NORTH AMERICA'S 50 BEST BARS PUBBLICA LA CLASSIFICA DEI MIGLIORI BAR DEL 2026 DAL 51° AL 100° POSTO

LONDRA, 31 marzo 2026 /PRNewswire/ -- North America's 50 Best Bars 2026, sponsorizzato da Perrier, ha reso nota la lista completa dei bar classificati dal 51° al 100° posto. La classifica completa è stata stilata in base ai voti espressi dall'Academy, composta da oltre 300 esperti indipendenti di cocktail, bartender di fama, formatori e critici del settore provenienti da tutta la regione.

La classifica 51-100 in cifre

La classifica 51-100 celebra la dinamica comunità di bar della regione in vista dell'annuncio della classifica 1-50, che si terrà a Vancouver, in Canada, il 22 aprile, in collaborazione con il partner ospitante, Destination Vancouver.

Emma Sleight, responsabile dei contenuti di North America's 50 Best Bars, afferma: "La classifica 51-100 ci permette di premiare una rosa ancora più ampia di bar e di valorizzare l'incredibile diversità culturale legata al mondo delle bevande in tutto il Nord America. I bar selezionati sono espressione della creatività e della passione che contraddistinguono il settore dell'ospitalità della regione. Con 28 località rappresentate e una grande varietà di stili, la classifica mette in luce quanto la comunità dei cocktail sia cresciuta e noi siamo lieti di dare il giusto riconoscimento ai loro sforzi."

A guidare la classifica 51-100 c'è Aruba Day Drink di Tijuana, al No.51. Tra gli altri bar messicani figurano Café de Nadie al No.60, Arca al No.61 e Zapote Bar al No.95.

Gli Stati Uniti sono rappresentati da bar sparsi in diverse città, come Father Forgive Me di Detroit al No.83, Hecate Bar di Boston al No.88, Julep di Houston al No.84 e Ticonderoga Club di Atlanta al No.85.

Tra i bar canadesi figurano Cry Baby Gallery di Toronto (No.69), Bagheera di Vancouver (No.59), Cloakroom di Montreal (No.56) e Proof di Calgary (No.78).

La classifica completa è disponibile qui.

Il conto alla rovescia per l'annuncio della classifica di North America's 50 Best Bars, sponsorizzata da Perrier, sarà trasmesso in diretta anche sul canale YouTube di 50 Best per il pubblico di tutto il mondo.

Centro stampa:https://mediacentre.theworlds50best.com/

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