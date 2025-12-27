Phemex aggiorna l'ecosistema RPI stabilendo nuovi parametri di riferimento per la liquidità su oltre 210 coppie

APIA, Samoa, 27 dicembre 2025 /PRNewswire/ -- Phemex, un exchange di criptovalute incentrato sull'utente, ha annunciato un importante aggiornamento del suo sistema di ordini Retail Price Improvement (RPI). Grazie al rafforzamento dei legami strategici con i principali partner istituzionali in materia di liquidità, l'ecosistema RPI potenziato offre ora una profondità di mercato all'avanguardia che supera significativamente i benchmark del settore.

Gli ultimi dati di un'analisi completa del mercato, condotta alla fine del 2025, rivelano che l'aggiornamento dell'RPI ha innescato un'enorme impennata di liquidità tra le principali attività di Phemex. Sulla base di una ricerca comparativa interna sulla profondità del portafoglio ordini pubblico (±0,1% rispetto al prezzo medio) rispetto alle medie degli exchange di primo livello:

Gli ordini RPI sono progettati specificamente come ordini Maker per i clienti retail (operatori manuali non API). Questo aggiornamento garantisce un portafoglio ordini molto più denso e prezzi più aggressivi, riducendo gli spread e garantendo un "miglioramento dei prezzi" che spesso supera il portafoglio ordini visibile.

Facendo sì che gli ordini RPI interagiscano esclusivamente con la liquidità del produttore retail – bypassando di fatto gli algoritmi API ad alta frequenza – l'RPI aggiornato di Phemex ha consentito alla piattaforma di mantenere un vantaggio competitivo in termini di liquidità su oltre 210 coppie di trading. Ciò rafforza l'impegno di Phemex nell'offrire un ambiente trasparente e ad alte prestazioni in cui gli utenti retail possano operare con la stessa precisione e qualità di esecuzione dei colossi istituzionali.

Informazioni su PhemexFondata nel 2019, Phemex è un exchange di criptovalute incentrato sull'utente, su cui contano oltre 10 milioni di trader in tutto il mondo. La piattaforma offre prodotti di trading spot e derivati, copy trading e gestione patrimoniale progettati per dare priorità all'esperienza utente, alla trasparenza e all'innovazione. Con un approccio proiettato al futuro e un impegno verso una maggiore autonomia e controllo da parte degli utenti, Phemex offre strumenti affidabili, accesso inclusivo e opportunità in continua evoluzione per i trader di ogni livello affinché possano crescere e avere successo.

Per ulteriori informazioni visitare il sito https://phemex.com/

