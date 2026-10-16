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Truist comunica i risultati del terzo trimestre 2026

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16 ottobre 2026 | 12.30
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CHARLOTTE, N.C., 16 ottobre 2026 /PRNewswire/ -- Truist Financial Corporation (NYSE: TFC) ha comunicato oggi i risultati del terzo trimestre 2026. Gli investitori possono seguire in diretta la conference call sui risultati del terzo trimestre 2026, in programma oggi alle 8:00 ET, tramite webcast o collegamento telefonico, come indicato di seguito:

app.webinar.net/BAM6O91OpkL

Il comunicato sui risultati, la presentazione per gli investitori, comprensiva di un'appendice con la riconciliazione delle informazioni finanziarie non-GAAP, e il Third Quarter 2026 Quarterly Performance Summary (Riepilogo trimestrale dei risultati del terzo trimestre 2026) di Truist, contenente prospetti finanziari dettagliati, sono disponibili sul sito Investor Relations di Truist all'indirizzo https://ir.truist.com/earnings. La registrazione della conference call sarà disponibile sul sito per 30 giorni.

Informazioni su Truist

Truist Financial Corporation (NYSE: TFC) è una società di servizi finanziari guidata da una precisa missione e impegnata a ispirare e contribuire a costruire una vita e comunità migliori. Con sede a Charlotte, nella Carolina del Nord, Truist detiene quote di mercato di primo piano in molti dei mercati a più rapida crescita degli Stati Uniti e offre un'ampia gamma di prodotti e servizi attraverso le proprie attività rivolte a clienti privati e imprese, tra cui servizi bancari per privati e piccole imprese, servizi bancari commerciali e corporate, investment banking e mercati dei capitali, gestione patrimoniale, pagamenti e finanziamenti specializzati. Truist è tra le 10 principali banche commerciali degli Stati Uniti, con un totale dell'attivo pari a 554 miliardi di dollari al 30 settembre 2026. Truist Bank, membro della FDIC. Istituto di credito che garantisce pari opportunità nell'accesso ai finanziamenti immobiliari. Per maggiori informazioni: Truist.com.

 

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