Quadrant Knowledge Solutions riconosce a Kaspersky Threat Intelligence lo status di Leader

Milano, 10 luglio 2024 - Kaspersky è stata riconosciuta come Leader in SPARK Matrix™ 2024: Digital Threat Intelligence Management di Quadrant Knowledge Solutions per il secondo anno consecutivo, a conferma dell'eccellenza tecnologica e dell'impatto sui clienti.

Secondo il report XDR and SOC Modernization, il 24% delle aziende ha dichiarato di non essere in grado di rispondere in modo tempestivo alle nuove minacce informatiche, indicando la necessità di un’intelligence sulle minacce avanzate in grado di fornire un quadro dettagliato dei rischi informatici. Per affrontare questa sfida e garantire una protezione informatica più efficace, le aziende devono innanzitutto scegliere un fornitore di cybersecurity affidabile.

La SPARK Matrix™ di Quadrant Knowledge Solutions fornisce un'analisi dettagliata delle dinamiche del mercato globale della Digital Threat Intelligence, delle principali tendenze, del panorama dei vendor e del posizionamento dei competitor, per aiutare le aziende a valutare competenze, caratteristiche distintive e posizionamento di mercato dei diversi fornitori.

Per il secondo anno consecutivo, Quadrant Knowledge Solutions ha assegnato a Kaspersky Threat Intelligence un'ottima valutazione per quanto riguarda l'eccellenza tecnologica e l'impatto sui clienti, sottolineando come la soluzione fornisca analisi contestualizzate ai team di sicurezza per aiutarli a rilevare, rispondere e mitigare le minacce esterne in tempo.

"Kaspersky Threat Intelligence è periodicamente riconosciuta come leader globale da diverse organizzazioni internazionali di analisi e siamo orgogliosi che anche Quadrant Knowledge Solutions ci abbia assegnato una valutazione così alta. Oltre al fatto che i nostri team di ricerca verificano e analizzano dati aggregati provenienti da tutto il mondo, continuiamo costantemente a migliorare le nostre capacità di rilevamento delle minacce esterne in tempo reale. Questo ci permette di fornire alle aziende le informazioni più recenti e rilevanti sulle minacce informatiche, garantendo una protezione affidabile per tutti gli asset business. Per oltre 26 anni, Kaspersky ha messo a disposizione dei clienti di tutto il mondo competenze leader del settore e continueremo a impegnarci per costruire un futuro più sicuro", ha commentato Alexander Liskin, Head of Threat Research di Kaspersky.

"Kaspersky Threat Intelligence (TI) offre uno dei portafogli più ricchi e completi del settore. Questo include Data Feeds, report TI (APT, Crimeware e ICS), Threat Analysis, Digital Footprint Intelligence, disponibili tramite Kaspersky Threat Intelligence Portal, TI Platform e altri servizi. La presenza globale di Kaspersky, in particolare nei Paesi in cui ha origine la maggior parte degli attacchi, gli permette di disporre di capacità uniche nel raccogliere, comprendere, analizzare e distribuire informazioni accuratamente verificate, in modo da fornire una visione completa dell'attuale panorama delle minacce per ogni azienda. I team di ricerca di Kaspersky hanno un'esperienza consolidata nell'individuare tempestivamente le nuove minacce, scoprendo, infiltrandosi e monitorando continuamente community chiuse e dark forum ad accesso limitato in tutto il mondo. Queste capacità consentono alle aziende di anticipare le potenziali minacce e di migliorare la loro strategia complessiva di sicurezza informatica", ha affermato Riya Tomar, Quadrant Knowledge Solutions analyst.

Il portfolio Kaspersky Threat Intelligence offre una visione completa della postura di sicurezza dell’azienda e comprende Threat Data Feeds, Threat Lookup, Digital Footprint Intelligence, Threat Analysis (Sandbox, Attribution, Similarity), Threat Intelligence Reporting, tutti forniti tramite Kaspersky Threat Intelligence Portal, un unico punto di accesso dove i servizi di sicurezza interagiscono tra loro, completandosi a vicenda. Per maggiori informazioni su Kaspersky Threat Intelligence, visitare il sito Web.

Dal 2017, il Global Research and Analysis Team (GReAT) di Kaspersky ha scoperto e analizzato oltre 70 degli attacchi mirati più sofisticati al mondo: una ricerca all'avanguardia sulle minacce che continua ancora oggi. È possibile testare gratuitamente questa intelligence e le conoscenze specifiche di Kaspersky: qui.

I risultati completi di SPARK Matrix™: Digital Threat Intelligence Management sono disponibili qui.

Informazioni su Kaspersky

Kaspersky è un’azienda globale di sicurezza informatica e digital privacy fondata nel 1997. Le profonde competenze in materia di Threat Intelligence e sicurezza si trasformano costantemente in soluzioni e servizi innovativi per proteggere aziende, infrastrutture critiche, governi e utenti in tutto il mondo. Il portfolio completo di sicurezza dell’azienda comprende una protezione leader degli endpoint e diverse soluzioni e servizi di sicurezza specializzati e soluzioni Cyber Immune, per combattere le sofisticate minacce digitali in continua evoluzione. Oltre 400 milioni di utenti sono protetti dalle tecnologie Kaspersky e aiutiamo 220.000 aziende a tenere al sicuro ciò che più conta per loro. Per ulteriori informazioni è possibile consultare https://www.kaspersky.it/

Seguici su:

https://twitter.com/KasperskyLabIT

http://www.facebook.com/kasperskylabitalia

https://www.linkedin.com/company/kaspersky-lab-italia

https://www.instagram.com/kasperskylabitalia/

https://t.me/KasperskyItalia

Contatto di redazione:

kaspersky@noesis.net

www.kaspersky.it