Smart City Expo chiude un'edizione record con l'invito alle città a guidare la trasformazione globale

BARCELLONA, Spagna, 7 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Lo Smart City Expo World Congress (SCEWC), il principale summit internazionale sulle città e sulle soluzioni urbane intelligenti organizzato dalla Fira de Barcelona, ha chiuso l'edizione 2025 con delle cifre da record. Con oltre 27.000 partecipanti provenienti da 143 Paesi, l'evento si è concentrato su come le città debbano guidare la trasformazione urbana avvalendosi di tecnologie come l'intelligenza artificiale.

All'insegna del tema "The Time for Cities", l'edizione di SCEWC 2025 ha messo in luce il potenziale trasformativo della tecnologia nello sforzo globale volto a promuovere uno sviluppo urbano sostenibile ed efficiente. Il debutto dell'area dedicata alle città abilitate all'IA ha permesso ai delegati di esplorare come questa tecnologia stia accelerando le soluzioni nelle metropoli di tutto il mondo, affermandosi come catalizzatore del cambiamento.

Ugo Valenti, direttore dello Smart City Expo World Congress, ha dichiarato: "Le città stanno chiaramente assumendo il loro ruolo e la loro responsabilità per il futuro. Le sfide sono complesse, ma le stiamo affrontando a testa alta e ci stiamo orientando verso l'azione. L'intelligenza artificiale si è affermata come uno strumento fondamentale, non solo per garantire l'efficienza, ma anche per accelerare la trasformazione di cui le metropoli hanno urgente bisogno. Le città devono agire con determinazione e responsabilità e dopo l'evento di quest'anno è più chiaro che mai che siamo sulla strada giusta."

Lo SCEWC si è svolto parallelamente a Tomorrow.Mobility World Congress, organizzato assieme a EIT Urban Mobility, Tomorrow.Building e Tomorrow.Blue Economy, che assieme hanno attirato 1.190 espositori, tra cui Axis Communications, Bentley, Dahua Technology, Dassault Systèmes, Dell, Deloitte, Google, iot squared, Microsoft, Nvidia, SPIE, Urbaser e Veolia.

Inoltre, gli eventi hanno riunito più di 600 esperti internazionali, tra cui Nikki Greenberg, Kate O'Neill e Carlo Ratti, che hanno condiviso spunti sul futuro della vita urbana, della governance e della mobilità.

SCEWC 2025 ha inoltre evidenziato il ruolo delle startup nel definire il ruolo delle città di domani, con l'Innovation Playground che ha messo in contatto investitori, centri di ricerca e quasi 350 giovani aziende che hanno presentato i loro prodotti e tecnologie più recenti.

World Smart City Awards

La città italiana di Roma è stata premiata come "Smart City of 2025" ai World Smart City Awards, che ogni anno premiano le iniziative e i progetti più significativi nel settore della trasformazione urbana. Durante l'evento è stato inoltre premiato Maimunah Mohd Sharif, sindaco di Kuala Lumpur (Malesia) ed ex direttore esecutivo di UN-Habitat, per il suo contributo allo sviluppo di nuovi paradigmi urbani su scala globale.

Lo Smart City Expo World Congress tornerà alla sede di Gran Via della Fira de Barcelona per la sua quindicesima edizione, dal 3 al 5 novembre 2026.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2816850/Smart_City_Expo_2025.jpgLogo: https://mma.prnewswire.com/media/659718/Fira_Barcelona_Logo.jpg

