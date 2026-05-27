Newel Health e Gerresheimer lanciano una collaborazione strategica per supportare le pharma nell'era delle terapie digitali integrate

La partnership combina la piattaforma H-Core e le competenze di Newel Health nello sviluppo di software medicali digitali con l'esperienza di Gerresheimer nei sistemi di somministrazione dei farmaci, nel confezionamento farmaceutico primario, nei dispositivi connessi e nella digital health.

L'obiettivo è supportare aziende farmaceutiche e biotech nello sviluppo di endpoint digitali, real-world data e soluzioni che integrano farmaco, dispositivo e software medicale in percorsi terapeutici più personalizzati.

BASILEA, Svizzera, 27 maggio 2026/PRNewswire/ -- Newel Health, azienda specializzata nella progettazione, sviluppo e gestione di software medicali digitali per partner del settore life sciences, e Gerresheimer, system and solution provider globale per sistemi di somministrazione dei farmaci, dispositivi medici, confezionamento farmaceutico primario e soluzioni di digital health, annunciano una partnership strategica per aiutare aziende farmaceutiche e biotech a sviluppare nuove terapie integrate.

La collaborazione nasce in un momento in cui il settore pharma guarda con crescente interesse a soluzioni capaci di andare oltre il farmaco tradizionale: software medicali, dispositivi connessi, endpoint digitali e dati real-world stanno diventando strumenti sempre più importanti per misurare, personalizzare e supportare la terapia lungo tutto il percorso del paziente.

Con questa partnership, Newel Health e Gerresheimer intendono offrire alle aziende farmaceutiche un modello integrato per sviluppare soluzioni farmaco + dispositivo + digitale, combinando competenze cliniche, tecnologiche, regolatorie, produttive e distributive.

Da un lato, Newel Health porta la propria esperienza nello sviluppo di software medicali digitali, SaMD, algoritmi clinici, analytics abilitati dall'intelligenza artificiale e soluzioni basate sulla piattaforma H-Core. Dall'altro, Gerresheimer contribuisce con la propria esperienza nei sistemi di somministrazione dei farmaci, nel confezionamento farmaceutico primario, nei dispositivi connessi, nella digital health e nei canali di contatto con le farmacie.

Insieme, le due aziende si propongono come partner strategici per le pharma che vogliono integrare endpoint digitali, real-world data e AI nello sviluppo clinico e nella commercializzazione, senza dover costruire internamente un'intera infrastruttura digitale, tecnologica e di dispositivi.

"L'esperienza di Gerresheimer nei sistemi di somministrazione dei farmaci, nella produzione e nei dispositivi connessi, insieme alla competenza scientifica di Newel Health, alla piattaforma H-Core e ai nostri software medicali digitali, supporterà le aziende farmaceutiche nel portare la medicina personalizzata ai pazienti in modo sicuro e affidabile," ha dichiarato Ervin Ukaj, Chief Executive Officer di Newel Health.

"Combinando la nostra esperienza nei SaMD, nei real-world data e nell'AI con la presenza globale di Gerresheimer, i suoi dispositivi connessi, le competenze nel confezionamento e nella digital health, aiutiamo il settore pharma a progettare e sviluppare endpoint digitali, software medicali certificati e soluzioni integrate farmaco + digitale in diverse aree terapeutiche."

"La collaborazione con Newel Health rafforza il posizionamento di Gerresheimer come system and solution provider all'intersezione tra farmaco, dispositivo, confezionamento e soluzioni digitali," ha dichiarato Mithun Ratnakumar, Director, Head of Digitalization & New Business Models di Gerresheimer.

"Insieme, permettiamo alle aziende farmaceutiche di implementare soluzioni conformi, scalabili e pronte all'uso, senza dover costruire o gestire autonomamente l'intera infrastruttura digitale e tecnologica."

Cosa prevede la partnership

Nell'ambito della collaborazione, Newel Health e Gerresheimer lavoreranno con aziende farmaceutiche e biotech su quattro aree principali.

Endpoint digitali per studi clinici e post-market

La partnership punta a progettare e validare endpoint digitali basati su dati generati da dispositivi connessi e sensori. L'obiettivo è misurare lo stato del paziente in modo più continuo, oggettivo e accurato, sia durante gli studi clinici sia nei contesti post-market.

Software medicali digitali basati su H-Core

Le aziende svilupperanno e gestiranno software medicali digitali costruiti sulla piattaforma H-Core di Newel Health, con funzionalità a supporto del monitoraggio, del decision-making, dell'aderenza terapeutica e del tracciamento dei sintomi.

Queste soluzioni potranno essere allineate a terapie specifiche e a percorsi clinici definiti, con l'obiettivo di supportare il paziente e generare dati utili per sponsor, clinici e partner farmaceutici.

Real-world data e insight guidati dall'AI

Un'altra area chiave riguarda la possibilità di combinare dispositivi connessi, software medicali e infrastrutture dati sicure per generare dataset longitudinali di alta qualità.

Questi dati potranno alimentare analytics avanzati e modelli di intelligenza artificiale, offrendo alle aziende farmaceutiche insight più profondi sul comportamento dei pazienti, sull'aderenza alla terapia e sull'evoluzione della malattia nella vita reale.

Soluzioni integrate farmaco + dispositivo + digitale

La collaborazione prevede anche lo sviluppo di soluzioni integrate attorno al medicinale, in cui le piattaforme connesse di Gerresheimer per la somministrazione dei farmaci e i dispositivi connessi vengono combinati con i software basati su H-Core di Newel Health, i modelli AI e la user experience.

L'obiettivo è creare soluzioni coerenti, sicure e scalabili, capaci di collegare farmaco, dispositivo, dati e supporto digitale in un unico percorso terapeutico.

Questo approccio consente alle aziende farmaceutiche di andare oltre i progetti pilota isolati e costruire asset digitali e di dati replicabili, utilizzabili in diverse aree terapeutiche e in più mercati.

Informazioni su Newel Health

Newel Health (parte di Future Health Ventures Group) progetta, sviluppa e gestisce software medicali digitali, inclusi SaMD, in collaborazione con partner farmaceutici, biotech e medtech.

Attraverso la piattaforma H-Core, Newel Health combina ricerca clinica, behavioral science e analytics abilitati dall'intelligenza artificiale all'interno di un framework pensato per lo sviluppo di soluzioni digitali medicali per le malattie non trasmissibili.

Il portfolio di Newel Health include Rohkea, una terapia digitale basata su realtà virtuale, MDR Classe IIa, per il dolore cronico, e Amicomed, una digital therapeutic certificata per l'ipertensione, progettata per generare impatto nel mondo reale e distribuita attraverso payer, programmi di corporate wellness e canali diretti.

Questi prodotti fanno parte di una pipeline più ampia di soluzioni basate su H-Core nelle aree cardiometabolica, neuroscienze e dolore cronico, sviluppate per rispondere a bisogni clinici e dei pazienti concreti e per supportare il settore pharma nella costruzione di endpoint digitali, SaMD e programmi farmaco + digitale scalabili.

Informazioni su Gerresheimer

Gerresheimer è un system and solution provider innovativo e partner globale per le industrie farmaceutica, biotech e cosmetica.

L'azienda offre un portfolio completo di soluzioni per il confezionamento farmaceutico, sistemi di somministrazione dei farmaci, dispositivi medici e soluzioni digitali a supporto della terapia.

Gerresheimer contribuisce a garantire la consegna sicura e la somministrazione affidabile dei farmaci ai pazienti. Con oltre 13.000 dipendenti e 39 siti produttivi in Europa, America e Asia, Gerresheimer ha una presenza globale e produce localmente per i mercati regionali.

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