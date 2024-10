PURE ONE A50S e PURE ONE STATION 5 di Tineco disponibili in Italia: tecnologia avanzata e potenza straordinaria

Milano, 10 ottobre 2024 -Tineco, leader nell'innovazione delle soluzioni per la pulizia della casa, ridefinisce il livello della pulizia domestica con due nuovi modelli di aspirapolvere: TINECO PURE ONE A50S e TINECO PURE ONE STATION 5 mostrati a IFA 2024.Queste due novità combinano potenza di aspirazione eccezionale, serbatoi capienti e illuminazione LED intelligente, per un'esperienza di pulizia impeccabile, su misura per ogni esigenza domestica.

PURE ONE STATION 5: la nuova aspirapolvere con la stazione smart di pulizia 3-in-1

La nuova STATION 5 di Tineco è dotata di una stazione di pulizia smart 3-in-1 che offre una gestione completa e automatizzata dell’aspirapolvere. Infatti, grazie alla sua base, il dispositivo è in grado di compiere un’autopulizia e ricaricarsi.

Una volta che l’aspirapolvere viene riposto nella station, il ciclo di autopulizia ha inizio, svuotando così il serbatoio dell’aspirapolvere e pulendo anche spazzola, tubo e filtro; in questo modo, l’utente non deve preoccuparsi della manutenzione del dispositivo, rendendo l’utilizzo ancora più comodo.La polvere e i detriti, al termine del ciclo di autopulizia, verranno depositati nel serbatoio della station. La sua capienza fa sì che non debba essere svuotato di frequente, così da rendere le pulizie più spensierate.

Grazie al ClogLess System, PURE ONE Station 5 è in grado di raccogliere lo sporco senza spiacevoli intoppi. Il design della spazzola, insieme a un tubo più ampio e una porta più grande che connette l’aspirapolvere al serbatoio, facilitano l’aspirazione dei detriti.

Sia il dispositivo che la sua base hanno un sistema di filtraggio a 6 stadi, in grado di progettare dal 99.99% delle particelle fino a 0.3μm , un’ottima protezione per chi soffre di allergie.

PURE ONE A50S: una potenza di aspirazione migliorata

Il nuovo PURE ONE A50S è un concentrato di potenza: 185W di potenza di aspirazione, in grado di catturare polvere, detriti, peli di animali sia dai tappeti che dai pavimenti.

Grazie alla 3DSense Power Brush, il dispositivo è in grado di regolare automaticamente la potenza di aspirazione, assicurando un’esperienza di pulizia completa. Inoltre, il sensore presente nella spazzola è in grado analizzare l'ambiente circostante, riconoscendo, per esempio, l’avvicinamento al bordo di un muro, e aumentando di conseguenza la potenza di aspirazione.

Inoltre, PURE ONE A50S utilizza una nuova fonte luminosa centrale che proietta una luce verde in grado di coprire un angolo di ben ben 120°, mostrando le particelle di sporco di grandezza millimetrica, fino a 0,2mm.

Il diametro della spazzola è stato ampliato fino a 45,5 mm, così come l’autonomia: Tineco PURE ONE A50S può essere utilizzato fino a 70 minuti consecutivi.

Prezzi e disponibilità

Il PURE ONE A50S è disponibile su Amazon e nello Store ufficiale Tinecoal prezzo consigliato di 299€, mentre il PURE ONE Station 5 è disponibile su Amazon e nello Store ufficiale Tineco e proposto a 399€. Entrambi i modelli offrono un eccezionale rapporto qualità-prezzo, unendo prestazioni elevate e tecnologia all'avanguardia, rendendoli un investimento ideale per chi cerca soluzioni di pulizia efficaci e moderne.

Tineco

Tineco è stata fondata nel 1998 con il lancio della sua prima aspirapolvere, da allora guida l'innovazione nella categoria degli elettrodomestici intelligenti. Tineco si dedica alla progettazione di prodotti elettronici per la casa di qualità, utili, facili da usare e smart. Con la gamma di aspirapolvere PURE ONE e l'introduzione della prima linea di aspirapolvere lava/asciuga intelligente sul mercato - la serie FLOOR ONE - Tineco è diventata rapidamente un'azienda leader nella categoria degli elettrodomestici intelligenti.

