Supermicro amplia il portafoglio DCBBS con serie di rack IA progettate con precisione per accelerare l'implementazione e la messa in linea

SAN JOSÉ, California, 31 luglio 2026 /PRNewswire/ -- Super Micro Computer, Inc. (NASDAQ: SMCI), fornitore di soluzioni IT complete per l'IA, enterprise, storage e 5G/Edge, con tecnologia Data Center Building Block® (DCBBS), ha annunciato oggi un portafoglio completo di rack progettati appositamente per implementazioni di data center IA ad alta densità e di importanza critica. Lo standard ORv3 consente a Supermicro di offrire ai clienti una gamma di rack che semplificano l'integrazione di soluzioni di raffreddamento a liquido per sistemi ad alta densità di calcolo, con conseguente riduzione del costo totale di proprietà (TCO). I rack DCBBS di Supermicro vengono testati e quindi consegnati in casse testate per la resistenza agli urti e alle vibrazioni nell'ambito del portafoglio DCBBS di Supermicro. Queste soluzioni su scala rack e cluster ottimizzate per il carico di lavoro sono validate e pronte per entrare in funzione fin dal primo giorno.

"L'infrastruttura AI inizia con le basi giuste e il nostro portafoglio di rack sviluppato appositamente è progettato per accelerare ogni fase di implementazione", ha dichiarato Charles Liang, Presidente e CEO di Supermicro. "Come componente chiave delle nostre tecnologie DCBBS, questi rack ad alta densità ottimizzati per il raffreddamento a liquido consentono ai clienti di implementare cluster IA più velocemente, massimizzare la densità di calcolo, migliorare l'affidabilità e ridurre il costo totale di proprietà. La nostra scala di produzione ci permette di fornire fino a 3.000 di questi rack avanzati al mese, compresi 2.000 rack raffreddati a liquido dai nostri impianti in tutto il mondo per l'immediata distribuzione sia nei data center esistenti che in quelli di nuova realizzazione. I rack sono di tipo "plug-and-play", pronti per l'installazione immediata nel data center dei clienti".

Ulteriori informazioni sul portafoglio di rack di Supermicro sono disponibili qui e in questo video riepilogativo.

Implementando architetture standardizzate e completamente modulari, pre-assemblaggio di fabbrica e logistica ottimizzata, Supermicro può eliminare l'integrazione complessa e il propagarsi di rallentamenti. Supportata da Supermicro Rack Integration Services e dal portafoglio modulare DCBBS, Supermicro è in grado di fornire soluzioni complete di infrastruttura per data center su scala rack, semplificando l'implementazione e consentendo con ciò ai clienti di ridurre i tempi di messa in linea (TTO). Progettati interamente in-house da Supermicro, tutti i rack sono dotati di chassis rinforzato con una capacità di carico statico certificata fino a 5.500 lb/2.500 kg, notevolmente superiore agli standard tipici del settore. Questa robusta architettura supporta in modo affidabile il peso estremo dei cluster su scala rack che comprendono sistemi accelerati da GPU completamente popolati, sistemi di distribuzione di energia e componenti di raffreddamento a liquido, garantendo un'affidabilità strutturale senza compromessi per ambienti di importanza critica. Sfruttando materiali di prima qualità e processi di fabbricazione ad alta precisione, la rigorosa garanzia di qualità di Supermicro prevede la qualificazione sismica e vibrazionale evidenziata dai test GR-63-CORE Zone 4 per verificare la stabilità sotto le sollecitazioni operative più intense.

Ottimizzati per supportare il raffreddamento a liquido avanzato, i progetti supportano l'integrazione senza sforzo con CDU in-rack e in-row, sidecar, scambiatori di calore sulla porta posteriore (RDHx) e collettori di raffreddamento a liquido. I percorsi dedicati e chiaramente separati per le linee di alimentazione e di ritorno del liquido di raffreddamento garantiscono un routing ottimizzato per una maggiore efficienza e funzionalità, nonché un completo isolamento del cablaggio di alimentazione e di rete per evitare interferenze del segnale.

Panoramica del portafoglio:

Piattaforma NVIDIA Vera Rubin/GB300 (MGX): rack 48U e 52U disponibili sia in larghezza di 750 mm che in larghezza di 600 mm con barre collettrici integrate

Piattaforma OCP ORv3: rack 44OU e 48OU da 21 pollici con barre collettrici integrate

Piattaforma standard EIA: rack 52U e 48U da 19 pollici

DCBBS offre un'infrastruttura di intelligenza artificiale modulare completa costruita a partire da componenti e sottosistemi validati, che consente una distribuzione flessibile da singoli server e networking fino a soluzioni complete su scala rack e a livello di data center, compresi software e servizi.

Supermicro continua a guidare il settore con il proprio portafoglio completo di soluzioni per infrastrutture IA, consentendo alle organizzazioni di tutto il mondo di implementare data center IA scalabili, efficienti ed ecosostenibili. L'intera serie di rack Supermicro è ora disponibile. Per ulteriori informazioni sulle soluzioni su scala rack e sulle capacità di integrazione rack di Supermicro, contattare il proprio rappresentante Supermicro o visitare il sito https://www.supermicro.com/en/solutions/dcbbs.

L'ampia gamma di offerte di rack di Supermicro è ora disponibile in tutto il mondo dai nostri stabilimenti di produzione nella Silicon Valley, nei Paesi Bassi e a Taiwan.

Informazioni su Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (NASDAQ: Supermicro (NASDAQ: SMCI) è leader mondiale nelle soluzioni IT complete ottimizzate per specifiche applicazioni. Fondata e operativa a San José, in California, Supermicro si impegna a introdurre per prima sul mercato innovazioni destinate alle infrastrutture IT aziendali, cloud, IA e 5G Telco/Edge. L'azienda offre soluzioni IT complete che comprendono server, sistemi per l'IA, storage, IoT, sistemi switch, software e servizi di assistenza. Le competenze di Supermicro nella progettazione di schede madri, sistemi di alimentazione e chassis rafforzano ulteriormente le capacità di sviluppo e produzione dell'azienda, favorendo l'innovazione di nuova generazione, dal cloud all'edge, per i clienti di tutto il mondo. I prodotti sono progettati e realizzati internamente negli Stati Uniti, a Taiwan e nei Paesi Bassi, facendo leva su attività operative globali per conseguire scalabilità ed efficienza. Sono inoltre ottimizzati per migliorare il TCO e ridurre l'impatto ambientale attraverso il Green Computing. Il pluripremiato portafoglio di Server Building Block Solutions® consente ai clienti di ottimizzare i sistemi per specifici carichi di lavoro e applicazioni, scegliendo tra un'ampia gamma di soluzioni realizzate a partire da componenti modulari, flessibili e riutilizzabili. I sistemi supportano un insieme completo di form factor, processori, memorie, GPU, soluzioni storage, networking, alimentazione e raffreddamento, tra cui climatizzazione, free cooling ad aria e raffreddamento a liquido.

Supermicro, Server Building Block Solutions e We Keep IT Green sono marchi e/o marchi registrati di Super Micro Computer, Inc.

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