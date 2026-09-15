TOUGHBOOK ALIMENTA LA NUOVA GENERAZIONE DI SOLUZIONI DIAGNOSTICHE PER AEROMOBILI DI GE AEROSPACE

Il robusto TOUGHBOOK G2 è stato scelto per una nuova versione dell'applicazione leader di settore per il tracciamento e il bilanciamento dei rotori, aumentando l'efficienza e la precisione dei team di manutenzione aeronautica.

BRACKNELL, Inghilterra, 15 settembre 2026 /PRNewswire/ -- Il Panasonic TOUGHBOOK G2 è stato scelto come piattaforma per il sistema di nuova generazione, Rotor Analysis and Diagnostic System (RADS-NG) di GE Aerospace, una nuova soluzione di tracciamento e bilanciamento del rotore (RT&B) che consente ai team di manutenzione aeronautica di diagnosticare facilmente e con precisione i problemi.

Il RADS-NG è composto da un'unità compatta di acquisizione dati (DAU) e da un tracciatore ottico delle pale, che misura e monitora il movimento e l'allineamento delle pale del rotore mentre attraversano il suo campo visivo. Questo permette di determinare la traccia e il lag di ogni lama.

La DAU acquisisce dati da tutti i sensori e dall'Optical Blade Tracker, visualizzandoli tramite l'applicazione Control and Display Unit (CADU) sul TOUGHBOOK G2. Questo permette ai team di manutenzione di visualizzare facilmente i livelli di vibrazione delle pale e delle teste del rotore e di bilanciarle con precisione in pochi clic.

Modernizzazione della diagnostica dei rotori con Panasonic Il G2 presenta un touchscreen da 10,1 pollici e una modularità senza pari per una personalizzazione estesa, ed è testato secondo gli standard MIL-STD-810H per resistere a cadute, colpi, vibrazioni e temperature estreme. Il touchscreen compatibile con l'uso dei guanti consente di utilizzare l'applicazione CADU in modo fluido e continuo, contemporaneamente alle operazioni di manutenzione del rotore. Rispetto alla soluzione precedente, il formato compatto e l'esterno robusto del G2 lo rendono facile da impugnare e usare durante i viaggi di manutenzione.

GE Aerospace, leader globale nei motori aeronautici, avionica e sistemi aerospaziali, ha collaborato con il partner Premier approvato da Panasonic, Mem-Star Rugged, per offrire la soluzione adatta allo scopo.

Jack Hillman, Customer Application Engineer e Product Manager dei Servizi a Terra, Connected Aircraft, presso GE Aerospace, commenta: "Ci siamo subito resi conto che i nostri clienti preferivano utilizzare il TOUGHBOOK G2 di Panasonic, invece dei propri dispositivi, per l'analisi e la diagnostica dei rotori. Il G2 offre il miglior compromesso tra dimensioni dello schermo e usabilità in un ambiente di cabina di pilotaggio."

Charlotte Langridge, Public Sector Business Manager per la Difesa presso Panasonic TOUGHBOOK UK & Irlanda, aggiunge: "GE Aerospace è stata un partner fantastico a lungo termine, e questo progetto è un perfetto esempio dell'innovazione che stiamo vedendo permettere ai nostri dispositivi TOUGHBOOK sul campo. È fantastico vedere questa tecnologia ora adottata dai principali OEM; che favorisce una maggiore efficienza e affidabilità nelle operazioni aeronautiche globali."

Per leggere e guardare il caso completo dello studio, clicca qui: https://eu.connect.panasonic.com/gb/en/case-studies/toughbook-g2-powers-ge-aerospaces-next-generation-rotor-diagnostics-global-maintenance

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