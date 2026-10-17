Sicurezza basata sull'intelligence per Macao: CTM e Huawei collaborano per rafforzare la sicurezza delle reti nell'era dell'intelligenza artificiale

VIENNA, 17 ottobre 2026 /PRNewswire/ -- In occasione di Network X 2026, CTM ha tenuto un discorso chiave sulla propria rete di destinazione sicura, evidenziando l'impegno crescente per trasformare le reti da semplici infrastrutture di connettività in infrastrutture intelligenti, deterministiche e sicure, accelerando così la trasformazione digitale e intelligente delle imprese di Macao.

Per soddisfare i rigorosi requisiti di elevata affidabilità e bassa latenza imposti dall'AI, CTM ha concepito un'infrastruttura di rete "intelligente, deterministica e sicura". Introducendo le funzionalità AGW e AI BNG (Broadband Network Gateway), CTM dota la rete di capacità intelligenti di riconoscimento dei servizi e pianificazione dinamica, indirizzando automaticamente il traffico verso i percorsi ottimali per migliorare l'esperienza utente e ridurre i costi della larghezza di banda internazionale.

Con il passaggio a AGW 2.0, CTM integrerà la telemetria con analisi basate sull'AI, compiendo un importante salto dall'ottimizzazione manuale all'ottimizzazione automatica guidata dall'AI. Ciò garantirà un'esperienza deterministica e differenziata per gli scenari di alto valore, favorendo la crescita dei ricavi nel settore pubblico e aziendale.

CTM ritiene che la pianificazione futura della sicurezza delle reti debba andare oltre la semplice installazione di un firewall ai margini della rete. La sicurezza deve invece essere integrata nella rete stessa. Sulla base di questa visione, il settore può perseguire la modernizzazione delle reti in tre ambiti fondamentali:

Oltre a delineare il percorso per migliorare la competitività delle reti di Macao, queste roadmap di evoluzione tecnologica offrono agli operatori di tutto il mondo un nuovo modello per la transizione verso reti intelligenti e sicure nell'era dell'IA.

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