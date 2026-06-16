Rockwell Automation e il Center for Automotive Research pubblicano un nuovo white paper sulla prossima fase della produzione intelligente nel settore automotive

Lo studio evidenza come l'IA e l'automazione offrano guadagni misurabili in termini di tempi di operatività, qualità e prestazioni produttive in tutto il settore automobilistico

MILWAUKEE, 16 giugno 2026 /PRNewswire/ -- Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), la principale azienda mondiale specializzata in automazione industriale e trasformazione digitale, ha collaborato con il Center for Automotive Research (CAR) per pubblicare oggi un nuovo white paper. Il report, Smart Manufacturing in Automotive: Deployment and Impact, è stato redatto dal CAR utilizzando dati di Rockwell Automation per descrivere in dettaglio come l'intelligenza artificiale (IA), il machine learning (ML) e l'automazione stiano rimodellando la produzione nei settori automobilistico, degli pneumatici e delle batterie.

La ricerca mostra che il settore sta entrando in una nuova fase di adozione. Per i produttori, la questione non è più se investire nello Smart Manufacturing, ma quanto rapidamente farlo e in quali ambiti applicarlo.

Le case automobilistiche e i fornitori operano già con un'automazione avanzata nella carrozzeria, nella verniciatura e nella saldatura. Ora l'attenzione si sta spostando verso aree che sono risultate più difficili da automatizzare, tra cui l'assemblaggio di componenti elettronici, la validazione, il coordinamento della produzione e la logistica. Allo stesso tempo, l'AI e il ML stanno migliorando la manutenzione predittiva, l'accuratezza delle ispezioni e le prestazioni dei sistemi in tutte le operazioni esistenti.

"L'industria ha costruito una solida base per l'automazione. Ciò che sta cambiando ora è il modo in cui i produttori utilizzano l'AI e i dati per gestire la crescente complessità, migliorare il processo decisionale e creare un vantaggio competitivo", ha affermato Edgar Faler, principal mobility analyst e strategy lead del Center for Automotive Research (CAR). "Coloro che si muovono più velocemente stanno iniziando a vedere vantaggi misurabili".

Il white paper combina l'analisi del CAR con i dati dell'undicesima edizione del report annuale State of Smart Manufacturing di Rockwell Automation. Evidenzia i fattori chiave che ne accelerano l'adozione, tra cui ambienti di produzione più complessi, continue pressioni sulle garanzie, costi in aumento e una crescente concorrenza globale. L'automazione sta inoltre favorendo il ritorno della produzione sui territori nazionali, consentendo una produzione competitiva in termini di costi in mercati del lavoro caratterizzati da una forte carenza di manodopera.

I produttori stanno già segnalando risultati misurabili, tra cui riduzioni fino al 50% dei tempi di fermo non pianificati in specifiche applicazioni, miglioramenti di circa il 5% nell'efficacia complessiva delle apparecchiature (OEE) e aumenti dal 5% al 7% della produttività grazie all'analisi dei dati di produzione in tempo reale.

"Ai produttori viene chiesto di fare di più con meno, gestendo al contempo una maggiore complessità", ha affermato James Glasson, VP Global Industry – Automotive, Tire & Advanced Mobility di Rockwell Automation. "La combinazione di automazione e AI sta aiutando i team a identificare i problemi prima, a ridurre i tempi di inattività e a migliorare le prestazioni in tutti gli stabilimenti. La differenza ora sta nell'efficacia con cui le aziende scalano queste capacità."

I risultati indicano anche un divario crescente in tutto il settore. Le differenze nei livelli di adozione stanno creando disparità in termini di qualità, tempi di operatività e produttività, con implicazioni per le prestazioni dei fornitori e la competitività a lungo termine.

Il white paper completo è disponibile qui: https://www.rockwellautomation.com/it-it/industries/automotive-tire/smart-manufacturing-automotive-whitepaper2.html

Informazioni su Rockwell AutomationRockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), è leader mondiale nell' automazione industriale e nella trasformazione digitale. Connettiamo l'immaginazione delle persone al potenziale della tecnologia per espandere ciò che è umanamente possibile, rendendo il mondo più produttivo e più sostenibile. Con sede centrale a Milwaukee, Wisconsin, e circa 26.000 dipendenti, Rockwell Automation serve clienti in più di 100 Paesi, secondo i dati di fine anno 2025. Per ulteriori informazioni su come stiamo dando vita a The Connected Enterprise® nelle aziende industriali, visitare il sito www.rockwellautomation.com.

Informazioni sul Center for Automotive ResearchIl Center for Automotive Research (CAR) è un'organizzazione senza scopo di lucro con sede ad Ann Arbor, Michigan, che realizza ricerche indipendenti, riunisce gli stakeholder del settore e fornisce approfondimenti su questioni critiche che il settore della mobilità e quello automobilistico si trovano ad affrontare. L'attività di CAR spazia dalla produzione alla tecnologia, dalle politiche alle tendenze economiche che modellano l'industria automobilistica globale. Per maggiori informazioni, visitare www.cargroup.org.

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