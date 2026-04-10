Supermicro accelera i tempi di implementazione attraverso le nuove soluzioni server aziendali Gold Series

I clienti possono avvalersi di soluzioni server pronte per la spedizione, configurate in modo ottimale per un'ampia gamma di carichi di lavoro relativi ad attività di elaborazione, intelligenza artificiale, archiviazione e intelligent edge

SAN JOSE, California, 10 aprile 2026 /PRNewswire/ -- Supermicro, Inc. (NASDAQ: SMCI), fornitore di soluzioni IT complete per IA/ML, HPC, cloud, archiviazione e 5G/Edge, annuncia le soluzioni server aziendali preconfigurate Gold Series, ottimizzate per carichi di lavoro aziendali relativi a IA, elaborazione, archiviazione e intelligent edge. La nuova gamma Gold Series comprende oltre 25 diversi sistemi server basati sulle famiglie di prodotti Supermicro, già affermate sul mercato, tra cui server a processore singolo e doppio ottimizzati per le prestazioni. Le soluzioni Gold Series sono preconfigurate con CPU, GPU, memoria, dispositivi di archiviazione e altri componenti chiave e sono disponibili per la spedizione dai magazzini di Supermicro, solitamente entro tre giorni lavorativi.

"Spedendo direttamente ai nostri clienti i prodotti della serie Gold, completi di tutto il necessario per gestire i carichi di lavoro aziendali, rendiamo disponibile la nostra gamma di server leader del settore in tempi ancora più rapidi, riducendo notevolmente i tempi di consegna e accelerando la messa in linea", ha affermato Charles Liang, presidente e CEO di Supermicro. "I clienti possono ordinare i sistemi Gold Series in tutta tranquillità, sapendo non solo che le configurazioni sono ottimizzate per i carichi di lavoro e verificate prima della spedizione, ma anche che le piattaforme server sono state implementate su larga scala nei data center di tutto il mondo".

Per ulteriori informazioni o per visualizzare configurazioni specifiche, visitare https://www.supermicro.com/en/products/gold-series

Suddivisi in quattro distinte categorie di carichi di lavoro, i sistemi Gold Series di Supermicro sono configurati con componenti ottimizzati per specifici carichi di lavoro aziendali:

Grazie alla preconfigurazione dei sistemi Gold Series, Supermicro offre prezzi competitivi e tempi di consegna più brevi rispetto alle soluzioni personalizzate, consentendo ai clienti di raggiungere più rapidamente i propri obiettivi di time-to-market. I server Gold Series di Supermicro sono ora disponibili per la spedizione dai magazzini statunitensi e possono essere ordinati direttamente da Supermicro o tramite la rete di partner autorizzati di Supermicro.

Informazioni su Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (NASDAQ: SMCI) è leader mondiale nelle soluzioni IT complete, ottimizzate per le applicazioni. Fondata e con sede a San Jose, in California, Supermicro si impegna a fornire innovazioni all'avanguardia per infrastrutture IT aziendali, cloud, AI e 5G Telco/Edge. Siamo un fornitore di soluzioni IT complete che offre server, intelligenza artificiale, sistemi di archiviazione, IoT, sistemi di commutazione, software e servizi di assistenza. L'esperienza di Supermicro nella progettazione di schede madri, alimentatori e chassis favorisce ulteriormente il nostro sviluppo e la nostra produzione, consentendo innovazioni di nuova generazione dal cloud all'edge per i nostri clienti globali. I nostri prodotti sono progettati e realizzati internamente (negli Stati Uniti, a Taiwan e nei Paesi Bassi), sfruttando le operazioni globali per ottenere scalabilità ed efficienza, e ottimizzati per migliorare il costo totale di proprietà e ridurre l'impatto ambientale (informatica ecosostenibile). Il pluripremiato portafoglio di Server Building Block Solutions® consente ai clienti di ottimizzare il proprio carico di lavoro e le proprie applicazioni, attingendo a un'ampia famiglia di sistemi costruiti con i nostri moduli flessibili e riutilizzabili, che supportano una serie completa di fattori di forma, processori, memoria, GPU, archiviazione, networking, alimentazione e soluzioni di raffreddamento (ad aria condizionata, ad aria libera o a liquido).

Supermicro, Server Building Block Solutions e We Keep IT Green sono marchi commerciali e/o marchi registrati di Super Micro Computer, Inc.

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