Petal Ads al Tourism Innovation Summit 2026: come attrarre i visitatori cinesi di alto valore

Huawei ha illustrato come Petal Ads, la sua piattaforma di pubblicità programmatica, aiuti le destinazioni a conquistare la fiducia dei visitatori cinesi e ad aumentarne la spesa.

SIVIGLIA, Spagna, 8 ottobre 2026 /PRNewswire/ -- Petal Ads, la piattaforma di marketing full-scenario di Huawei, ha partecipato al Tourism Innovation Summit (TIS) 2026, tenutosi a Siviglia dal 6 all'8 ottobre. Il summit è un importante punto di incontro internazionale per il turismo e la tecnologia, che riunisce oltre 400 relatori e più di 70 media partner di entrambi i settori.

Il 6 ottobre, Petal Ads ha partecipato a un keynote del dott. Jaime Gonzalo, vicepresidente di Huawei Ecosystem in Europa. La sessione, "Quanto conosci il NUOVO viaggiatore di alto valore? La risorsa nascosta: Come attrarre i viaggiatori cinesi e incentivarne la spesa", ha mostrato come comprendere questi visitatori possa rafforzare la competitività di una destinazione.

Il keynote ha mostrato come Petal Ads sostenga quattro priorità del turismo:

Perché il visitatore cinese è importante

Per molte destinazioni, i visitatori cinesi rappresentano il segmento più prestigioso del turismo ad alto valore, nonché quello che desiderano maggiormente attrarre. Spendono in media quasi 3.000 euro per viaggio in Spagna, una delle cifre più alte tra i mercati internazionali.[i] A Madrid spendono 485 euro al giorno, ben al di sopra della media di 305 euro dei visitatori internazionali.[ii] In tutta Europa, sono al primo posto per gli acquisti di gioielli e orologi, con una spesa di 3.475 euro per acquirente. [iii]

Sono inoltre digitali e mobile-first e utilizzano principalmente lo smartphone per scoprire le destinazioni. Questi visitatori effettuano ricerche, confrontano le alternative e prendono decisioni prima dell'arrivo. Conoscere il loro profilo e il modo in cui pianificano il viaggio rappresenta quindi un vantaggio competitivo per le destinazioni, in grado di aumentare sia la spesa sia la soddisfazione dei visitatori.

Posizione di Huawei in Cina

Huawei è un marchio di riferimento ambito da questi visitatori e incarna uno stile di vita premium. È leader nel mercato cinese degli smartphone, con una quota del 22,6% delle spedizioni nel secondo trimestre del 2026,[iv] e detiene il 76,6% del segmento degli smartphone pieghevoli premium.[v] Petal Ads fa leva su questa fiducia attraverso formati contestuali e non intrusivi, progettati per aiutare i turisti a pianificare i propri viaggi. Utilizzando i dati proprietari di Huawei, Petal Ads può identificare le caratteristiche dei diversi gruppi di visitatori cinesi, dalle famiglie ai professionisti che partecipano a eventi, e raggiungerli tramite dispositivi mobili, tablet, Smart TV e le app di Huawei. Petal Ads ha già collaborato con oltre 100 enti del turismo, compagnie aeree e gruppi alberghieri in tutto il mondo.

Casi di successo in Spagna

Petal Ads aiuta molte destinazioni turistiche ad attirare visitatori di alto valore provenienti dalla Cina, tra cui Madrid, Catalogna, Andalusia e Paesi Baschi. A Madrid, ad esempio, nell'ultimo anno Petal Ads ha collaborato con la città a campagne volte a coinvolgere questi visitatori, ottenendo risultati chiaramente positivi. La campagna ha combinato ampia portata, efficienza e coinvolgimento di qualità, ottenendo risultati migliori lungo l'intero percorso del consumatore, dalla creazione di notorietà e copertura fino a una maggiore interazione con il marchio per oltre un anno.

La Catalogna mostra il valore di un partenariato a lungo termine. Petal Ads ha collaborato con la destinazione a diverse campagne e continua a farlo. La prima campagna mobile ha raggiunto un tasso di click-through superiore al 5%, a dimostrazione del forte interesse dei visitatori cinesi per l'offerta gastronomica e culturale della Catalogna.

Il mercato cinese è più vicino di quanto pensino molte aziende europee. Il ruolo di Petal Ads è creare un ponte tra le destinazioni e questi visitatori: comprenderli, conquistarne la fiducia e trasformarne l'interesse in una maggiore spesa durante tutto l'anno.

Informazioni su Petal Ads

Per maggiori informazioni su Petal Ads, la piattaforma di pubblicità programmatica di Huawei, visitare ads.huawei.com o scrivere a petalads@huawei.com.

[i] Comunicato stampa di Turespaña, "La Spagna consolida la sua posizione di destinazione europea di tendenza nel mercato cinese", 27 maggio 2025 (dati del 2024) [ii] Rapporto sul turismo di Madrid 2025 [iii] Global Blue, "Gen Z e Millennial Tax Free Shopping in Europa". [iv] IDC, "Why Huawei and Apple Grew While China's Smartphone Market Fell Again in Q2 2026", 14 luglio 2026 [v] IDC, primo trimestre 2025

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