Piramal Pharma Limited annuncia i risultati per il secondo trimestre e il primo semestre dell'anno fiscale 2027

MUMBAI, India, 29 ottobre 2026 /PRNewswire/ -- Piramal Pharma Limited (NSE: PPLPHARMA | BSE: 543635), azienda leader mondiale nel settore farmaceutico, della salute e del benessere, ha annunciato oggi i propri risultati indipendenti e consolidati per il secondo trimestre (2T) e il primo semestre (6M) conclusi il 30 settembre 2026.
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Principali dati finanziari consolidati
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(in ₹ crore o come indicato)
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Dettagli
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2° trimestre dell'anno fiscale 2027
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2° trimestre dell'anno fiscale 2026
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Crescita su base annua
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1° semestre dell'anno fiscale 2027
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1° semestre dell'anno fiscale 2026
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Crescita su base annua
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Ricavi operativi
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2.617
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2.044
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28 %
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4.887
|
3.977
|
23 %
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CDMO
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1.424
|
1.044
|
36 %
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2.611
|
2.041
|
28 %
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CHG
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849
|
644
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32 %
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1.592
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1.281
|
24 %
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PCH
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359
|
319
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13 %
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706
|
621
|
14 %
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EBITDA
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385
|
224
|
72 %
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669
|
389
|
72 %
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Margine EBITDA
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14,7 %
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11,0 %
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13,7 %
|
9,8 %
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PAT
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5
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(99)
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105 %
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(64)
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(181)
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64 %
Punti salienti
Nandini Piramal, presidente di Piramal Pharma Limited, ha dichiarato: "Abbiamo registrato un solido primo semestre dell'anno fiscale 2027, con una crescita dei ricavi del 23% e un ampliamento del margine EBITDA di oltre 350 punti base, sostenuta da una domanda sana nei nostri settori di attività, da un'esecuzione disciplinata e da una migliore leva operativa. La performance è stata trainata dal nostro settore di attività CDMO, che è cresciuto del 28% grazie a forti afflussi di ordini e a un'esecuzione robusta. Il nostro settore di attività CHG ha completato questo slancio con una crescita del 24%, sostenuta dalle vendite di anestesia per inalazione nei mercati al di fuori degli Stati Uniti e dall'integrazione di Kenalog, mentre Consumer Healthcare ha continuato a registrare una crescita costante del 14% grazie alla solida performance dei marchi di punta e dell'e-commerce.
Con il secondo semestre in genere più solido del primo, siamo ben posizionati per registrare una solida performance per tutto l'anno, sostenuta da un sano portafoglio ordini, un coinvolgimento incoraggiante dei clienti e una costante disciplina operativa".
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Punti salienti dei settori di attività
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Organizzazione di sviluppo e produzione a contratto (CDMO):
Prodotti generici ospedalieri complessi (CHG):Leadership nell'anestesia per inalazione: abbiamo mantenuto la leadership nel mercato statunitense del sevoflurano con una quota di valore del 48%, consolidando al contempo la presenza nei mercati al di fuori degli Stati Uniti. (Fonte: IQVIA)Integrazione di Kenalog®: Kenalog® ha contribuito al fatturato di CHG nel secondo trimestre dell'anno fiscale 2027 e dovrebbe rappresentare un importante fattore di crescita per il settore di attività nell'anno fiscale 2027.Terapia intratecale: abbiamo mantenuto la nostra posizione di leader nel mercato statunitense del baclofene intratecale. (Fonte: IQVIA)Terapia del dolore iniettabile: collaborazione continua con i fornitori per garantire la disponibilità dei prodotti.Costruire un portafoglio differenziato e specializzato: investimenti costanti in prodotti 505(b)(2), farmaci generici complessi e differenziati, prodotti di marca, attraverso l'acquisizione di licenze e lo sviluppo congiunto per rafforzare il portafoglio a lungo termine.
Piramal Consumer Healthcare (PCH):I marchi di punta continuano a sovraperformare: i marchi di punta sono cresciuti del 21% su base annua nel primo semestre dell'anno fiscale 2027, contribuendo al 53% delle vendite di PCH, riflettendo la forza del portafoglio principale.Forte slancio del commercio elettronico: è cresciuto del 32% su base annua nel primo semestre dell'anno fiscale 2027 e ha contribuito al 28% delle vendite di PCH.Innovazione e premiumizzazione: attenzione costante su un numero inferiore di lanci, di maggiore portata e con un potenziale superiore per migliorare la qualità del portafoglio e i margini. È stata lanciata la gamma "Vizible" con il marchio Lacto Calamine per rafforzare la presenza nel segmento della cura della pelle premium.Investimenti sostenuti nel marchio: è stato investito circa l'11% delle vendite di PCH nei media e nella promozione commerciale attraverso canali digitali e tradizionali per sostenere la crescita a lungo termine del marchio.Accordo di distribuzione con Bayer: l'accordo di distribuzione giungerà a naturale scadenza nel dicembre 2026. La transizione è gestita congiuntamente per garantire la continuità del settore di attività, senza che si preveda alcun impatto rilevante sulle previsioni per l'anno fiscale 2027.
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Conto economico consolidato
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(in ₹ crore o come indicato)
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Dettagli
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Trimestrale
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Semestrale
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2° trimestre dell'anno fiscale 2027
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2° trimestre dell'anno fiscale 2026
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Variazione su base annua
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1° trimestre dell'anno fiscale 2026
|
Variazionesu base trimestrale
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1° semestre dell'anno fiscale 2027
|
1° semestre dell'anno fiscale 2026
|
Variazionesu base annua
|
Ricavi operativi
|
2.617
|
2.044
|
28 %
|
2.270
|
15 %
|
4.887
|
3.977
|
23 %
|
Altro reddito
|
36
|
66
|
-45 %
|
89
|
(60) %
|
125
|
124
|
1 %
|
Reddito totale
|
2.653
|
2.109
|
26 %
|
2.359
|
12 %
|
5.012
|
4.101
|
22 %
|
Costo del materiale
|
906
|
703
|
29 %
|
852
|
6 %
|
1.758
|
1.397
|
26 %
|
Spese per i dipendenti
|
714
|
611
|
17 %
|
676
|
6 %
|
1.390
|
1.230
|
13 %
|
Altre spese
|
648
|
571
|
13 %
|
547
|
18 %
|
1.195
|
1.085
|
10 %
|
EBITDA
|
385
|
224
|
72 %
|
285
|
35 %
|
669
|
389
|
72 %
|
Interessi passivi
|
88
|
82
|
6 %
|
88
|
(1) %
|
176
|
169
|
4 %
|
Ammortamento
|
233
|
203
|
15 %
|
224
|
4 %
|
457
|
400
|
14 %
|
Quota dell'utile netto dalle società collegate
|
18
|
15
|
20 %
|
20
|
(9) %
|
37
|
33
|
12 %
|
Utile ante imposte
|
82
|
(46)
|
277 %
|
(7)
|
1.194 %
|
74
|
(146)
|
151 %
|
Imposte
|
77
|
53
|
44 %
|
62
|
24 %
|
139
|
56
|
149 %
|
Utile al netto delle imposte
|
5
|
(99)
|
105 %
|
(69)
|
107 %
|
(64)
|
(202)
|
68 %
|
Voce eccezionale1
|
-
|
-
|
ND
|
-
|
ND
|
-
|
21
|
ND
|
Utile al netto delle imposte e della voce eccezionale
|
5
|
(99)
|
105 %
|
(69)
|
107 %
|
(64)
|
(181)
|
64 %
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Stato patrimoniale consolidato
|
(in ₹ cr. o come indicato)
|
Voci chiave dello stato patrimoniale
|
Al
|
30 set 2026
|
31 mar 2026
|
Patrimonio netto totale
|
8.165
|
8.162
|
Debito netto
|
4.859
|
4.164
|
Totale
|
13.023
|
12.326
|
Immobilizzazioni nette
|
10.448
|
9.784
|
Attività materiali
|
4.923
|
4.843
|
Attività immateriali, avviamento compreso
|
4.254
|
3.841
|
CWIP (incluso IAUD2)
|
1.271
|
1.100
|
Capitale circolante netto
|
2.260
|
2.081
|
Altre attività3
|
315
|
462
|
Totale attività
|
13.023
|
12.326
Teleconferenza sui risultati
Piramal Pharma Limited terrà una teleconferenza per investitori/analisti il 28 ottobre 2026 dalle 10:00 alle 10:45 (IST) per discutere i risultati del secondo trimestre e del primo semestre dell'anno fiscale 2027.
Le informazioni per accedere alla teleconferenza sono riportate qui di seguito:
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Evento
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Sede e ora
|
Numero di telefono
|
Teleconferenza del 28 ottobre 2026
|
India – 10:00 IST
|
+91 22 6280 1461 / +91 22 7115 8320 (numero principale)
|
1 800 120 1221 (numero verde)
|
Stati Uniti – 00:30
(fuso orario standard orientale – New York)
|
Numero verde
18667462133
|
Regno Unito – 04:30
(fuso orario di Londra)
|
Numero verde
08081011573
|
Singapore – 12:30
(fuso orario di Singapore)
|
Numero verde
8001012045
|
Hong Kong – 12:30
(fuso orario di Hong Kong)
|
Numero verde
800964448
|
Modalità di connessione rapida (Express Join) con Diamond Pass™
|
Usare questo link per la registrazione preventiva e ridurre i tempi di attesa al momento dell'accesso alla teleconferenza –Clicca qui
Informazioni su Piramal Pharma Limited:
Piramal Pharma Limited (PPL, NSE: PPLPHARMA I BSE: 543635), offre un portafoglio di prodotti e servizi differenziati attraverso i suoi 17 impianti di sviluppo e produzione a livello mondiale e una rete globale di distribuzione in più di 100 Paesi. PPL include Piramal Pharma Solutions (PPS), un'azienda integrata di sviluppo e produzione a contratto, Piramal Critical Care (PCC), un'azienda di farmaci generici complessi per ospedali e la divisione Piramal Consumer Healthcare (PCH), che vende prodotti da banco e per il wellness. Inoltre, una delle aziende consociate di PPL, Abbvie Therapeutics India Private Limited, una joint venture tra Abbvie e PPL, è emersa come uno dei leader di mercato nell'ambito delle terapie oftalmologiche nel mercato farmaceutico indiano.
Per maggiori informazioni: Piramal Pharma | LinkedIn
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