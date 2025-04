R&S Ponteggi, Napoli: “L’eccellenza napoletana che rivoluziona i lavori in quota”

Con oltre 300.000 mq di ponteggi e una flotta di mezzi all’avanguardia, l’azienda guidata da Umberto Raiano si conferma un punto di riferimento per l’edilizia e la cantieristica navale

Napoli, 16 aprile 25. Nel comparto della cantieristica edile e navale, in cui sicurezza, precisione e affidabilità non sono solo requisiti, ma veri e propri pilastri, la R&S Ponteggi di Napoli rappresenta oggi una delle realtà più consolidate ed innovative nel panorama nazionale. Con un vasto background nel settore, l’azienda guidata da Umberto Raiano si è affermata come punto di riferimento per imprese di costruzioni che cercano soluzioni all’avanguardia per lavori in quota.

Con sede operativa a Cercola, in provincia di Napoli, R&S Ponteggi mette a disposizione oltre 300.000 metri quadrati di ponteggi, sia a telaio prefabbricato che a tubo e giunto, rispondendo con tempestività e competenza a commesse pubbliche e private. L’azienda offre un servizio completo: dalla progettazione all’installazione, dal noleggio al monitoraggio in cantiere, il tutto con una particolare attenzione agli standard di sicurezza e alla personalizzazione delle soluzioni.

“Crediamo che la professionalità debba andare di pari passo con l’accessibilità,” spiega Umberto Raiano. “Con R&S Ponteggi è possibile ottenere qualità e competenza ad un prezzo competitivo, senza mai scendere a compromessi sulla sicurezza”.

Ciò che distingue davvero R&S Ponteggi è la sua capacità di adattarsi alle esigenze di un mercato in evoluzione. L’azienda è in grado di operare in contesti complessi, come il comparto navale e i grandi cantieri industriali, grazie all’impiego di ponteggi multidirezionali e tecnologie avanzate. Di particolare rilievo è la disponibilità di piattaforme aeree e macchine a ragno che permettono interventi in altezza fino a 43 metri, garantendo massima efficienza operativa e standard elevati di sicurezza. Accanto ai tradizionali servizi di montaggio e smontaggio ponteggi, R&S offre anche coperture temporanee, torri di carico e scarico, reti di protezione anticaduta, impianti di illuminazione e sistemi antifurto per cantieri. Ogni intervento è supportato da uno studio di fattibilità tecnico e da un’assistenza costante, garantita da un team specializzato.

“Investiamo continuamente nella formazione del nostro personale e nelle tecnologie più performanti”, sottolinea Raiano. “Solo così possiamo assicurare ai nostri clienti un servizio che sia realmente su misura, affidabile e all’altezza delle aspettative”.

In un contesto dove spesso si privilegia il ribasso economico a discapito della qualità, R&S Ponteggi ha scelto di costruire il proprio successo su un modello diverso, fondato sulla serietà, la preparazione e l’innovazione. Un approccio che, giorno dopo giorno, sta contribuendo ad elevare gli standard del settore, restituendo centralità alla sicurezza e alla professionalità. R&S Ponteggi è il partner ideale per tutte quelle imprese che vogliono lavorare in altezza, senza scendere a compromessi.

