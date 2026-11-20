SAN JOSE, California, e CHICAGO, 20 novembre 2026 /PRNewswire/ -- Supercomputing Conference - Supermicro, Inc. (NASDAQ: SMCI), fornitore di soluzioni IT complete per l'IA, le aziende, lo storage e le infrastrutture 5G/Edge, con Data Center Building Block Solutions® (DCBBS), ha annunciato oggi nuove estensioni della sua ampia gamma di server di storage All-Flash basati su processori AMD EPYC. I primi sistemi, già disponibili sul mercato, includono il sistema Petascale, basato sui processori AMD EPYC Serie 9006 di sesta generazione (precedentemente noti con il nome in codice "Venice"). Ulteriori prodotti seguiranno con il lancio da parte di AMD di nuove versioni di CPU SP8. Si tratta dei primi prodotti per lo storage capaci di supportare le specifiche di I/O PCIe Gen 6, con una larghezza di banda in lettura sequenziale superiore del 100% rispetto a PCIe Gen 5.

"L'espansione dei carichi di lavoro IA e HPC richiede uno storage in grado di eguagliare le prestazioni degli attuali cluster CPU e GPU", ha dichiarato Vik Malyala, Chief Business Officer di Supermicro. "Con i nostri nuovi server di archiviazione all-flash basati su processori AMD EPYC e la flessibilità dell'architettura DCBBS, stiamo offrendo una larghezza di banda PCIe Gen 6, un'alta densità e una capacità scalabile migliorate. Queste piattaforme possono essere personalizzate per HPC, addestramento dell'IA e carichi di lavoro di inferenza, fornendo ai partner di storage software-defined sistemi comprovati e convalidati su cui possono fare affidamento".

Maggiori informazioni sul portafoglio di soluzioni di archiviazione IA di Supermicro sono disponibili qui. Un video riassuntivo del lancio è disponibile qui.

Supermicro mostrerà il nuovo server di archiviazione all-flash Petascale nello stand #4017 al Supercomputing 2026, a Chicago, dal 15 al 20 novembre.

Il primo sistema della nuova famiglia offre una densità eccezionale in un telaio 2U con supporto per fino a 32 SSD NVMe E3.S, in grado di offrire fino a 3,93 PB di capacità con unità da 122 TB. La sua architettura I/O bilanciata supporta fino a quattro schede di rete ad alte prestazioni x16, garantendo la larghezza di banda sostenuta necessaria per i data lake per l'IA, l'analisi dei dati su larga scala e le reti di storage con elevata capacità di trasferimento dei dati, offrendo al contempo ai clienti la flessibilità necessaria per ottimizzare il sistema in base alle specifiche esigenze dei carichi di lavoro e dell'infrastruttura di rete.

Dichiarazioni dei partner

AMD"Abbiamo lavorato con Supermicro per anni, portando le capacità di elaborazione AMD EPYC ai server all-flash Petascale", ha dichiarato Dan McNamara, senior vice president and general manager di Compute and Enterprise AI, AMD. "Poiché le architetture di archiviazione definite dal software richiedono una maggiore efficienza energetica, elevate prestazioni a singolo socket e un gran numero di corsie PCIe, la famiglia AMD EPYC è ideale. Le ultime piattaforme Venice SP7 e SP8 offrono la densità di core e la connettività PCIe Gen 6 richieste dai moderni carichi di lavoro di storage".

Hammerspace"Il futuro dell'infrastruttura IA riguarda la massimizzazione delle prestazioni per dollaro, per watt e per rack", ha dichiarato Gregg Machon, SVP Business Development & Worldwide Partners di Hammerspace. "La nuova piattaforma Petascale di Supermicro offre un'eccezionale densità ed efficienza di prestazioni NVMe. Con la piattaforma di dati basata sugli standard di Hammerspace, i clienti possono facilmente incorporare questo storage ad alte prestazioni in un unico namespace globale insieme allo storage di capacità esistente, ottimizzato in termini di costi. Ciò consentirà alle organizzazioni di soddisfare le richieste dei carichi di lavoro dell'IA, massimizzando al contempo l'utilizzo delle infrastrutture, evitando costosi investimenti in risorse sovradimensionate e offrendo un migliore rapporto fra prezzo e prestazioni".

IBM"L'inferenza IA non è più un singolo carico di lavoro, bensì una pipeline che copre l'acquisizione di dati, il caricamento del modello, il recupero e la cache KV, ove ogni fase deve massimizzare l'efficienza di utilizzo della GPU", ha dichiarato Vincent Hsu, IBM Fellow, VP & CTO di IBM Storage. "IBM Storage Scale sul nuovo server Petascale basato su AMD di Supermicro è progettato per offrire ai clienti una piattaforma ad alte prestazioni e resiliente per l'intera pipeline di inferenza, con larghezza di banda PCIe Gen 6 e maggiore spazio di manovra sia per le prestazioni che per la crescita della capacità".

MinIO"La nuova piattaforma Petascale di Supermicro offre una base vantaggiosa per l'intera pipeline di dati IA", ha dichiarato Ugur Tigli, CTO di MinIO. "In combinazione con MinIO AIStor e MemKV, essa diventa una base di dati e memoria per le moderne infrastrutture IA. Le aziende possono sfruttare l'elevata capacità di storage flash in uno spazio ridotto e la larghezza di banda PCIe Gen 6 in tutte le fasi di acquisizione dei dati, addestramento e inferenza, soddisfacendo tutte le esigenze in termini di capacità di trasferimento dei dati, operazioni di input/output al secondo (IOPS) e latenza. Insieme aiutiamo i clienti a costruire una base compatta che garantisce prestazioni e capacità da ogni unità rack".

Nutanix"Sbloccare il valore dell'IA agentica richiede un'ottimizzazione senza soluzione di continuità tra calcolo, rete e archiviazione. Nutanix è lieta di espandere la sua collaborazione sull'IA agentica full-stack con Supermicro e AMD", ha dichiarato Ketan Shah, SVP, Product Management di Nutanix. Mettendo insieme i processori AMD EPYC, la piattaforma all-flash Petascale ad alta densità di Supermicro e lo storage software-defined Nutanix con sicurezza dei dati integrata, stiamo offrendo ai clienti una piattaforma IA sicura e convalidata che alimenta inferenza in tempo reale, recupero dei dati e carichi di lavoro aziendali ad alta intensità di dati su larga scala.

Scality"Scality ha recentemente introdotto nuove soluzioni di archiviazione per l'IA, tra cui Autonomous Data Infrastructure (ADI) e AI Inference Factory, basandosi sulla nostra continua collaborazione con Supermicro", ha dichiarato Paul Speciale, chief strategy officer di Scality. "L'ultima piattaforma Petascale fornisce una base ideale per queste soluzioni, offrendo le prestazioni e la scalabilità richieste dai nostri clienti".

VAST Data"L'infrastruttura IA non è mai standard, e la nostra partnership di lunga data con Supermicro è costruita per dare ai clienti la flessibilità di implementare l'infrastruttura giusta per i loro carichi di lavoro", ha dichiarato Phil Manez, vicepresidente, Global Partnerships di VAST Data. "Con gli ultimi sistemi basati su AMD EPYC di Supermicro, stiamo espandendo questa scelta, combinando le prestazioni e l'efficienza del sistema operativo VAST AI con hardware di nuova generazione per aiutare i clienti a ottimizzare le prestazioni, i costi, i consumi energetici e la scala".

VDURA"La piattaforma di dati definita dal software di VDURA funziona sui più recenti sistemi Petascale di Supermicro costruiti sulla CPU Venice di AMD", ha dichiarato Ken Claffey, CEO di VDURA. "Con le ampie piattaforme all-flash e HDD di Supermicro unificate in un unico namespace VDURA, insieme offriamo maggiori prestazioni per watt e per unità rack al miglior costo per terabyte, in modo che i clienti possano massimizzare l'efficienza della loro infrastruttura IA".

WEKA"I laboratori di IA e i neocloud puntano a ottenere prestazioni superiori con consumi energetici inferiori e nel minor spazio fisico possibile: ed è proprio in questo ambito che la nostra collaborazione con Supermicro offre risultati concreti. WEKA NeuralMesh è completamente software-defined e distribuito, per cui si espande in modo uniforme su tutta la nuova piattaforma server Petascale di Supermicro e sfrutta appieno la larghezza di banda di PCIe Gen 6 nonché le capacità dei processori AMD EPYC 9006 fin dal primo giorno, senza livelli hardware che creino colli di bottiglia. È così che NeuralMesh continua ad aumentare la capacità di trasferimento dei dati e a ridurre la latenza, man mano che i carichi di lavoro dell'IA evolvono. Insieme, offriamo ai clienti la densità di prestazioni richiesta dall'addestramento e dall'inferenza su larga scala", ha dichiarato Ajay Singh, Chief Product Officer di WEKA.

Informazioni su Super Micro Computer, Inc.Supermicro (NASDAQ: SMCI) è leader mondiale nelle soluzioni IT complete, ottimizzate per le applicazioni. Fondata e operante a San Jose, in California, Supermicro si impegna a introdurre per prima sul mercato innovazioni destinate alle infrastrutture IT per applicazioni aziendali, cloud, IA e 5G Telco/Edge. Forniamo soluzioni IT complete che comprendono server, IA, archiviazione, IoT, sistemi switch, software e servizi di assistenza. L'esperienza di Supermicro nella progettazione di schede madri, alimentatori e chassis favorisce ulteriormente lo sviluppo e la produzione di innovazioni di prossima generazione, dal cloud all'edge, per clienti di tutto il mondo. I nostri prodotti sono progettati e realizzati internamente (negli USA, Taiwan, Malesia e Paesi Bassi), sfruttando operazioni globali per ottenere economie di scala ed efficienza. Oltre a ciò, sono ottimizzati per migliorare il TCO e ridurre l'impatto ambientale (Green Computing). Il pluripremiato portafoglio di Server Building Block Solutions® permette ai clienti di ottimizzare le proprie soluzioni in base al loro carico di lavoro e all'applicazione specifica, scegliendo tra un'ampia gamma di sistemi basati sui nostri blocchi costruttivi flessibili e riutilizzabili, che supportano una serie completa di fattori di forma, processori, memorie, GPU, archiviazione, reti, alimentazione e soluzioni di raffreddamento (aria condizionata, raffreddamento ad aria libera o a liquido).

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