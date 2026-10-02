Ringr entra in Italia con un agente di intelligenza artificiale in grado di gestire le conversazioni aziendali più complesse

L'azienda prevede di generare un milione di euro di ricavi nel primo anno, investendo nel team commerciale e nello sviluppo di nuovi prodotti basati sull'intelligenza artificiale

MILANO, 2 ottobre 2026 /PRNewswire/ -- Ringr, azienda spagnola specializzata in soluzioni di intelligenza artificiale per l'assistenza telefonica alle imprese, annuncia il proprio ingresso nel mercato italiano, con sede a Milano. Ringr diventa così la prima azienda specializzata in agenti vocali conversazionali a entrare nel mercato italiano. La decisione è stata sostenuta sia dalla domanda dei propri clienti enterprise sia dalle opportunità individuate nel Paese. Come spiega Diego Cuadrado, Amministratore delegato di Ringr: «Vediamo grandi opportunità per le aziende che fanno affidamento sull'assistenza telefonica ai clienti, in particolare banche, società di servizi pubblici, hotel e ristoranti».

Il lancio in Italia si concentra sugli stessi ambiti applicativi che hanno già permesso a Ringr di affermarsi in Spagna: assistenza clienti, gestione degli ordini, attività operative, recupero crediti e prevendita, tutti settori caratterizzati da elevata complessità delle conversazioni e da volumi costanti. L'azienda estende così a un nuovo mercato un modello commerciale che ha già dato risultati positivi in Spagna e che può ora essere replicato in altri Paesi.

«Entrare in un nuovo Paese non significa semplicemente tradurre una lingua. Ogni conversazione con un cliente fornisce indicazioni su ciò che funziona e ciò che non funziona, e queste informazioni devono essere valide anche nel rispetto del quadro normativo specifico di ciascun Paese, non soltanto in funzione dell'esito della chiamata», afferma Cuadrado.

«La maggior parte dei sistemi conversazionali ignora queste informazioni. Tratta la centesima conversazione esattamente come la prima, con lo stesso copione e lo stesso risultato, senza apprendere nulla dalle interazioni precedenti. Ringr parte dal presupposto opposto. Cento conversazioni non sono cento tentativi separati, ma cento punti dati. Ogni conversazione risolta contribuisce a migliorare quella successiva, quindi la centesima dovrebbe essere migliore della prima», aggiunge.

Secondo il rapporto del Centro Studi EBINCALL per AssoCall-Confcommercio, pubblicato nel gennaio 2026, il settore dei contact center e del Business Process Outsourcing (BPO) in Italia genera circa 3 miliardi di euro di ricavi all'anno e impiega circa 80.000 persone. Il rapporto individua già nell'intelligenza artificiale il principale fattore di trasformazione del settore. Secondo l'Osservatorio Artificial Intelligence del Politecnico di Milano, nel 2025 gli investimenti aziendali in intelligenza artificiale in Italia sono cresciuti del 50%, raggiungendo 1,8 miliardi di euro, mentre il 71% delle grandi imprese italiane ha già avviato almeno un progetto di IA. I sistemi conversazionali e di analisi del testo rappresentano già la categoria di soluzioni di intelligenza artificiale più diffusa nel Paese, con una quota pari al 39% del totale.

Come funziona Ringr

Ringr analizza ogni conversazione in base all'intento dell'interlocutore, all'esito e alla qualità dell'interazione. I risultati alimentano un processo continuo di sperimentazione che consente di modificare il modo in cui l'agente conduce le conversazioni successive. Il sistema non si basa su un modello generico addestrato al di fuori dell'azienda. Costruisce invece una propria base di conoscenza a partire dalle conversazioni di ciascun cliente e non attende la chiamata successiva per applicare ciò che ha appreso. L'agente può adattare ciò che dice durante la stessa conversazione, in tempo reale, in base all'andamento dell'interazione.

Ringr definisce questo processo Communicate, Understand and Scale, ovvero Comunicare, Comprendere e Crescere, i tre pilastri su cui si basa il sistema secondo principi di verificabilità e tracciabilità, in linea con il Regolamento europeo sull'intelligenza artificiale (AI Act dell'UE). Per il mercato italiano, ciò comprende l'adattamento delle conversazioni alla lingua e alla Legge 132/2025, approvata dall'Italia nel settembre 2025 per allineare il quadro normativo nazionale all'AI Act europeo e che prevede requisiti di tracciabilità e supervisione umana per i sistemi che interagiscono con i clienti.

Crescita e investimenti in Italia

Nel corso di quest'anno Ringr ha registrato in Spagna una crescita compresa tra il 400% e il 500% e punta a replicare questo ritmo in Italia nel prossimo anno. L'azienda si è posta l'obiettivo di generare 1 milione di euro di ricavi nel primo anno di attività nel Paese e intende raggiungere nel segmento enterprise italiano la stessa posizione di leadership già acquisita in Spagna. Per raggiungere questo obiettivo, Ringr sta potenziando il team commerciale e quello dedicato allo sviluppo software, facendo di Milano la propria base operativa e assumendo fin dall'inizio professionisti locali.

Informazioni su Ringr

I clienti di Ringr sono aziende del segmento enterprise, caratterizzate da volumi di conversazioni e requisiti di conformità tipici delle grandi organizzazioni. Alcuni casi di successo.

Ringr è un sistema di intelligenza artificiale conversazionale destinato alle grandi imprese, che gestisce conversazioni complesse con i clienti tramite voce, SMS, WhatsApp e RCS e migliora le proprie prestazioni a ogni interazione. Ogni conversazione genera informazioni e conoscenze che rimangono di proprietà del cliente che utilizza il sistema, anziché essere incorporate in un modello generico. Il sistema adatta il modo in cui conduce la conversazione, anche nel corso della stessa chiamata, con l'obiettivo di ottenere risultati migliori. Ringr opera secondo principi di verificabilità e conformità normativa, compreso il rispetto del Regolamento europeo sull'intelligenza artificiale (AI Act dell'UE).

Per maggiori informazioni: ringr.ai.

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