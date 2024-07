Prosegue l’impegno di Entain in Italia al fianco di ASD Sportinsieme Roma nella quarta edizione del Torneo Nazionale di Padel MIXTO

Roma, 17 luglio 2024 – Durante lo scorso fine settimana si è svolta a Parma la quarta edizione del Torneo Nazionale di Padel MIXTO, che ha visto sfidarsi 15 squadre di coppie miste di atleti con e senza disabilità, organizzato da ASD Sportinsieme Roma con il supporto di Entain, nell’ambito della fase finale della Coppa dei Club Msp.

Il Padel MIXTO è nato dalla volontà di ASD Sportinsieme Roma di promuovere la socializzazione tra persone con e senza disabilità nella pratica sportiva del padel attraverso una competizione fondata sui valori di inclusione e superamento delle barriere, coinvolgendo un numero sempre maggiore di circoli sportivi per sensibilizzare sul tema.

Prosegue così l’impegno di Entain a fianco dell’associazione ASD Sportinsieme Roma, vincitrice del suo CSR Award, riconoscimento volto a sostenere le realtà del terzo settore impegnate quotidianamente nello sviluppo di progetti di inclusione sociale.

A trionfare nel torneo di Parma è stata la coppia della Campania costituita da Roberto Punzo, Colonnello dell’Esercito, atleta del Gruppo Sportivo Paralimpico della Difesa, e Massimo Malizia, suo allenatore. Punzo, nato a Napoli, sottolinea che “oltre ad essere felice di aver rappresentato la Campania, perché sempre orgoglioso delle mie origini, sono anche convinto che sia fondamentale dare al territorio rappresentanza in contesti nazionali”, mentre Malizia evidenzia che “se la pratica sportiva è parte integrante della società civile, il Padel MIXTO, che pone sullo stesso campo persone con e senza disabilità a competere insieme, ne offre un esempio virtuoso”.

“Un'edizione nel segno della perseveranza”, commenta Luca Alessandrini, Presidente ASD SportinsiemeRoma, che dal 2021 propone il Padel MIXTO, “abbiamo costruito reti e consolidato relazioni, grazie alle quali siamo presenti con il MIXTO in diverse regioni italiane. È possibile praticare il MIXTO nei circoli di Roma e Provincia, Milano, Venezia, Catania ed altre città. Giocare sullo stesso campo, con e senza disabilità, non è più solo uno slogan ma una pratica effettivamente condivisa. Un sincero ringraziamento va a coloro che ci sostengono, al nostro main partner Entain e a MSP che promuove le nostre iniziative”. Conclude Alessandrini: “il sostegno economico ed organizzativo sono necessari contributi per rendere effettivi i diritti che, pur riconosciuti alle persone, altrimenti resterebbero sterili dichiarazioni di principio. La concreta esecuzione del diritto allo sport, previsto dalla Costituzione, nel caso del Padel MIXTO è merito da attribuire ad Entain ed al Movimento Sportivo Popolare”.

“Siamo felici di essere nuovamente al fianco dell’ASD Sportinsieme Roma nella quarta edizione dell’Evento Nazionale di Padel MIXTO” – ha dichiarato Giuliano Guinci, Public Affairs, Sustainability & Retail Operations Director del Gruppo Entain in Italia – “Questa iniziativa incarna perfettamente i valori di inclusione sociale che caratterizzano la mission di Entain, e questo è possibile garantendo continuità ai progetti all’interno delle comunità in cui vengono realizzati. Continueremo pertanto a sostenere programmi atti alla creazione di valore sociale condiviso e crediamo fermamente che il Padel MIXTO possa diventare un modello di riferimento per altre discipline sportive”.

ASD SPORTINSIEME

L'ASD Sportinsieme si occupa di sport e disabilità attraverso progetti legati a due sport in particolare: il Parabadminton e da luglio 2021 anche il Padel. Il Padel si è rivelato uno sport che permette di far giocare insieme atleti con disabilità e normodotati apportando pochi adattamenti alle regole del gioco. L’associazione ha proposto questi adattamenti del regolamento a vari enti di promozione sportiva italiani. MSP Italia li ha accolti, permettendo di disputare uno dei primi tornei di PADEL "MIXTO" in Italia.

Entain

Il Gruppo Entain PLC, quotato alla borsa di Londra (FTSE 100), è leader internazionale nel settore dell’intrattenimento che opera nei principali mercati regolamentati dei cinque continenti. Entain conta circa 30.000 dipendenti in oltre 20 uffici operativi, gestisce oltre 140 licenze in oltre 40 paesi.

In Italia il gruppo impiega direttamente 450 dipendenti e, attraverso la propria rete di punti vendita, occupa indirettamente oltre 5.000 persone sull’intero territorio nazionale.