferimento per la metallurgia verde competitiva a livello europeo e globale, e gestisce l'unica unità produttiva integrata verticale di bauxite, allumina e alluminio primario nell'Unione europea (UE), con strutture portuali di proprietà privata. Nel settore energetico, METLEN offre soluzioni complete che coprono progetti di energia termica e rinnovabile e distribuzione e commercio dell'elettricità, congiuntamente a investimenti in infrastrutture di rete, accumulo in batteria e altre tecnologie verdi. L'azienda è attiva nei mercati di 40 paesi in tutti e cinque i continenti e adotta un modello sinergico su vasta scala tra i settori della metallurgia e dell'energia, oltre a occuparsi dello sviluppo end-to-end di grandi progetti di infrastrutture energetiche.

Per saperne di più, visitare il sito web e le pagine social dell'azienda: www.metlengroup.com | Facebook | Twitter | YouTube | LinkedIn

