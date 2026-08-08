METLEN - RISULTATI FINANZIARI DEL PRIMO SEMESTRE 2026

METLEN raggiunge prestazioni record nel primo semestre su tutte le principali metriche finanziarie (compresi fatturato, EBITDA, reddito netto e flusso di cassa operativo).

ATENE e LONDRA, 8 agosto 2026 /PRNewswire/ -- METLEN Energy & Metals PLC(LSE: MTLN (RIC: MTLN.L) (Bloomberg: MTLN.LN) (Atene: MTLN (RIC: MTLNr.AT) (Bloomberg: MTLN.GA) (ADR: MYTHY US) annuncia oggi i suoi risultati finanziari del primo semestre 2026.

Il solido flusso di cassa operativo ha ridotto il debito netto rettificato**di728 milioni di EUR, riducendo la levafinanziaria netta** a 1,7x rispetto a 3,1x nell'esercizio 2025, riflettendo l'efficacia del modello di rotazione delle attività di METLEN, l'allocazione disciplinata dei capitali e la forte generazione di cassa.

Riduzione della leva finanziaria con solidi risultati: METLEN rimane pienamente in linea con tutte le iniziative strategiche che progrediscono nei tempi previsti restando nel budget.

* Reddito prima di interessi, imposte, svalutazione e ammortamenti** Indebitamento netto e rapporto di leva finanziaria: calcolati su base rettificata, esclusi il debito senza ricorso, la relativa liquidità e l'EBITDA associato

Commentando i risultati finanziari del primo semestre del 2026, Evangelos Mytilineos, presidente esecutivo della società, ha dichiarato:

"La nostra solida performance nella prima metà del 2026 riflette il nostro forte impegno a realizzare il piano aziendale che abbiamo annunciato al Capital Markets Day nell'aprile 2025 e sottolinea la nostra messa in atto disciplinata rispetto agli obiettivi che abbiamo fissato. Dimostra inoltre che le difficoltà che abbiamo riscontrato nel 2025 sono state affrontate e che la società è tornata su una traiettoria pienamente in linea con i suoi obiettivi strategici a medio termine.

L'incoraggiante inizio dell'anno rafforza la fiducia espressa nell'orientamento presentato all'Assemblea generale annuale. Siamo lieti di constatare che le sfide operative che abbiamo individuato vengono affrontate e che le azioni intraprese per ripristinare le performance producono risultati tangibili, consentendo all'impresa di riprendere slancio in tutte le nostre attività.

Tutti i nostri segmenti aziendali hanno registrato una forte crescita nel corso del periodo, sostenuta da consistente flusso di cassa ed attuazione disciplinata. Questa performance riflette la forza del nostro modello di business diversificato e la dedizione del nostro personale.

Il nostro modello sinergico unico e l'approccio integrato hanno dimostrato ancora una volta la loro capacità di recupero in un contesto caratterizzato da maggiore incertezza geopolitica e da tensioni commerciali in corso, che abbiamo costantemente dimostrato di essere in grado di gestire e trasformare in opportunità. Questi vantaggi competitivi hanno consentito a Metlen di assicurarsi importanti partnership strategiche e rafforzare ulteriormente la propria posizione sui mercati internazionali.

Anche se riconosciamo che c'è ancora molto lavoro da fare, sono fortemente incoraggiato dai progressi compiuti. Come abbiamo costantemente dimostrato nel corso della nostra storia, rimaniamo impegnati a realizzare i nostri obiettivi strategici, creando valore sostenibile a lungo termine per i nostri azionisti e tutte le nostre parti interessate, con evidente attenzione al conseguimento costante di elevati standard prestazionali".

Per la lettura integrale dell'annuncio dei risultati finanziari del primo semestre 2026, visitare il seguente link: h1_26_rns_en_.pdf

Risultati completi

Per visualizzare la relazione semestrale completa di Metlen per il periodo terminato il 30 giugno 2026, inserire nella barra degli indirizzi del browser il seguente URL: http://www.rns-pdf.londonstockexchange.com/rns/4842P_1-2026-8-5.pdf e visitare https://www.metlen.com/investor-relations/financial-results/?year=2026 .

La relazione semestrale di Metlen in testo integrale non modificato è stata inoltre trasmessa al meccanismo nazionale di archiviazione dell'Autorità di condotta finanziaria (Financial Conduct Authority's National Storage Mechanism) e sarà presto consultabile all'indirizzo: https://data.fca.org.uk/#/nsm/nationalstoragemechanism, in conformità al DTR 6.3.5(1A) sulle regole di trasparenza e divulgazione dell'Autorità di condotta finanziaria (Financial Conduct Authority's Disclosure Guidance and Transparency Rules).

Informazioni su METLEN:

METLEN Energy & Metals Plc (METLEN) è una società industriale ed energetica internazionale, leader nel settore dei metalli e dell'energia, focalizzata sulla crescita sostenibile e sull'economia circolare. METLEN si è affermata come un punto di riferimento nella metallurgia "verde" competitiva a livello europeo e mondiale, gestendo l'unica unità di produzione di bauxite, allumina e alluminio primario completamente integrata nell'Unione europea, con strutture portuali di sua proprietà. Nel settore dell'energia, METLEN fornisce soluzioni energetiche integrate attraverso l'attuazione di progetti di produzione di energia termica e rinnovabile, la distribuzione e il commercio di energia elettrica, nonché investimenti in infrastrutture di rete, stoccaggio di batterie e altre tecnologie verdi. METLEN opera in cinque continenti e in più di 40 nazioni, impiega più di 8.500 persone in tutto il mondo e attua un modello pienamente sinergico tra i suoi settori.

Punti salienti finanziari di METLEN

METLEN è quotata in via primaria alla Borsa di Londra e in secondaria alla Borsa di Atene ed è inclusa nell'indice FTSE 100. Nel 2025 METLEN ha registrato un fatturato consolidato di 7,11 miliardi di EUR e un EBITDA di 753 milioni di EUR con un utile netto di 314 milioni di EUR. Il debito netto rettificato è stato pari a 2,10 miliardi di EUR, con un rapporto debito netto/EBITDA di 3,1x, che riflette una forte resilienza finanziaria. METLEN è classificata dalle principali agenzie internazionali per la sostenibilità e l'ESG, occupando la posizione unica della Grecia nell'indice Dow Jones Best-in-Class Emerging Market Index, e si distingue tra MSCI, Sustainalytics, ISS Quality score, ISS Corporate Score, S&P Global ESG, LSEG, CDP, FTSE Russell, ESG Book, EcoVadis, Bloomberg e IdealRatings.

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