Voto definitivo oggi giovedì 8 ottobre alla Camera per la nuova legge elettorale. Alle 10,30 avrà inizio la seduta, con le dichiarazioni di voto e la votazione finale in programma non prima delle 12.30 in diretta tv. Ieri l'aula ha dato il via libera alla terza e ultima fiducia, quella posta dal governo sull'art 3: 228 i sì, 144 i no e 3 gli astenuti. Nessuno scossone nella maggioranza. Subito dopo è arrivata l'approvazione dell'articolo 8 della legge, quella sul voto ai fuori sede e ai caregiver, con 214 sì e nessun no.