Progettare l’innovazione, a partire dal benessere: Jacuzzi® protagonista a InOut | The Hospitality Community 2025

Milano, 8 settembre 2025 – Leader nel mondo dell’idromassaggio e marchio di riferimento per il benessere, Jacuzzi® sarà protagonista a InOut | The Hospitality Community , l’evento leader in Italia per l’industria dell’ospitalità, in programma presso il Rimini Expo Centre dall’8 al 10 ottobre. L’azienda sarà presente all’interno dell’area Outdoor, nel Vision Lab (Padiglione B3 – Stand 072-089), spazio espositivo che quest’anno si sviluppa in quattro ambientazioni tematiche, tra cui M.I.R.A. (Modular Intelligent Responsive Architecture) firmata da ATI Project, dove saranno contestualizzati i prodotti Jacuzzi®.

Si tratta della terza partecipazione consecutiva per Jacuzzi®, che quest’anno amplia la propria presenza presentando ben tre novità dedicate al mondo dell’Hospitality, due per l’outdoor e una per l’indoor. Eleganza e tecnologia che rigenerano, dove il benessere diventa esperienza.

La Spa J-332™ – Novità assoluta del 2025 e frutto del know-how Made in Italy, la J-332™ si distingue per le due sedute lounge, l’innovativa tecnologia a infrarossi e luce rossa e l’illuminazione angolare esterna diffusa. Proposta nella finitura con guscio interno Midnight e pannelli Smoked Ebony, coniuga design ed eleganza a performance uniche nel panorama del wellness domestico e professionale.

Innexa™ Midi sauna da esterno – Anteprima mondiale a Rimini per la nuova sauna outdoor dalle dimensioni 220 x 200 x 225 H cm, disponibile nella raffinata finitura esterna Mirror+. La versione full optional si arricchisce di tettuccio trasparente, pannelli infrarosso, sistema di protezione stufa e pulsante di allarme, altoparlanti wireless, controllo remoto wi-fi, mastello e mestolo in legno, termo-igrometro e clessidra. Una vera esperienza immersiva di benessere, capace di dialogare con l’ambiente esterno.

Vasca Silk con idroterapia J-Quiet™ – In dimensioni 180 x 70 cm, la nuova Silk si distingue per l’inedita tecnologia J-Quiet™, che garantisce un’idroterapia silenziosa e avvolgente, perfetta anche per il benessere in una camera d’hotel. Proposta in finiture guscio interno bianco satinato e pannelli Cement, con installazione a parete, unisce essenzialità, eleganza e comfort di nuova generazione.

Queste innovazioni incarnano lo spirito del Vision Lab, area outdoor di InOut | The Hospitality Community dedicata all’evoluzione degli spazi esterni nell’accoglienza contemporanea. Le installazioni e le microarchitetture presenti creano ambienti immersivi che interpretano le nuove frontiere del design e dell’ospitalità, offrendo alle aziende un contesto unico per mostrare i propri prodotti in una chiave visionaria e sostenibile.

Jacuzzi® conferma così la propria missione: offrire soluzioni di benessere che uniscono performance tecnologiche, design d’eccellenza e un approccio innovativo capace di rigenerare corpo e mente. Dopo il successo delle precedenti edizioni, la partecipazione a InOut | The Hospitality Community nel contesto di Vision Lab 2025 rappresenta una nuova occasione per dialogare con architetti, progettisti, società di costruzione e operatori del settore hospitality, offrendo proposte capaci di riflettere il futuro del benessere.

Dettagli evento: 8 – 10 ottobre 2025 10:00 – 18:00 Vision Lab – Padiglione B3 – Stand 072 – 089 Rimini Expo Centre

A proposito di Jacuzzi ®:

Jacuzzi Group Worldwide, attraverso le sue filiali, è un produttore e distributore globale di prodotti bagno e Spa. Grazie ad un’esperienza tecnologica ed ingegneristica che vanta più di 60 anni, Jacuzzi® è il leader mondiale dell’idromassaggio e Spa, ed è il punto di riferimento nel settore wellness. Jacuzzi EMEA è’ parte di Jacuzzi Brands LLC (USA). Basata a Milano (Italia) opera in Europa, Africa e Asia direttamente attraverso numerosi uffici commerciali regionali e indirettamente attraverso una diffusa rete di vendita. Design, Well-being, Performance and Care: questi sono i valori che hanno sempre formato l’essenza delle creazioni di Jacuzzi®, un brand che anticipa esigenze e trend, creando prodotti e soluzioni innovativi studiati per venire incontro a ogni tipo di richiesta. Spa, vasche idromassaggio, docce multifunzione, chiusure doccia, saune e hammam, e non solo: una vastissima gamma di prodotti con una combinazione unica di tecnologia innovativa, design e funzioni esclusive, che garantiscono le più alte performance sia in ambiente domestico/residenziale che in contesti professionali nel settore Hospitality.

