METLEN firma un accordo storico per la fornitura di gallio

IL PRESENTE COMUNICATO CONTIENE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE AI SENSI DELL'ARTICOLO 7 DEL REGOLAMENTO SUGLI ABUSI DI MERCATO (UE) 596/2014 ("EU MAR") E DELL'ARTICOLO 7 DEL REGOLAMENTO SUGLI ABUSI DI MERCATO (UE) 596/2014 IN QUANTO FORMA PARTE DEL DIRITTO NAZIONALE NEL REGNO UNITO (IL "REGNO UNITO") IN VIRTÙ DELL'EUROPEAN UNION (WITHDRAWAL) ACT 2018 ("UK MAR")

Una tappa fondamentale per la strategia europea sulle materie prime critiche

ATENE e LONDRA, 30 luglio 2026 /PRNewswire/ -- METLEN annuncia un accordo commerciale a lungo termine per la fornitura di circa il 25% della produzione annuale di gallio proveniente dal proprio impianto di produzione in fase di realizzazione in Grecia. I termini dell'accordo sono riservati.

L'accordo rappresenta il primo importante accordo commerciale per la fornitura di gallio tra un produttore europeo e un'azienda tecnologica statunitense di primo piano, e costituisce una pietra miliare strategica per gli sforzi dell'Europa volti a rafforzare la resilienza della propria catena di approvvigionamento delle materie prime critiche.

Il gallio è una materia prima fondamentale, essenziale per la tecnologia dell'IA, le infrastrutture avanzate nel settore delle energie rinnovabili, le telecomunicazioni e le soluzioni per la difesa. Oggi la produzione mondiale di gallio è concentrata in misura preponderante, rendendo lo sviluppo di fonti di approvvigionamento alternative e affidabili di importanza strategica per tutte le economie industriali.

METLEN è la prima azienda in Europa ad aver avviato una produzione integrata di gallio e la prima ad aver stipulato un accordo commerciale per il gallio prodotto in Europa, ponendo la Grecia e l'Europa all'avanguardia di una nuova catena del valore industriale strategica.

Questo risultato è frutto del lungo impegno nel campo della ricerca e dell'innovazione dei team interni di ricerca e sviluppo dell'azienda, con sede nello storico stabilimento industriale di Aluminium of Greece, insieme al sottosettore Critical & Rare Metals di M Metals, di recente costituzione.

Evangelos Mytilineos, presidente esecutivo di METLEN, ha commentato così l'accordo: "Siamo particolarmente orgogliosi che METLEN stia aprendo un nuovo capitolo nella storia industriale sia della Grecia che dell'Europa; lo sviluppo della produzione di gallio realizzato con successo dai nostri team presso Aluminium of Greece. Per la prima volta nella storia di METLEN, uno dei nostri prodotti metallurgici ha suscitato un interesse così forte da parte delle principali economie industriali di tutto il mondo. Ciò riflette sia l'importanza strategica del gallio sia la fiducia riposta dai leader tecnologici mondiali nella qualità e nell'affidabilità del nostro materiale, che è già stato sottoposto a approfonditi test di qualificazione".

L'investimento di punta di METLEN per la produzione di gallio è stato ufficialmente riconosciuto dalla Commissione europea come progetto strategico ai sensi del Critical Raw Materials Act (CRMA). L'importanza strategica del progetto è stata riconosciuta anche dalla Banca europea per gli investimenti (BEI), che ha approvato un finanziamento nell'ambito del programma REPowerEU.

Informazioni su METLEN

METLEN Energy & Metals Plc (METLEN) è una società industriale ed energetica internazionale che occupa una posizione di leadership nei settori metallurgico ed energetico, incentrata sulla crescita sostenibile e sull'economia circolare. METLEN si è affermata come punto di riferimento nell'ambito della metallurgia "verde" competitiva a livello europeo e mondiale, in quanto gestisce l'unico impianto completamente integrato per la produzione di bauxite, allumina e alluminio primario nell'Unione Europea, con strutture portuali di proprietà privata. Nel settore energetico, METLEN offre soluzioni energetiche integrate attraverso la realizzazione di progetti di produzione di energia termica e rinnovabile, la distribuzione e la fornitura di energia elettrica, nonché investimenti in infrastrutture di rete, sistemi di accumulo a batteria e altre tecnologie verdi. METLEN opera in cinque continenti e in più di 40 Paesi, impiegando oltre 8.500 dipendenti in tutto il mondo e implementando un modello pienamente sinergico in tutti i suoi settori.

Dati finanziari chiave di METLEN

METLEN è quotata principalmente alla Borsa di Londra e secondariamente alla Borsa di Atene, ed è inclusa nell'indice FTSE 100. Nel 2025, METLEN ha registrato un fatturato consolidato di 7,11 miliardi di euro e un EBITDA di 753 milioni di euro, con un utile netto di 314 milioni di euro. La posizione finanziaria netta rettificata si è attestata a 2,10 miliardi di euro, con un rapporto indebitamento netto/EBITDA di 3,1x, a testimonianza di una forte resilienza finanziaria. METLEN è valutata dalle principali agenzie internazionali di sostenibilità ed ESG, occupando una posizione di rilievo in Grecia nell'indice Dow Jones Best-in-Class Emerging Market e distinguendosi nei rating di MSCI, Sustainalytics, ISS Quality score, ISS Corporate Score, S&P Global ESG, LSEG, CDP, FTSE Russell, ESG Book, EcoVadis, Bloomberg e IdealRatings.

www.metlen.com | Facebook | X | YouTube | LinkedIn

Avvisi importanti

La persona responsabile della diffusione del presente comunicato per conto di Metlen Energy & Metals PLC è Leda Condoyanni, segretaria aziendale.

Numero LEI: 213800ZSR3HVKMMPVG86

Il presente comunicato contiene informazioni privilegiate ai sensi dei regolamenti sugli abusi di mercato di UE (EU MAR) e Regno Unito (UK MAR).

Il presente comunicato contiene dichiarazioni che sono o possono essere considerate "dichiarazioni previsionali". Le dichiarazioni previsionali comportano rischi e incertezze perché si riferiscono a eventi e dipendono da eventi o circostanze che potrebbero verificarsi o meno in futuro. Tutte le dichiarazioni previsionali contenute nel presente comunicato riflettono la visione attuale di METLEN in merito a eventi futuri alla data del presente comunicato. Le dichiarazioni previsionali non costituiscono una garanzia di risultati futuri e i risultati effettivi nei periodi futuri potrebbero differire, e spesso differiscono in modo sostanziale da quelli espressi in tali dichiarazioni. Salvo ove richiesto da leggi o regolamenti, METLEN non si assume alcun obbligo di rendere pubblici i risultati di eventuali revisioni delle dichiarazioni previsionali contenute nel presente comunicato che possano verificarsi in seguito a cambiamenti nelle proprie aspettative, o al fine di riflettere eventi o circostanze insorti dopo la data del presente comunicato.

View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/metlen-firma-un-accordo-storico-per-la-fornitura-di-gallio-302838522.html

Copyright 2026 PR Newswire. All Rights Reserved.

Comunicato stampa - contenuto promozionale

Responsabilità editoriale PrNewswire.