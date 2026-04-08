Sondo AI raggiunge i 10 milioni di utenti e 1 milione di abbonati a pagamento, ridefinendo la produzione di video musicali in un primo anno da record

SINGAPORE, 8 aprile 2026 /PRNewswire/ -- Sondo, la piattaforma di creazione di video musicali basata sull'IA, ha superato i dieci milioni di utenti globali, con oltre un milione di abbonati a pagamento, segnando un importante traguardo a meno di un anno dal suo debutto, avvenuto il 25 aprile 2025. Dal lancio, sulla piattaforma sono stati creati oltre quindici milioni di video musicali.

I video musicali convenzionali e le riprese commerciali richiedono solitamente una pianificazione approfondita. La ricerca delle location, la costruzione dei set, il casting e l'intensa post-produzione spesso allungano le tempistiche e gonfiano i budget oltre il valore creativo. Questi processi sono inoltre poco flessibili; una volta terminate le riprese, risolvere i problemi creativi richiede solitamente costose riprese aggiuntive. Nel frattempo, ottenere un allineamento audiovisivo preciso dipende ancora da un editing manuale che richiede molto lavoro, rendendo difficile mantenere un flusso emotivo coerente.

Sondo affronta direttamente questi limiti radicati attraverso una suite di innovazioni basate sull'IA che ridefiniscono il flusso di lavoro creativo end-to-end. La piattaforma analizza automaticamente melodie, testi e spunti emotivi per creare trame e layout delle scene. Utilizza inoltre una sincronizzazione al millisecondo, una tecnologia avanzata di sincronizzazione labiale e modelli umani con una qualità di livello cinematografico per integrare il tutto in modo fluido. Questo processo genera un framework visivo ad alta fedeltà con una velocità e una precisione senza precedenti.

La sua pipeline completamente automatizzata "Importa-Genera-Esporta" elimina le barriere che un tempo limitavano l'accesso a produzioni di qualità professionale. Dopo aver caricato i materiali, i creator ricevono in pochi minuti un video musicale in HD di livello professionale, senza alcun bisogno di modifiche manuali. La piattaforma consente inoltre un intervento creativo in tempo reale, offrendo anteprime di rendering istantanee che permettono di apportare modifiche alla trama, agli effetti e alle transizioni di scena durante la fase di produzione. Questi strumenti reattivi garantiscono che il risultato finale sia sempre in linea con la direzione artistica individuale.

Oltre alla creazione, Sondo supporta una dinamica comunità in-app insieme alla distribuzione diretta sulle principali piattaforme social globali. Gli strumenti integrati di pubblicazione multipiattaforma e monetizzazione semplificano il percorso dall'idea al pubblico, contribuendo a trasformare il lavoro creativo in opportunità commerciali sostenibili.

Sondo AI apre un nuovo capitolo nella produzione visiva guidata dalla musica, offrendo un ambiente completo per la composizione, la progettazione e il rendering cinematografico. Consente a creator, produttori, artisti e brand di realizzare immagini di grande impatto con una singola azione di generazione, rendendo lo storytelling di livello professionale accessibile a tutti.

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Informazioni su Sondo AI

Sondo AI (www.sondo.ai) è una piattaforma completa che utilizza un'IA avanzata per trasformare le idee musicali in immagini cinematografiche ad alta fedeltà. Progettata per creator e brand, Sondo semplifica la produzione, trasformando con un solo clic ciò che prima richiedeva un'intera troupe. Per saperne di più, visitare https://www.youtube.com/@SondoAI.

Contatto per i media:biz.sondo@tunesphere.net

Video - https://youtu.be/nKPkdZuEdNY

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