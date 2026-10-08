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Nuova legge elettorale, oggi il voto definitivo alla Camera - Diretta

E' il giorno del via libera definitivo di Montecitorio allo 'Stabilicum'. Premier Meloni alla prova dello scrutinio segreto: "Sono serena, come sempre" L'opposizione promette battaglia

La Camera - (IPa)
La Camera - (IPa)
08 ottobre 2026 | 10.43
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Voto definitivo oggi giovedì 8 ottobre alla Camera per la nuova legge elettorale. Alle 10,30 avrà inizio la seduta, con le dichiarazioni di voto e la votazione finale in programma non prima delle 12.30 in diretta tv. Ieri l'aula ha dato il via libera alla terza e ultima fiducia, quella posta dal governo sull'art 3: 228 i sì, 144 i no e 3 gli astenuti. Nessuno scossone nella maggioranza. Subito dopo è arrivata l'approvazione dell'articolo 8 della legge, quella sul voto ai fuori sede e ai caregiver, con 214 sì e nessun no.

L'opposizione promette battaglia. La premier Giorgia Meloni, alla prova dello scrutinio segreto, si è detta serena . "Lo sono sempre", ha risposto risponde ai cronisti al termine dei lavori del Med9 a Spalato.

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