Osmo Pocket 4P offre funzionalità professionali di livello cinematografico, rivoluzionando la categoria delle fotocamere con stabilizzatore in cui DJI è stata precursore.

La prima fotocamera con stabilizzatore a doppio obiettivo di DJI sblocca potenzialità di livello cinematografico grazie a 17 stop di gamma dinamica e al nuovissimo D-Log 2 a 10 bit.

SHENZHEN, Cina, 30 luglio 2026 /PRNewswire/ -- DJI, leader mondiale nei droni civili e nella tecnologia di camere creative, ha lanciato oggi ufficialmente l'attesissimo Osmo Pocket 4P, elevando la categoria in cui è stata precursore con l'originale fotocamera con stabilizzatore Osmo nel 2015. Grazie a un'innovazione costante, questa linea di prodotti si è evoluta nella prima Osmo Pocket nel 2018, inaugurando l'era delle fotocamere tascabili. DJI ha portato questa evoluzione a un nuovo livello con la rivoluzionaria fotocamera tascabile a doppio obiettivo con stabilizzatore di Osmo Pocket 4P. Vanta un nuovissimo sensore CMOS da 1 pollice con 17 stop di gamma dinamica1, oltre a un obiettivo da 60mm con apertura f/1,8 per ritratti naturali e straordinari. DJI presenta anche il nuovo profilo colore D-Log 2 a 10 bit1, in grado di catturare oltre un miliardo di colori per immortalare le scene con una fedeltà incredibile di luci e ombre. A complemento della sua tecnologia all'avanguardia, Osmo Pocket 4P arriva in due raffinate varianti di colore: nero classico, che sprigiona una potenza sobria, e bianco perla, dal look fresco e accattivante.

Due obiettivi per una versatilità cinematografica da vicino e da lontano

Osmo Pocket 4P è dotata di fotocamera a doppio obiettivo che ti permette di ottenere senza sforzo effetti visivi cinematografici, dai paesaggi urbani con obiettivo grandangolare ai ritratti delicati. L'obiettivo grandangolare principale è dotato di un nuovissimo CMOS da 1 pollice (equivalente a 20mm e con apertura f/2,0). Sfruttando l'avanzata tecnologia LOFIC, offre un'inedita gamma dinamica di 17 stop1 e supporta video fino a 4K/240 fps1. Comunemente presenti nelle macchine da presa di fascia alta, queste funzionalità professionali per la produzione cinematografica ti permettono di gestire senza sforzo scene ad alto contrasto come paesaggi urbani notturni, tramonti e ritratti in controluce. Nel frattempo, un nuovo obiettivo medio-tele da 60mm ad alta risoluzione e ampia apertura offre la lunghezza focale classica per ritratti che si distinguono. Supporta lo zoom ottico 3× e lo zoom fino a 12×1. L'ampia apertura f/1,8 (profondità di campo equivalente a f/6,3) comprime lo sfondo, avvicinandolo al soggetto per ottenere un effetto sfocato. Associata ai movimenti della fotocamera, questa soluzione crea immagini cinematografiche di grande impatto.

Nuovi orizzonti nell'imaging, nuovi barlumi di ispirazione

Per le azioni ad alta velocità, Osmo Pocket 4P può catturare filmati in slow motion ultra HD fino a 8×1 a 4K/240 fps, dando l'effetto che il tempo rallenti per momenti dinamici come soggetti rotanti, capelli al vento o neve che cade, con dettagli ipnotici. In alternativa, puoi usare la funzione Video con otturatore lento per tracciare le scie di luce, creare un effetto mosso o catturare le scie dei movimenti e lo scorrere del tempo, dando vita a una narrazione visiva davvero unica. L'integrazione del nuovo profilo colore D-Log 2 a 10 bit1, abbinato a 17 stop di gamma dinamica1, preserva dettagli straordinari nelle alte luci e nelle ombre, al pari delle migliori macchine da presa professionali. Con una profondità di colore a 10 bit che cattura oltre un miliardo di colori, le transizioni tonali restano eccezionalmente uniformi, massimizzando la flessibilità per la gradazione del colore in post-produzione.

Riprese intelligenti, massima stabilità

Osmo Pocket 4P si fonda sulla celebre eredità DJI nella cinematografia professionale, incluso l'innovativo sistema di stabilizzazione Ronin, riconosciuto sia dalla Academy of Motion Picture Arts and Sciences che dalla Television Academy. Racchiuso in un corpo straordinariamente compatto da 230 g, il suo avanzato stabilizzatore meccanico a 3 assi garantisce riprese impeccabilmente fluide e stabili. Il nuovo ActiveTrack 8.01 mantiene i soggetti, che si tratti di persone, veicoli, animali domestici o oggetti dalle forme dinamiche, saldamente al centro dell'inquadratura, anche con zoom 12×. Dà intuitivamente priorità al soggetto registrato oppure centra più soggetti a qualsiasi lunghezza focale grazie all'inquadratura automatica.

Cattura quando ti senti ispirato, condividi ovunque ti trovi Basandosi sull'esperienza utente migliorata introdotta con la versione standard, Osmo Pocket 4P offre diverse funzioni intuitive pensate per semplificare il processo creativo, tra cui:

● Registrazione istantanea: ruota il touchscreen per accendere e iniziare a registrare rapidamente.

Compatibile con l'ecosistema Osmo Osmo Pocket 4P è compatibile con una versatile gamma di accessori dell'ecosistema Osmo, per consentirti di ampliare le tue possibilità creative. Sono inclusi la luce di riempimento per Osmo Pocket 4, il filtro Black Mist per Osmo Pocket 4P, il set di filtri ND per Osmo Pocket 4P, Osmo FrameTap, l'impugnatura con batteria integrata per Osmo Pocket 4, l'obiettivo grandangolare per Osmo Pocket 4P, il mini-treppiede per Osmo e diversi microfoni OsmoAudio (ognuno venduto separatamente o incluso in alcune combo).

Prezzi e disponibilitàOsmo Pocket 4P è disponibile a partire da oggi su store.dji.com e presso rivenditori autorizzati. Prezzi e configurazioni:

DJI Care Refresh

DJI Care Refresh, il piano di protezione completo per i prodotti DJI, è ora disponibile per Osmo Pocket 4P. I danni accidentali sono coperti dal servizio di sostituzione, inclusi normale usura, impatti e danni causati dall'acqua. Con un esiguo costo aggiuntivo, in caso di incidente è possibile usufruire della sostituzione del prodotto.

DJI Care Refresh (piano annuale) include fino a due sostituzioni in un anno. DJI Care Refresh (piano biennale) include fino a quattro sostituzioni in due anni. Altri servizi di DJI Care Refresh includono la garanzia ufficiale, il servizio di garanzia internazionale e la spedizione gratuita. Per maggiori dettagli, visita: www.dji.com/support/service/djicare-refresh

Per ulteriori informazioni, visita: https://www.dji.com/osmo-pocket-4pImmagini e riferimenti sono disponibili al seguente link: https://shorturl.asia/1vzqJ

1 Supportato solo da alcune modalità della fotocamera. Tutti i dati sono stati acquisiti utilizzando un modello di produzione di Osmo Pocket 4P in condizioni controllate. Per ulteriori informazioni, consulta il sito Web ufficiale DJI.

Informazioni su DJI

Dal 2006, DJI è leader mondiale nell'innovazione dei droni civili, consentendo a milioni di persone di volare per la prima volta, ai creativi di trasformare la propria immaginazione in realtà e ai professionisti di rivoluzionare il proprio modo di lavorare. Oggi DJI contribuisce a costruire un mondo migliore promuovendo costantemente il progresso umano. Grazie a un approccio orientato alle soluzioni e a una profonda curiosità, l'azienda ha esteso le proprie attività a settori quali le energie rinnovabili, l'agricoltura, la sicurezza pubblica, il rilievo e la mappatura del territorio e l'ispezione delle infrastrutture. In ogni ambito di applicazione, i prodotti DJI offrono esperienze che arricchiscono la vita delle persone in tutto il mondo in modi sempre più significativi.

Per maggiori informazioni:

Sito web: www.dji.comNegozio online: store.dji.comFacebook: www.facebook.com/DJIInstagram: www.instagram.com/DJIGlobalX: www.x.com/DJIGlobalLinkedIn: www.linkedin.com/company/djiIscriviti al canale YouTube: www.youtube.com/DJI

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/3008223/image1.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/osmo-pocket-4p-offre-funzionalita-professionali-di-livello-cinematografico-rivoluzionando-la-categoria-delle-fotocamere-con-stabilizzatore-in-cui-dji-e-stata-precursore-302838732.html

Copyright 2026 PR Newswire. All Rights Reserved.

Comunicato stampa - contenuto promozionale

Responsabilità editoriale PrNewswire.