Qonto entra in 4 nuovi mercati per rafforzare la sua leadership in Europa

Annunciato l'ingresso in Austria, Belgio, Paesi Bassi e Portogallo

La fintech punta a raggiungere 1 milione di clienti in Europa entro il 2026

Milano, 26 settembre 2024 – Qonto, la soluzione di gestione finanziaria aziendale leader in Europa, annuncia oggi il suo ingresso nei quattro nuovi mercati di Austria, Belgio, Paesi Bassi e Portogallo, rafforzando la sua leadership di mercato. Questa mossa strategica mira a soddisfare le esigenze di PMI e liberi professionisti in questi nuovi Paesi, segnando un'importante pietra miliare nel percorso di crescita di Qonto, che punta a raggiungere 1 milione di clienti europei entro il 2026.

“Da quando abbiamo fondato Qonto insieme a Steve Anavi - afferma Alexandre Prot, CEO e co-fondatore di Qonto - la nostra ambizione rimane la stessa: costruire la soluzione leader in Europa per la finanza aziendale. Dopo i buoni risultati ottenuti in Germania, Italia e Spagna, ora siamo fiduciosi di muoverci nella giusta direzione nel nostro percorso di espansione europea. Sono davvero entusiasta di offrire i nostri servizi in Austria, Belgio, Paesi Bassi e Portogallo. Negli ultimi anni, il nostro team di 1.600 talenti ha imparato a costruire una soluzione di finanziamento aziendale su misura, rendendola funzionale per le imprese dei diversi Paesi. Ci impegniamo costantemente nel mettere in pratica questi insegnamenti e fornire soluzioni ‘tailor made’, allineate alle esigenze delle imprese europee”.

Un'azienda europea fin dal primo giorno

Sin dal suo lancio nel 2017, la mission di Qonto è stata quella di supportare al meglio le PMI e i liberi professionisti di tutta Europa nella gestione quotidiana di operazioni bancarie efinanziarie. Qonto ha già dimostrato la sua capacità di entrare e svilupparsi in nuovi mercati, come testimonia il percorso di espansione partito in Italia e Spagna nel 2019, e in Germania nel 2020. In quanto istituto di pagamento regolamentato, la Società è in grado di trasferire la propria licenza in qualsiasi altro Paese dell'UE, meccanismo che facilita l’ingresso in altri mercati europei.

Il processo di internazionalizzazione di Qonto ha registrato risultati positivi fin dalle fasi iniziali: in Germania, Spagna e Italia sono stati registrati un tasso annuale di crescita dei clienti dell'86% e un tasso annuale di crescita dei ricavi del 138% (da dicembre 2020 a dicembre 2023). L'app di Qonto ha ottenuto una valutazione globale di 4,8/5 sugli Store.

A 7 anni dal suo lancio in Francia, Qonto oggi può contare sulla fiducia di mezzo milione di aziende clienti in Francia, Germania, Italia e Spagna e ha un team di 1.600 persone in tutta Europa che è continua crescita. Con questa espansione in quattro nuove nazioni, Qonto raddoppia il suo potenziale mercato in 8 Paesi, passando da 12,8 milioni a 17,4 milioni di PMI europee.

Una leadership nelle soluzioni finanziarie europee per le imprese che si rafforza

Le PMI e i liberi professionisti rappresentano il 99% delle imprese europee con 100 milioni di posti di lavoro nell'UE, anche se i loro bisogni di servizi finanziari e bancari accessibili e facili da usare sono scarsamente soddisfatti. In quest’ottica, l'espansione geografica di Qonto in Austria, Belgio, Paesi Bassi e Portogallo punta a sostenere imprenditori e professionisti nel loro percorso di crescita, sfruttando il grande potenziale presente sul mercato.

In tutti e quattro i nuovi mercati di Qonto, la domanda crescente di soluzioni bancarie innovative e digitali in tutta Europa è un dato di fatto. I Paesi Bassi si distinguono per la forte crescita delle PMI e per l'impressionante penetrazione del 91% del mobile banking nel mercato, a indicare una chiara domanda di soluzioni bancarie innovative e digitali. Per contro, i settori dei servizi finanziari di Austria e Belgio si trovano ad affrontare sfide differenti, con bassi tassi di soddisfazione dei clienti che indicano la necessità di migliorare le offerte finanziarie per le imprese. Il Portogallo, invece, ha registrato una crescita impressionante delle PMI e un marcato spirito imprenditoriale negli ultimi anni. Tuttavia, il settore della tecnologia finanziaria del Paese non ha tenuto il passo, lasciando un vuoto nei servizi finanziari digitali a sostegno di questo ecosistema imprenditoriale in via di sviluppo.

Qonto è in una posizione ottimale per offrire alle aziende di Austria, Belgio, Paesi Bassi e Portogallo una soluzione personalizzata di gestione finanziaria. Prima dell’ingresso nei quattro nuovi mercati, i team di Qonto hanno condotto studi approfonditi, sondaggi, rapporti e interviste telefoniche con PMI e liberi professionisti nei diversi Paesi per comprendere a fondo le esigenze e le aspettative del mercato. Ciò è stato poi seguito dall’analisi delle criticità dei loro conti di gestione aziendale e finanziaria, dell’individuazione dello strumento finanziario più importante per loro e dell'utilizzo principale del loro conto business. Qonto, inoltre, ha lavorato direttamente con gli stakeholder locali dei nuovi mercati, tra cui Camere di Commercio, associazioni Tech e FinTech, per garantire soluzioni in grado di rispondere a un'esigenza reale in ciascun mercato.

About Qonto

Qonto è la soluzione di gestione finanziaria aziendale leader in Europa con oltre 500.000 clienti. Qonto semplifica la quotidianità bancaria per PMI e professionisti, con un conto business che integra funzionalità per fatturazione elettronica, contabilità e gestione spese. Fondata nel 2016 da Steve Anavi e Alexandre Prot, Qonto opera in quattro mercati (Francia, Italia, Germania e Spagna) con un team di oltre 1600 talenti. Dalla sua fondazione, Qonto ha raccolto un totale di 622 milioni di euro da primari investitori, tra cui Valar, Alven, Tencent, DST Global, Tiger Global, TCV, Alkeon, Eurazeo, KKR, Insight Partners, Exor Seeds e Gaingels. Con il suo prodotto semplice e innovativo, il servizio clienti altamente reattivo e i prezzi trasparenti, Qonto è oggi un player leader in Europa.

Per maggiori informazioni: Sito web, Media Kit

Contatti media Qonto

Giulia Rampinelli

PR & Communication Manager Italy

giulia.rampinelli@qonto.com

SEC Newgate Italia

Fabio Santilio - fabio.santilio@secnewgate.it

Irene Fusani - irene.fusani@secnewgate.it

Elena Evangelisti - elena.evangelisti@secnewgate.it