UGREEN presenta la nuova gamma MagFlow all'IFA 2026 con il primo powerbank magnetico a micro-pompa Qi2 25 W raffreddato a liquido al

BERLINO, 4 settembre 2026 /PRNewswire/ -- UGREEN svelerà la sua nuova linea MagFlow oggi all'IFA 2026, guidata dal primo powerbank magnetico Qi2 da 25 W al mondo con raffreddamento liquido attivo a micro-pompa.

Il passaggio da 15W a Qi2 25 W aumenta la potenza di ricarica di quasi il 70%, così come le esigenze termiche. La gamma affronta una sfida fondamentale nella ricarica wireless: il calore. L'accumulo di calore può causare la limitazione delle prestazioni, rallentare la ricarica e compromettere la salute della batteria. UGREEN combina il raffreddamento attivo con strutture di dissipazione del calore passive per gestire al meglio la temperatura.

Powerbank magnetico MagFlow Pro da 10000 mAh e 25 W

Il modello di punta è dotato del sistema di raffreddamento a liquido con micropompa CryoPulse™ di UGREEN. Ampiamente utilizzato nei sistemi ad alte prestazioni, il raffreddamento a liquido arriva per la prima volta su un powerbank. Il raffreddamento a liquido con micropompa, la lamina di dissipazione del calore in rame VC e i componenti di ricarica separati contribuiscono a ridurre l'accumulo di calore, mentre ThermalGuard™ regola automaticamente la potenza e una finestra trasparente mostra la circolazione del liquido refrigerante. I test UGREEN mostrano che la temperatura massima di iPhone 17 Pro Max è fino a 10 °C inferiore rispetto alla temperatura di riferimento del settore di 48 °C.

Supporta la ricarica wireless Qi2 da 25 W e la ricarica cablata fino a 45 W tramite il cavo integrato. UGREEN riporta che iPhone 17 Pro Max raggiunge il 50% di carica in 40 minuti in modalità wireless. Le celle ATL ad alta densità con protezione Dymondcell™2.0 migliorano la sicurezza, mentre un display intelligente mostra lo stato di carica in tempo reale.

Supporto di ricarica wireless magnetico 3 in 1 MagFlow Pro da 25 W

Ideale per scrivanie e comodini, il supporto ricarica contemporaneamente iPhone, Apple Watch e AirPods. Il suo sistema di raffreddamento attivo TEC combina un modulo TEC con una ventola ultra silenziosa con un livello di rumorosità pari o inferiore a 15 dB. Con il raffreddamento attivato, i test UGREEN hanno registrato una temperatura al centro della superficie magnetica di circa 11 °C.

Fornisce fino a 25 W di potenza per la ricarica di iPhone e Apple Watch a piena velocità tramite un modulo certificato MFW. UGREEN dichiara una ricarica del 50% in 26 minuti per iPhone 17 Pro Max e in 19 minuti per Apple Watch Series 11. Un display mostra potenza, temperatura e modalità di raffreddamento.

Caricabatterie wireless magnetico pieghevole MagFlow 2 in 1 da 25 W

Il caricabatterie pieghevole misura 60 × 72 × 27 mm da chiuso, e può essere riposto in una tasca o in una borsa. Una volta aperto, eroga fino a 25 W all'iPhone e 5 W agli AirPods contemporaneamente, con la tecnologia ThermalGuard™ che regola il calore. L'inserto antiscivolo più ampio per gli auricolari semplifica il posizionamento, mentre la superficie in vetro fredda al tatto migliora il comfort.

La gamma sarà disponibile in tutta Europa a partire dal 4 settembre. Il prezzo consigliato al pubblico è di €119,99 / £109,99 per il powerbank, €139,99 / £119,99 per il supporto 3 in 1 e €49,99 / £43,99 per il caricabatterie 2 in 1.

Per la prima volta, UGREEN esporrà in due padiglioni all'IFA 2026: H3.2-153 per Comunicazione e Connettività e H2.2-135 per Smart Home. Con il tema "Smarter Living Starts Here" (Una vita più intelligente inizia qui), UGREEN presenterà un portfolio in espansione in entrambe le categorie. In qualità di Charging Partner dell'IFA 2026, offrirà la ricarica gratuita nelle aree di sosta designate.

Informazioni su UGREEN

UGREEN è un marchio tecnologico leader a livello globale che crea prodotti innovativi per rendere la vita di tutti i giorni più intelligente, semplice e connessa. Dalla ricarica intelligente e la produttività allo storage intelligente e all'AIoT, UGREEN progetta tecnologie pensate per le esigenze della vita moderna.

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