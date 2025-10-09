SKEMA presenta UNVEIL, il suo piano strategico 2025-2030

Rivelare talenti e trasformare le società

PARIGI, 9 ottobre 2025 /PRNewswire/ -- L'autunno 2025 segna un momento cruciale per la SKEMA Business School. Con 10 sedi in 7 paesi, 11.000 studenti e 63.000 ex studenti, la scuola lancia il suo nuovo piano strategico 2025-2030 denominato UNVEIL. Dietro questo nome si nasconde una chiara ambizione: rivelare i talenti e liberare il potenziale delle nuove generazioni per dare forma a organizzazioni più sostenibili e costruire, attraverso SKEMA, una piattaforma educativa globale che abbraccia tutti i continenti.

Quattro pilastri articolati per ripensare la scuola

Per elaborare questo quarto piano strategico, SKEMA ha consultato tutte le sue parti interessate: studenti, docenti, ex studenti, personale e partner aziendali. Quattro pilastri interconnessi formano un ciclo dinamico all'interno di UNVEIL: SEEK, COMMIT, BUILD e GROW, ridefinendo l'esperienza degli studenti, l'impegno sociale e l'ambizione globale di SKEMA.

Con il pilastro "SEEK", SKEMA sta intraprendendo una profonda trasformazione dei suoi metodi pedagogici e reinventando l'apprendimento nell'era dell'IA.

La scuola sta adottando una dottrina pionieristica, "Impara, insegna, cerca, lavora nell'era dell'intelligenza artificiale", che integra l'intelligenza artificiale in tutte le dimensioni articolate dell'istituzione. Entro il 2030, ogni studente potrà beneficiare di un CV potenziato dall'IA. Docenti e personale saranno supportati da KOMPASS, uno strumento progettato per orientare il loro percorso professionale. Verrà inoltre istituito un quadro accademico e scientifico interdisciplinare.

COMMIT esprime la determinazione di SKEMA nel creare un futuro sostenibile. Attraverso le iniziative Move for Good e il programma AI for Accelerating Impact, la scuola sta mobilitando la propria comunità nell'ambito di cause sociali e ambientali e ambisce a supportare 150 start-up orientate all'impatto entro il 2030. Un Osservatorio sull'impatto globale valuterà i risultati tangibili di queste iniziative. Un polo commerciale riunirà anche aziende ed ex studenti.

Grandi investimenti ed espansione globale

Con BUILD, SKEMA sta investendo 150 milioni di euro nei suoi campus per renderli "Great Places to Work and Study". La scuola si sta evolvendo in una piattaforma globale di istruzione superiore per offrire un'esperienza didattica unica e unificata in tutti i suoi campus a livello globale, sviluppata con il supporto del suo AI Innovation Centre di Montréal, in Canada.

Infine, il pilastro GROW incarna l'ambizione globale di SKEMA: dopo l'apertura di un campus a Dubai nel 2025, la scuola aprirà due nuovi campus, in India e Australia, entro il 2030, espandendo la rete globale di SKEMA a 12 sedi in 9 paesi e 6 continenti. La scuola creerà anche una School of Professional Studies (SPS) per formare professionisti e rispondere alle crescenti esigenze delle regioni e dei settori in termini di corsi di laurea, certificazioni e programmi di apprendimento a distanza.

Obiettivi per il 2030: 16.000 studenti e 250 docenti

Entro il 2030, SKEMA accoglierà 16.000 studenti, 250 docenti costituiranno il personale accademico permanente della scuola e il bilancio complessivo della scuola raggiungerà i 250 milioni di euro.

Con UNVEIL, SKEMA ribadisce la sua missione: fornire alle generazioni gli strumenti per reinventare organizzazioni e società.

