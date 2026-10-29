Piramal Pharma Limited annuncia i risultati per il secondo trimestre e il primo semestre dell'anno fiscale 2027

Organizzazione di sviluppo e produzione a contratto (CDMO): Crescita robusta: una crescita su ampia scala in India e nelle sedi estere, sostenuta da una sana domanda commerciale, da una migliore esecuzione e da una gestione disciplinata dei costi. India e Nord America hanno trainato la performance in tutta la rete.Redditività migliorata: un migliore utilizzo della capacità e una maggiore leva operativa hanno portato a un significativo miglioramento della redditività.Forte slancio commerciale: la solida attività legata alle gare d'appalto (RFP) e gli afflussi di ordini hanno portato all'aggiunta di 22 nuovi clienti durante il primo semestre dell'anno fiscale 2027. La pipeline di fase III è passata da 25 a 28 molecole a partire da marzo 2026.Crescita dei ricavi derivanti dall'innovazione e dai brevetti: i ricavi derivanti dall'innovazione sono cresciuti del 24%, mentre i ricavi derivanti dalla produzione commerciale su brevetto sono cresciuti del 39% nel primo semestre dell'anno fiscale 2027.Capacità differenziate: potenziamento delle capacità nel settore dei prodotti biologici grazie all'acquisizione di una partecipazione di controllo in Yapan Bio. L'espansione a Lexington procede secondo i piani, aggiungerà funzionalità di riempimento e finitura sterili, completando l'offerta ADC integrata. È stato commissionato un nuovo laboratorio di microbiologia presso il sito.I servizi ADC hanno continuato a guadagnare slancio, con un aumento dei ricavi del 51% su base annua nel primo semestre dell'anno fiscale 2027.Intensificazione del coinvolgimento dei clienti: sono stati ospitato con successo 110 audit presso i clienti durante il primo semestre dell'anno fiscale 2027, riflettendo il continuo coinvolgimento dei clienti e la fiducia nei sistemi di qualità dell'Azienda. Prodotti generici ospedalieri complessi (CHG): Leadership nell'anestesia per inalazione: abbiamo mantenuto la leadership nel mercato statunitense del sevoflurano con una quota di valore del 48%, consolidando al contempo la presenza nei mercati al di fuori degli Stati Uniti. (Fonte: IQVIA)Integrazione di Kenalog®: Kenalog® ha contribuito al fatturato di CHG nel secondo trimestre dell'anno fiscale 2027 e dovrebbe rappresentare un importante fattore di crescita per il settore di attività nell'anno fiscale 2027.Terapia intratecale: abbiamo mantenuto la nostra posizione di leader nel mercato statunitense del baclofene intratecale. (Fonte: IQVIA)Terapia del dolore iniettabile: collaborazione continua con i fornitori per garantire la disponibilità dei prodotti.Costruire un portafoglio differenziato e specializzato: investimenti costanti in prodotti 505(b)(2), farmaci generici complessi e differenziati, prodotti di marca, attraverso l'acquisizione di licenze e lo sviluppo congiunto per rafforzare il portafoglio a lungo termine. Piramal Consumer Healthcare (PCH): I marchi di punta continuano a sovraperformare: i marchi di punta sono cresciuti del 21% su base annua nel primo semestre dell'anno fiscale 2027, contribuendo al 53% delle vendite di PCH, riflettendo la forza del portafoglio principale.Forte slancio del commercio elettronico: è cresciuto del 32% su base annua nel primo semestre dell'anno fiscale 2027 e ha contribuito al 28% delle vendite di PCH.Innovazione e premiumizzazione: attenzione costante su un numero inferiore di lanci, di maggiore portata e con un potenziale superiore per migliorare la qualità del portafoglio e i margini. È stata lanciata la gamma "Vizible" con il marchio Lacto Calamine per rafforzare la presenza nel segmento della cura della pelle premium.Investimenti sostenuti nel marchio: è stato investito circa l'11% delle vendite di PCH nei media e nella promozione commerciale attraverso canali digitali e tradizionali per sostenere la crescita a lungo termine del marchio.Accordo di distribuzione con Bayer: l'accordo di distribuzione giungerà a naturale scadenza nel dicembre 2026. La transizione è gestita congiuntamente per garantire la continuità del settore di attività, senza che si preveda alcun impatto rilevante sulle previsioni per l'anno fiscale 2027.