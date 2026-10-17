circle x black
Cerca nel sito
 

Comunicato stampa - contenuto promozionale
Responsabilità editoriale PrNewswire

Sicurezza basata sull'intelligence per Macao: CTM e Huawei collaborano per rafforzare la sicurezza delle reti nell'era dell'intelligenza artificiale

Segui Adnkronos su Google
17 ottobre 2026 | 18.51
LETTURA: 2 minuti

VIENNA, 17 ottobre 2026 /PRNewswire/ -- In occasione di Network X 2026, CTM ha tenuto un discorso chiave sulla propria rete di destinazione sicura, evidenziando l'impegno crescente per trasformare le reti da semplici infrastrutture di connettività in infrastrutture intelligenti, deterministiche e sicure, accelerando così la trasformazione digitale e intelligente delle imprese di Macao.

Per soddisfare i rigorosi requisiti di elevata affidabilità e bassa latenza imposti dall'AI, CTM ha concepito un'infrastruttura di rete "intelligente, deterministica e sicura". Introducendo le funzionalità AGW e AI BNG (Broadband Network Gateway), CTM dota la rete di capacità intelligenti di riconoscimento dei servizi e pianificazione dinamica, indirizzando automaticamente il traffico verso i percorsi ottimali per migliorare l'esperienza utente e ridurre i costi della larghezza di banda internazionale.

Con il passaggio a AGW 2.0, CTM integrerà la telemetria con analisi basate sull'AI, compiendo un importante salto dall'ottimizzazione manuale all'ottimizzazione automatica guidata dall'AI. Ciò garantirà un'esperienza deterministica e differenziata per gli scenari di alto valore, favorendo la crescita dei ricavi nel settore pubblico e aziendale.

CTM ritiene che la pianificazione futura della sicurezza delle reti debba andare oltre la semplice installazione di un firewall ai margini della rete. La sicurezza deve invece essere integrata nella rete stessa. Sulla base di questa visione, il settore può perseguire la modernizzazione delle reti in tre ambiti fondamentali:

Oltre a delineare il percorso per migliorare la competitività delle reti di Macao, queste roadmap di evoluzione tecnologica offrono agli operatori di tutto il mondo un nuovo modello per la transizione verso reti intelligenti e sicure nell'era dell'IA.

View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/news-releases/sicurezza-basata-sullintelligence-per-macao-ctm-e-huawei-collaborano-per-rafforzare-la-sicurezza-delle-reti-nellera-dellintelligenza-artificiale-302911843.html

Copyright 2026 PR Newswire. All Rights Reserved.

Comunicato stampa - contenuto promozionale
Responsabilità editoriale PrNewswire.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
IT73335 it Altro ICT ICT ICT ICT ICT ICT ICT Altro Economia_E_Finanza Economia_E_Finanza Immediapress comunicati aziende informano press release
Vedi anche
Papa Leone dimesso dal Gemelli, le videonews dal nostro inviato
Proteste in Francia, tensioni e scontri nei cortei: le videonews dalla nostra inviata
Papa Leone lascia il Gemelli, le immagini dell'uscita del Santo Padre tra gli applausi dei fedeli
Festa del Cinema di Roma, giorno 5: grande attesa per Javier Bardem e Jenna Ortega - Videonews dalla nostra inviata
Crozza diventa Bersani, l'appello a Schlein-Conte e la stoccata a Renzi - Video
Papa Leone XIV ricoverato al Gemelli, la videonews della nostra inviata oggi 17 ottobre
Crans Montana, padre di Riccardo Minghetti: "Ragazzi sorridete come faceva lui" - Video
Crans Montana, padre di Riccardo Minghetti: "Nessuno è preparato ad affrontare perdita di un figlio" - Video
Milano, studenti occupano scuola Rozzano: il video dei bagni distrutti e della palestra imbrattata
Confalonieri a Myrta Confidential: "Giorgia Meloni è brava ma troppo polemica" - Video
"Si sente il capro espiatorio di Trump?", il silenzio di Zelensky diventa un siparietto - Video
News to go
Rottamazione quinquies, domande al via da oggi


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza