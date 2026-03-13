circle x black
Phemex TradFi raggiunge con l'avanzamento dell'infrastruttura di trading multi-mercato un volume mensile di 10 miliardi di dollari

13 marzo 2026 | 15.26
APIA, Samoa, 13 marzo 2026 /PRNewswire/ -- Phemex, un exchange di criptovalute incentrato sull'utente, ha annunciato che la sua piattaforma di trading TradFi (Traditional Finance, finanza tradizionale) ha superato i 10 miliardi di dollari di volume di scambi nel primo mese, trainata da una domanda senza precedenti di contratti tokenizzati su oro e materie prime in un contesto di crescenti tensioni geopolitiche.

Gli strumenti correlati all'oro, tra cui i contratti perpetui XAU (oro) e PAXG, hanno rappresentato una quota significativa dell'aumento del volume, visto che i trader hanno cercato un'esposizione sicura tramite l'infrastruttura di trading 24 ore su 24, 7 giorni su 7 di Phemex. La piattaforma TradFi, che offre accesso tokenizzato ad azioni, materie prime e indici insieme ad asset in criptovalute, ha registrato un aumento del 340% degli utenti attivi su base trimestrale. I suoi vantaggi chiave, ovvero accesso al mercato 24 ore su 24, leva finanziaria configurabile, zero restrizioni sugli orari di mercato e un conto unificato che comprende criptovalute e asset tradizionali, ne hanno fatto il riferimento preferito dai trader alle prese con la volatilità dei vari asset.

"Il raggiungimento di 1 miliardo di dollari di volume giornaliero di TradFi convalida la nostra tesi secondo cui i trader desiderano un'unica piattaforma sempre attiva sia per gli asset digitali che per quelli tradizionali", ha dichiarato Federico Variola, CEO di Phemex. "Mentre i broker tradizionali chiudono alle 16:00, i nostri utenti eseguono operazioni su oro e azioni a mezzanotte, nei fine settimana e in concomitanza con gli eventi geopolitici più importanti, cioè esattamente quando i mercati si muovono di più. Questo è il futuro delle infrastrutture di trading".

In futuro, Phemex amplierà progressivamente la sua gamma di asset e lancerà funzionalità innovative per soddisfare senza soluzione di continuità le esigenze convergenti dei partecipanti al mercato tradizionale e dei trader di criptovalute. Eliminando le barriere tra TradFi e asset digitali, Phemex si posiziona come il principale hub unificato per il futuro della generazione di ricchezza globale.

Informazioni su Phemex

Fondata nel 2019, Phemex è un exchange di criptovalute incentrato sull'utente, su cui contano oltre 10 milioni di trader in tutto il mondo. La piattaforma offre prodotti di trading spot e derivati, copy trading e gestione patrimoniale progettati per dare priorità all'esperienza utente, alla trasparenza e all'innovazione. Con un approccio proiettato al futuro e un impegno verso una maggiore autonomia e controllo da parte degli utenti, Phemex offre strumenti affidabili, accesso inclusivo e opportunità in continua evoluzione per i trader di ogni livello affinché possano crescere e avere successo.

Per ulteriori informazioni visitare il sito https://phemex.com/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2932603/Phemex_TradFi_Hits__10B_Monthly_Volume__Advancing_Cross_Market_Trading_Infrastructure.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2819516/5860835/Phemex_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/phemex-tradfi-raggiunge-con-lavanzamento-dellinfrastruttura-di-trading-multi-mercato-un-volume-mensile-di-10-miliardi-di-dollari-302713460.html

