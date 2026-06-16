PREMIO INTERNAZIONALE FAIR PLAY MENARINI : BEBE VIO E FABIO CARESSA TRA I PROTAGONISTI DELLA 30ª EDIZIONE

FIRENZE, Italia, 16 giugno 2026 /PRNewswire/ -- Due nuovi protagonisti si preparano a entrare nella famiglia del Premio Internazionale Fair Play Menarini. La campionessa paralimpica Bebe Vio e il telecronista sportivo Fabio Caressa saranno tra i protagonisti della 30ª edizione del Premio, in programma il prossimo 2 luglio al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino.

I loro nomi arricchiscono una rosa di premiati già eccezionale, che comprende Armand Duplantis, Gianfranco Zola, Gregorio Paltrinieri, Achille Polonara, Antonella Palmisano, Chiara Mazzel, Daniele Garozzo, Simone Anzani e il trio composto da Davide Ghiotto, Andrea Giovannini e Michele Malfatti.

Simbolo internazionale di coraggio, resilienza ed eccellenza sportiva, Bebe Vio è una delle atlete paralimpiche più celebri della sua generazione. Campionessa paralimpica e plurimedagliata a livello mondiale ed europeo nel fioretto, oggi ha intrapreso una nuova sfida nell'atletica leggera. Accanto all'attività agonistica, sostiene la Fondazione art4sport, che finanzia, studia e realizza protesi per bambini e ragazzi con disabilità, promuovendo l'accesso allo sport paralimpico.

Fabio Caressa, una delle voci più riconoscibili del giornalismo sportivo italiano, riceverà il Premio speciale Franco Lauro "Narrare le emozioni". Grazie al suo stile inconfondibile, alla sua passione e alla capacità di trasformare lo sport in racconto, ha accompagnato alcuni dei momenti più memorabili dello sport italiano, condividendo emozioni con milioni di tifosi.

L'annuncio è stato dato a Firenze nel corso della conferenza stampa di presentazione dell'edizione 2026 del Premio. L'evento ha celebrato anche i talenti del futuro attraverso il Premio Fair Play Menarini - Speciale Fiamme Gialle "Studio e Sport", istituito dalla Fondazione Fair Play Menarini in collaborazione con CONI Toscana e Gruppi Sportivi della Guardia di Finanza. Il riconoscimento è stato assegnato ad Azzurra Severini, giovane promessa del beach sprint e brillante studentessa, insieme ai finalisti Tancredi Mancuso e Letizia Gioffredi.

"Accogliere Bebe Vio e Fabio Caressa nella famiglia del Fair Play Menarini è motivo di grande orgoglio – dichiarano Luca Lastrucci, Valeria Speroni Cardi e Filippo Paganelli, membri del Board della Fondazione Fair Play Menarini – Entrambi rappresentano due dimensioni fondamentali dello sport: la capacità di ispirare attraverso risultati straordinari e quella di condividere emozioni attraverso il racconto. Allo stesso tempo, il Premio Fair Play Menarini - Speciale Fiamme Gialle 'Studio e Sport' sottolinea l'importanza di coniugare eccellenza sportiva e formazione, incoraggiando i giovani a coltivare le proprie ambizioni sia sul campo di gara sia nel percorso di studi".

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